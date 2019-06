Roma disparó contra Frigerio y Blanco por el armado político

El diputado nacional Gastón Roma fue muy crítico del armado político “a dedo” de los candidatos y listas del frente Ser Fueguino, y responsabilizó al coordinador de Cambiemos Federico Frigerio junto al legislador Pablo Blanco del fracaso en las urnas. De cara a las PASO, adelantó que “los fueguinos no van a votar candidatos de ese calibre”, y consideró que lo mejor que se podía haber hecho era abrir la participación. Reconoció que votó a Gustavo Melella y los candidatos de FORJA en las elecciones provinciales y cifró grandes expectativas de avanzar en varios proyectos de inversión que quedaron truncos, por impedimentos del gobierno de Bertone. Respecto del futuro de la industria electrónica, pronosticó que “la sangría va a continuar” y habrá que buscar otras alternativas de generación de empleo genuino.

Río Grande.- El diputado nacional de Cambiemos Gastón Roma reconoció ayer por Radio Universidad 93.5 que votó a Gustavo Melella y a los candidatos de FORJA en las elecciones provinciales, ante el desacuerdo con el “armado a dedo y a último momento” de las listas del frente Ser Fueguino.

En su evaluación de las elecciones del 16 de junio, que arrojaron resultados históricamente malos para el radicalismo, que fue en un frente con el PRO, sostuvo que “hay responsables de construcción, responsables de armado, decisiones que se tomaron. Esto fue un armado colectivo y hay multiplicidad de errores que se han cometido. También el efecto nacional nos impacta en Tierra del Fuego que, según las encuestas, es uno de los lugares donde peor imagen tiene el presidente Macri y el espacio de Cambiemos. Río Grande es la peor del país en imagen para el presidente Macri y para Cambiemos”, afirmó, en base a encuestas que lo certifican.

“Es una sensación que tienen emocionalmente los riograndenses y los fueguinos en general, pero también hay multiplicidad de actores que han contribuido, entre ellos la oposición, muchos medios que no logran vislumbrar las medidas que se toman a nivel nacional, y también nosotros tuvimos errores que impactaron en la sociedad fueguina. Tierra del Fuego es la provincia que más dinero per capita recibió del país en obra pública, porque hay una enormidad de obras que ha capitalizado la gobernadora Bertone como propias. Los carteles son más de la provincia que de los fondos nacionales, y todo eso no lo supimos defender y no nos pusimos firmes para marcar la posición de los recursos que se bajaban”, señaló con autocrítica.

“Tampoco le supimos explicar a los empleados públicos que, gracias a que el presidente tuvo una mirada federal, pueden cobrar sueldos y aguinaldos en tiempo y forma. Las provincias crecieron casi en 10 puntos de coparticipación y esto también benefició a los municipios”, sostuvo.

Fundamentalmente apuntó contra el coordinador político Federico Frigerio, “que es el primo del Ministro del Interior, y él tenía una mirada de cómo hacer las cosas. Para mí junto con Pablo Blanco es el responsable del armado político que terminó en este fracaso”, sentenció.

“Ahora hay que hacer una raya y seguir para adelante, pero los acuerdos que han intentado hacer han minado lo poco que habíamos construido”, lamentó.

Dado que precisamente Pablo Blanco y Federico Frigerio encabezan la lista en las elecciones nacionales por Juntos por el Cambio, dijo que “habrá que ver si los vota la gente. Yo creo que los fueguinos no van a votar una lista de ese calibre. Lo mejor que podía hacer el partido a nivel nacional era bajar la línea para que todos compitan y que gane el mejor. Ahí la lista de Frigerio y Blanco hubiera perdido toda posibilidad”, afirmó.

El triunfo de Melella y la nueva Legislatura

Consultado sobre el triunfo en primera vuelta del intendente Melella y la nueva composición que tendrá la Legislatura, con representación de cinco partidos, dijo que “para mí es bueno y yo estoy contento porque hay muchos conocidos en las listas y creo que eran lo mejor para la provincia. A muchos los voté y estoy contento. No me satisfacían las listas armadas a último momento y a dedo en el partido y tuve la oportunidad de elegir lo que para mí era lo mejor”, expresó de su decisión de no votar a los referentes de Cambiemos en la provincia.

“Todos saben que tengo una amistad manifiesta con Gustavo Melella, así que lo acompañé con mi voto en las elecciones a gobernador, y honestamente creo que era lo mejor que había para Tierra del Fuego. Creo que también es bueno que haya cinco espacios políticos en la Legislatura, porque esto va a permitir una representatividad más clara de los intereses de los fueguinos”, confió.

¿El fin de la electrónica?

En materia de crisis industrial, advirtió que “la sangría del empleo industrial va a seguir. Sé que hay gente que se enoja conmigo, pero yo soy el cartero nada más. Estoy avisando que viene una curva grande y que no nos choquemos de frente. Los celulares no se fabrican más con la intervención del ser humano, y he estado en las fábricas más grandes en China. Hay una automatización en los procesos de fabricación de los celulares, porque eso tiende a error cero. Hace dos o tres años dije que había que matar la vaca de la industria, era metafórico y tiene todo un significado, y estamos a tiempo de subirnos a otro rubro, que es la industria del software. Eso sí sería una herramienta de alta empleabilidad y de mucha libertad”, indicó.

“Yo había presentado un proyecto de ley el año pasado y este año votamos una ley muy similar a mi proyecto. La industria electrónica no nos va a salvar y tenemos que tener la capacidad de salir a conquistar otros mares, que no es fácil, porque requiere de conocimiento, de asesoramiento y de romper con algunos miedos. Sé lo que es quedarse sin trabajo, pero hay que crear otras condiciones para que la gente no sufra”, planteó.

Transición con esperanza

En cuanto a la transición de gobierno, hizo públicas sus expectativas de que “se pueda transparentar el manejo del estado. Yo también apelo a que la gobernadora en estos seis meses no empiece a regalar los recursos del estado haciendo populismo de salida, porque está en campaña a diputada. No tengo muchas expectativas, pero espero que no lo haga”, señaló.

Roma no tiene aspiraciones políticas y considera que un mandato como diputado es suficiente, pero seguirá trabajando dentro del partido. “Yo estoy en un proyecto de construcción del espacio, con la idea de ampliarlo. Sabemos que los fueguinos todavía no ven el proyecto nacional con beneficios para sí. No ven que se están haciendo cosas importantes para el país, pero apelamos a seguir construyendo en el espacio. Me gusta la política y empecé en el centro de estudiantes de la EPET con 14 años”, recordó.

También se refirió a las críticas que cosecha en cada aparición pública, tanto de otros políticos como de la prensa. “Yo soy muy directo y muy frontal. A mí me parece que Pablo Blanco es lo peor de la política de Tierra del Fuego y doy los hechos concretos de todo lo que hizo en contra de la provincia, en contra de los trabajadores públicos, y obviamente esto no le gusta y se manifiesta en contra. Prefiero ser frontal y yo no tengo dos caras. Eso en otros países es un mérito pero en Argentina parece que no, y por eso estamos como estamos. A veces soy demasiado vehemente y me arrepiento cuando dije que la gobernadora era una hija de su madre, pero estaba muy enojado con las actitudes que tenía. Terminó endeudando a la provincia en 200 millones de dólares y eso nos va a salir carísimo a los fueguinos, pero la gente lo toma como si nada y los que están en su espacio me agreden en las redes sociales, aunque personalmente más de uno me ha pedido disculpas. Con los periodistas, hay muchos que son hipócritas, que reciben dinero del estado y cambian su opinión. Yo se los digo en la cara y después piensan que soy un punching ball para decir lo que quieran. El problema lo tienen más los otros que yo, porque yo no me he llevado un peso del estado y no hago cosas non sanctas. Acá hay muchos periodistas que han estado procesados, o que están sospechados de corrupción, y con la dirigencia política pasa lo mismo”, observó.

“Hoy tenemos una persona como Colazo, que para mí tiene una pyme familiar, y sin embargo la gente lo convalida. Yo estoy en contra de eso y obviamente la gente que votó a Colazo, que fue mucha, me mira mal. Así como lo digo de Colazo, lo puedo decir de un montón de políticos. Lo único que tienen para decir de mí es que me atrasé tres meses en la cuota alimentaria producto de una disputa por impedimento de contacto. Me equivoqué en la estrategia en una cuestión de la vida privada, y me pegan por eso, o dicen que estoy gordo, pero no hay otro argumento. Soy el que más proyectos presentó pensando en Tierra del Fuego, y el que más empresarios a nivel mundial llevó a la isla para que vean y conozcan las posibilidades de inversión”, remarcó.

Recorrida de inversores

Por otra parte, se refirió a la visita reciente de empresarios rusos, a quienes estuvo acompañando en la recorrida por la provincia. Dijo que “están interesados en un proceso industrial parecido al de Tecnomyl, para desarrollar fertilizantes a través del gas; después estuvimos viendo plazas para construir un hotel importante para el turismo chino, si bien se haría con capitales rusos. El volumen de turismo chino es muy importante y, una vez que se abre, hay que tener mucha infraestructura y una cantidad de camas muy superior a la que hoy existen en Ushuaia”.

“Los chinos salen en tour de a millones. Cuando el presidente Macri fue a China, la oferta que le hicieron era de un millón de chinos por semana, y hasta el día de hoy la Argentina no tiene capacidad de absorber esa cantidad de turismo. Se firmó un convenio marco pero no se pudo seguir con los demás convenios, porque recién ahora estamos desarrollando infraestructura en aeropuertos y hotelería. Estuvimos la semana pasada y parte de esta semana en Río Grande y Ushuaia”, informó.

Agregó que “hay tres o cuatro proyectos dando vueltas vinculados con la petroquímica que van en la misma línea, la construcción del puerto, la industrialización para hacer el granulado de urea y fertilizantes. El proyecto chino del gobierno de Ríos no estaba mal encaminado, pero hubo otros actores que impidieron que se pudiera desarrollar”, dijo, y ahora los chinos son uno de los interesados en continuar con ese desarrollo.

Consultado sobre el futuro de las Termas, estimó que “con el cambio de gobierno va a cambiar la situación de las termas. Creo que puede haber un fallo favorable a Reyes, que tiene la concesión, y ahí se puede empezar a generar alguna normalidad en la administración de la concesión que permitiría inversiones. Algunos rusos manifestaron interés en perforar y hacer los estudios para elevar la temperatura de las termas, y esto permitiría tener una turbina de electricidad. Este sería otro negocio que permitiría tener las termas con otras características de temperatura de agua, para que sea un proyecto más amplio y sustentable”.

“Creo que hay un horizonte interesante desde el momento en que perdió Queno y la gobernadora, porque estoy seguro de que el próximo gobernador va a trabajar esto con más transparencia”, garantizó.

Finalmente se le preguntó si va a integrar el equipo de gobierno de Melella. “Yo soy amigo de Gustavo y es una decisión que debe tomar él, pero no sé si sería bueno. A veces le doy aportes, miradas y charlamos, he colaborado mucho, traje los inversores mexicanos para hacer el puente, y después no pudimos avanzar porque la gobernadora había expropiado una parte. Eso generó inestabilidad y los inversores dudaron en desembolsar el dinero. Gustavo quería hacer el puente en Río Grande y teníamos todas las condiciones, íbamos a tomar algo más de cien millones a una tasa del 3,70% y la gobernadora el mismo mes se endeudó a una tasa del 9,70% por 80 millones más. Había gato encerrado y estaba la cola de Pablo Blanco”, concluyó Roma.