Rossi presentó proyecto que establece el debate obligatorio de candidatos a intendente

El concejal y candidato a intendente por Ser Fueguino Paulino Rossi presentó este lunes un proyecto de ordenanza que propone que los debates entre candidatos a intendente sean obligatorios. Por otro lado señaló que la “crítica realizada por el ex Jefe de Gabinete de Nación Alberto Fernández hacia el frente Ser Fueguino son palabras de Bertone y Martín Pérez, dado que no debe de tener la más pálida idea de la realidad política de la Tierra del Fuego”, fustigó. Con respecto al pacto de ética electoral anunciado por el intendente Gustavo Melella días atrás, Rossi señaló que “firmar o no un pacto de ética debería ser hasta innecesario, pero si es una herramienta para que alguno se comprometa, bienvenido sea, pero después sabemos como son las campañas en Tierra del Fuego”.

Río Grande.- El concejal por la UCR, y candidato a intendente por Ser Fueguino Paulino Rossi se refirió a la presentación de Aníbal Fernández en esta ciudad, a la posible firma del pacto de ética electoral anunciado por el intendente Gustavo Melella, como así también respecto del proyecto de ordenanza presentado este lunes con relación a establecer la obligatoriedad de debate preelectoral público entre los candidatos a intendente de la ciudad de Río Grande.

En relación a este ultimo punto, en el día de ayer Rossi presentó un proyecto de ordenanza por el cual establece la obligatoriedad del debate preelectoral público entre los candidatos a intendente de la ciudad de Río Grande, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas.

La obligatoriedad comprende a todos los candidatos pertenecientes a agrupaciones políticas cuyas candidaturas hayan sido oficializadas por la Junta Electoral, siendo que el debate de candidatos a intendente se llevará a cabo luego de oficializadas las listas de candidatos y previo a la elección de renovación de autoridades municipales.

Por Radio Fueguina el candidato a intendente por Ser Fueguino, y actual concejal por la UCR sostuvo que “el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba está analizando un proyecto similar al que he presentado en las primeras horas de este lunes, donde se establece que es de carácter obligatorio el debate entre candidatos a intendentes”.

En este sentido sostuvo que “otros países que tienen una democracia más sólidas que la nuestra es de carácter obligatoria la práctica del debate, que es la mejor manera para que el electorado pueda conocer cuál es la mejor alternativa al momento de elegir a sus candidatos”.

Asimismo sostuvo que “el debate debería darse por sí solo, a pesar de que a veces hay algunos que no lo quieren hacer, pero al encontrarse adentro de la normativa municipal la obligatoriedad del debate público en el marco de las elecciones”, dijo, al tiempo que remarcó que “el debate está planteado en primera instancia solamente para el estamento del Ejecutivo, pero a futuro se debería de ver la manera en cómo se organiza el debate para todos los estamentos, sabiendo las particularidades del sistema electoral que tenemos en Tierra del Fuego, nos parece que es una iniciativa muy sana, por eso lo estamos trabajando para nuestra ciudad, la idea es poder instalarlo, y si bien las elecciones son muy cercanas, se podría aprobar, pero que quede de manera obligatoria para la próxima elección, y ojala que se genere el debate porque es la mejor manera que tiene la gente para evacuar todas las dudas”.

El proyecto establece que el debate de candidatos a intendentes obligatorio deberá utilizar todos los medios públicos y privados que deseen transmitir el debate de manera simultánea, en forma gratuita, la transmisión deberá contar con mecanismos de accesibilidad tales como lenguaje de señas, subtitulado visible y oculto o los que pudieran implementarse en el futuro, durante la transmisión del debate se suspenderá la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual y los anuncios públicos de los actos de Gobierno, la grabación del debate deberá encontrarse disponible en la página Web oficial del Municipio de Río Grande, se deberá seleccionar un moderador, como así también deberá tener una instancia de exposición, donde cada candidato expresara su propuesta y una instancia de discusión donde ante diversos temas preseleccionados, puede entablarse una discusión entre los participantes.

Criticas a Bertone y a Martín Pérez

Por otro lado el edil fue consultado sobre la presencia en la ciudad del ex Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, quién en la mañana de ayer dio una charla en el Grande Hotel, donde ofreció el apoyo a Unidad Fueguina, y criticó al frente local Ser Fueguino, señalando que “intenta confundir al electorado con el cambio de nombre, pero no dejan de ser Cambiemos”.

Al respecto Rossi reprochó lo sostenido por el ex Jefe de Gabinete manifestando que “en la charla estaba Leonardo Gorbacz, auspiciado por Rosana Bertone y Martín Pérez, con lo cual no es la opinión de Fernández, dado que no debe de tener la más pálida idea de la realidad política de la Tierra del Fuego, y recordemos que fue un referente del kirchnerismo, pero de los primeros cuatro años cuando estaba gobernando Néstor Kirchner, después voló por la ventana, y después nunca más tuvo ninguna participación política, salvo alguna que otra declaración mediática en algún medio como alguien exiliado de la política, y que no tuvo la posibilidad de reinsertarse, entonces hoy en día que Bertone y Pérez lo traigan para que le digan que es lo que le tienen que decir a los fueguinos, la verdad me tiene realmente sin cuidado”, sentenció el edil radical.

Si bien es una “persona que hay que respetar porque en su momento fue Jefe de Gabinete presidencial, de un modelo de gobierno sobre el cual no comparto muchas cosas, y la crítica de Pérez y de Bertone la verdad que a mí me pone muy contento, que le quede bien claro a la opinión pública que somos diametralmente opuesto a dos personas que encabezan un proyecto, pero que hace seis meses atrás se mataban, basta recordar simplemente las declaraciones de Gorbacz sobre Martín Pérez en ese momento, entonces es raro entender que en tan poco tiempo tanto haya cambiado su opinión para estar todos revueltos en un armado electoral que no se lo pueden explicar a nadie”.

Pacto de ética electoral

Con respecto al pacto de ética electoral anunciado por el intendente Gustavo Melella días atrás, Rossi señaló que “la ética y la moral debería ser algo que permanentemente debería estar arraigado a todas las personas, y sobre todo a aquellos que estamos en la función pública, mi compromiso de tener una campaña pública está en todos los aspectos, y vamos a plantear una campaña limpia sin ensuciar la ciudad con pegatinas”, anunció el candidato a la intendencia de Río Grande Paulino Rossi.

Asimismo indicó que “nosotros no nos vamos a esconder detrás de un ejército de troll para criticar a nuestros adversarios, ni vamos a utilizar portales falsos, sino que cada vez que tengamos que marcar una diferencia la vamos a hacer poniendo la cara, fundando con argumentos porque consideramos que si algo está bien, o esta mal, con lo cual ojala todos puedan asumir este tipo de compromiso”.

Además sostuvo que “firmar o no un pacto de ética debería ser hasta innecesario, pero si es una herramienta para que alguno se comprometa a esto, bienvenido sea, pero después sabemos como son las campañas en Tierra del Fuego, quienes son los que creemos que a través de la verdad, y del debate se puede llevar una campaña como tiene que ser, mientras que algunos utilizan la vieja práctica de la política para tratar de posicionarse”.

Finalmente dijo que “lo firmaría al pacto, no tendría ningún inconveniente, pero las viejas prácticas se han aggiornados a través de las redes sociales, a pesar de que es un medio para cruzadas muy buenas, pero lamentablemente el problema no son las redes sociales, sino las personas que la utilizan para hacer daño, siendo que hoy todos sabemos cuales son los portales que son falsos, y quienes los financian, o nos vamos a rasgar las vestiduras diciendo que Primero Argentino responde políticamente al gobierno provincial, portal que permanentemente se encarga de difundir y deformar la opinión publica, o la Gazzeta Fueguina que es un triste portal de La Cámpora, pero esto lo hacen porque no tienen la valentía de poner la cara al momento de la critica, por eso yo no voy a utilizar jamás ningún portal que falte a la verdad, sino que lo hacemos a través de medios oficiales, conocidos por todos los ciudadanos, por lo cual ojala que haya debate para debatir ideas, y que no estén escondidos detrás de portales truchos”, concluyó el concejal y candidato por Ser Fueguino Paulino Rossi.