Ruralistas brindaron importante capacitación sobre Tránsito de Ganado

El Presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego Fernando Gliubich comentó que el objetivo de la capacitación destinada al productor fue poder explicar el marco legal vigente en torno al tránsito de ganado. Por otro lado sostuvo que “el 50% la producción de terneros migra a engordar hacia el continente”. Asimismo afirmó que “actualmente la provincia tiene aproximadamente un stock de 60 mil cabezas de vacunos, y 290 mil de ovinos”. También consideró imperioso comenzar a “realizar un verdadero estudio sobre la situación del guanaco en nuestra provincia porque hoy es un atentando contra la producción, compite en cuanto a las pasturas, como así también con un recurso limitado como es el agua”. Además manifestó que “desde hace tres años venimos trabajando con un plan forrajero, de hecho vamos a dejar firmado este año un nuevo convenio entre la Asociación Rural, que está administrando este plan, y el gobierno de la provincia”.

Río Grande.- El Presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego Fernando Gliubich se refirió por Radio Universidad 93.5 con respecto a la jornada de capacitación que se desarrolló este viernes en el quincho de la Prefectura Naval Argentina a productores a partir de las 9:30 horas.

La misma se hizo para definir roles y funciones de cada organismo de control, como así también explicar el marco legal vigente en torno al tránsito de ganado mayor y menor dentro y fuera de la provincia, documentación requerida por parte de los actores involucrados, y a su vez, la realización de un pequeño taller con el objeto de recolectar sugerencia y opiniones.

En este sentido refirió que “para cerrar el año desde la Asociación Rural de Tierra del Fuego vamos a realizar una capacitación junto con SENASA, la Dirección de Marcas y Señales dependiente del Ministerio de Agricultura, como así también contaremos con la presencia de una despachante de Aduana como Claudia Angelinetta, con lo cual el objetivo es realizar una capacitación que gira en torno con los roles y funciones de cada una de estas instituciones que nos van a brindar el marco legal en relación a lo que tiene que ver con el tránsito de hacienda, tanto en el marco provincial, como así también nacional, donde hay una parte importante dentro de la producción pecuaria, la cual todavía migra desde la provincia, y se va al continente, principalmente a los engordes a la ciudad de Trelew”.

Puntualizó que el “animal sale de la provincia cuando se produce el destete, estamos hablando de un animal de 200 Kg. aproximadamente, generalmente es a mediados de los meses de abril o de mayo cuando los productores deciden en lugar de llevar adelante una recría, o un ciclo completo, sacan el ternero en pie cuando destetan, alivianando el campo, siendo precavido por el invierno, dado que hay inviernos, y hay campos que por distintas características no permiten tener a campo esa hacienda”, explicó.

Asimismo mismo indicó que “alrededor del 50% es la producción de terneros que migra hacia el continente, es decir entre seis y siete mil cabezas es el número que está migrando, teniendo en cuenta que la producción local en la provincia abastece al 25% de la demanda, mientras que el resto de la carne ingresa enfriada desde el continente, a veces los mismos terneros que son engordados en el continente, después regresan como medias, y es la carne que uno consume provenientes de los engordes del norte”.

No obstante Gliubich señaló que “este ultimo los precios no se acomodaron tanto respecto de otros años, teniendo en cuenta que el insumo básico que tienen los engordes para poder generar agregado de valor en el continente, en este caso es el maíz u otro tipo de energía, estos comodities con las fluctuaciones de los precios internacionales en los mercados, y la incertidumbre de que después en la plaza local ese valor final del producto no se puede ajustar, se hace muy difícil, como decimos en el campo, le estamos dando caramelos a los chanchos, entonces a la hora de darle un dólar a un ternero en un engorde, tenemos que saber a ciencia cierta cuanto se va a recuperar, por lo cual eso frenó un poco la comercialización durante este último tiempo”.

En relación al precio del vacuno en puerta de tranquera, dijo que “hoy no tenemos precio, el año pasado estábamos hablando de 59 pesos el precio en pie en el campo, pero todavía como no ha comenzado la zafra, todo el mundo que se guardó un poco de terneros, está haciendo la recría, muy poca es la recría que se ha comercializado, acá hay una sola persona que tiene un engorde en este momento en la isla que es Alejandro Alonso de carnicerías ‘El Príncipe’, y después Bello en la ciudad de Ushuaia no está engordando más, engorde que se hace a través de forraje, y también con alimento balanceado, entonces el 99% de los terneros que se quedaron en el mes de mayo, ese ternero se encuentra en el campo y seguramente será comercializado entre los meses de marzo o abril del próximo año cuando logre un peso promedio de 340, 380 kilogramos”.

Stock de animales en la provincia

En otro orden el titular de la Asociación Rural de Tierra del Fuego manifestó que “actualmente la provincia tiene 60 mil cabezas de vacunos, y 290 mil de ovinos, en ese sentido se encuentra estabilizado, vimos un leve incremento del 5% en el stock bovino, seguiremos trabajando en lo que hace al mejoramiento y avance genético, de hecho para fin del mes de noviembre, entre los días 29, 30 de noviembre, y el 1 de diciembre vamos a tener la tradicional Expo de bovinos, donde también vamos a estar convocando a la comunidad, invitando a diferentes expositores, sin ser una feria con las mismas características de la última exposición rural que se realizó en el mes de marzo, pero no obstante vamos a tener una oferta de entretenimiento y de muestra de lo que es la producción del campo, del sector artesanal, y la producción primaria en la ciudad de Río Grande”.

Situación del guanaco en Tierra del Fuego

Consultado sobre la situación del guanaco, dijo que “en Tierra del Fuego a diferencia de lo que sucede en Santa Cruz, donde hay un frigorífico que está por comenzar a exportar carne de guanaco, acá aún es una materia pendiente, realmente en cuanto avancemos con respecto a la discusión, y a la tratativa de diferentes temas con la conformación de lo que fue el Consejo Agropecuario Provincial, creo que tenemos un aspecto pendiente, aún hay varios organismos e instituciones que tiene que emitir su opinión al respecto”, dijo.

Recordó que en “su momento el Dr. Schiavini comenzó con el estudio del guanaco con algunos becarios, ese estudio a la fecha tengo entendido que se encuentra inconcluso, pero deberíamos más temprano que tarde comenzar todas las instituciones involucradas a emitir alguna opinión al respecto, y desde ya tiene que haber un aval técnico”.

Resaltó que “en la provincia de Santa Cruz cuando se comenzó a trabajar con lo que tenía que ver con un plan del manejo sustentable del guanaco allá por el año 2006, le llevó muchísimos años poder avanzar, dado que hay que combinar los impactos técnicos, todo lo que tiene que ver con las evaluaciones, los conteos, las mediciones, hay distintos actores que deben intervenir para llevar adelante un manejo sustentable, y responsable de la especie, nosotros evidenciamos que hay un crecimiento poblacional de guanacos en la provincia, y esto atiende también a los hechos que vivimos hace días nomas con diferentes accidentes ocurridos, los cuales fueron muy graves”, dijo, al tiempo que agregó que “el que se hace cargo del accidente es el seguro”.

También remarcó que “el guanaco está atentando contra la producción, el guanaco compite en cuanto a las pasturas, como así también con un recurso limitado como lo es el agua, de hecho en la provincia de Santa Cruz el agua fue uno de los limit antes más importantes para poder avanzar en esta materia, dado que una de las cosas que también estudiaron es que competían con los bebederos, siendo que más del 50% de los establecimientos productivos en la provincia de Santa Cruz han tenido gravísimos problemas de agua, donde han tenido que cambiar las perforaciones, y hay campos que han tenido que perforar a más de 60 metros de profundidad para poder obtener agua, por lo tanto el guanaco por diversos motivos hay que estudiarlo de manera responsable, y hoy no nosotros no podemos estimar un número de ejemplares en nuestra provincia”, expuso.

Desarrollo de Pasturas

Finalmente fue consultado por el tema de las pasturas, Gliubich manifestó que “desde hace tres años que venimos trabajando con un plan forrajero, de hecho vamos a dejar firmado este año un nuevo convenio entre lo que es la Asociación Rural que está administrando este plan, y el gobierno de la provincia, y en este sentido ya se han trabajado 500 hectáreas en la provincia, pero lo que sucede es que los costos de manera individual para cada establecimiento son muy altos, entonces una de las cosas que sostuvimos desde las instituciones, como una primera etapa en la cual volvimos a refundar los establecimientos rurales, de lo que era una avena, una cebada, una alfalfa, una siembre mixta, eso solo fue un comienzo, hoy en día lo que nosotros aspiramos desde el punto de vista institucional es tratar de promover en distintos puntos del territorio diferentes polos forrajeros, y estos polos forrajeros tienen que ver con la suplementación, con la previsión de cuando llega el invierno, con generar en aquellos lugares, los cuales tienen un microclima, que tienen condiciones aptas para el trabajo de la tierra, y generar los mejores índices de productividad”.

Por último el titular de la Rural indicó que “con el INASE ya se ha avanzado en la autorización para el ingreso de la semilla, y en esta etapa estamos tratando de instalar dos o tres polos forrajeros, de manera de aunar los esfuerzos de los productores para bajar los costos de los productores, dado que de manera individual se hace muy costoso, y después cada uno ha puesto su granito de arena”, concluyó.