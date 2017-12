Roturas de caños de gas y alarma en dos obras

Esta mañana se produjo la rotura de dos caños de gas, en diferentes obras que se realizaban en la Ciudad de Río Grande. En un caso se trató de una máquina no habilitada que se topó con un nicho de gas que no estaría declarado. En el otro personal municipal rompió un caño que no estaba ubicado a la altura indicada.

El primero de los hechos ocurrió en un predio ubicado sobre la calle Piedrabuena al 800, donde hace poco tiempo atrás ocurrió un incendio en el cual falleció una persona. Una máquina retroexcavadora se encontraba realizando trabajos, cuando produjo la rotura de un caño de gas, aparentemente al desconocer que había un nicho en ese lugar. Según trascendió, dicha máquina no se encontraba habilitada para realizar esa tarea.

El otro incidente fue en la zona de las calles Rosa Masobrio y Liniers (foto), donde personal municipal se encontraba trabajando en la red cloacal y rompieron un caño de gas que no estaba colocado a la altura indicada.

En ambos casos concurrió personal de Camuzzi Gas del Sur y de los distintos organismos de emergencia, para resolver la situación que motivó una importante alarma entre los vecinos.