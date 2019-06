Rodríguez y Gliubich presentaron su plataforma de Gobierno en Río Grande

Con un fuerte acompañamiento de los vecinos, los candidatos a la gobernación por el espacio Ser Fueguino Juan ‘Pipo’ Rodríguez, y Fernando Gliubich presentaron el proyecto de gobierno para la provincia de Tierra del Fuego para los próximos cuatro años. Rodríguez manifestó que “a esta provincia la vamos a poner de pie con capacidad, con trabajo, y con un inquebrantable compromiso ético con cada uno de los fueguinos”. Además indicó que “para poder construir todos juntos, debemos ser capaces de poder discutir, debatir, de enfrentarnos ideológica y políticamente, y desde Ser Fueguino estamos capacitados para poder hacerlo en todos los estamentos, por lo tanto el 16 de junio algunos piensan debatir entre ellos, pero yo les digo que debatan ahora porque después del 16 de junio van a tener que debatir con nosotros en segunda vuelta”. En tanto Gliubich señaló que “la mejor manera de predecir nuestro futuro en la provincia de Tierra del Fuego es construirlo juntos, dado que todos los que vivimos en este bendito suelo merecemos ser fueguinos, y merecemos un gobierno justo”.

Río Grande.- Con un gran apoyo y presencia de vecinos, simpatizantes, empresarios, gremios y representantes del sector político, este martes por la noche en el Comité de la Unión Cívica Radical, los candidatos a la Gobernación por el espacio Ser Fueguino Juan ‘Pipo’ Rodríguez, y Fernando Gliubich presentaron su plan de Gobierno a la sociedad.

De la presentación participaron también los candidatos a la Legislatura Federico Sciurano, Liliana Martínez Allende, Andrea Rodríguez, como así también estuvieron presentes el candidato a la intendencia por Río Grande, Paulino Rossi, los candidatos a concejales encabezados por Fermín Randón, Sebastián Encheinme, Paulina Zapata, entre otros.

También estuvieron presentes el actual Legislador Pablo Blanco, y el Presidente de la Convención provincial de la UCR Pablo Canga, entre otros.

Tras un fuerte recibimiento de parte de los presentes, el candidato a Gobernador, Juan ‘Pipo’ Rodríguez, agradeció el apoyo de todos los simpatizantes refiriendo que “los que hoy estamos acá estamos por convicción, esto es genuino, acá no hay planes, no hay bolsones de comida, no hay subsidios, no hay contratos, sinceramente lo que estamos hoy acá es genuino, pero también hay mucha gente que hoy quiere estar acá, y no pueden estar porque los que tienen el poder, si los llegan a ver en una foto en este comité, seguramente van a tener dificultades en su trabajo, por lo tanto quienes hoy nos acompañan están por convencimiento propio”, expuso.

Asimismo sostuvo que “en la vida tenemos que ser capaces de poder mirarnos a los ojos, de decir la verdad, de discutir, de debatir, de enfrentarnos ideológica y políticamente, y después poder construir juntos, dado que a esta provincia la vamos a poner de pie con capacidad, con trabajo, y con un inquebrantable compromiso ético con cada uno de los fueguinos”, sentenció.

Rodríguez puntualizó que “nosotros estamos convencidos que Ser Fueguino en todos sus estamentos significa que somos capaces de poder gobernar la provincia, el Municipio con Paulino (Rossi), la Legislatura con las leyes que necesitemos, lo mismo con el Concejo, estamos convencidos de que gobierne quien gobierne el país, o los municipios, tenemos que ser capaces de acordar las políticas publicas necesarias para que en esta provincia no falte más el trabajo, la educación, la salud, y que cada uno de los fueguinos pueda vivir tranquilamente como se merece”.

Al respecto manifestó que “Ser Fueguino representa a un solo proyecto político, no hay diez listas de Concejales, o tres de Legisladores, no hay diez boletas, sino que hay una sola boleta que es la lista Nº 90 que dice Juan ‘Pipo’ Rodríguez, y Fernando Gliubich, como así también hay una sola lista de concejales, de legisladores, y de intendentes”, reprochó en relación a los otras dos fórmulas para la gobernación que llevan varias colectoras.

En este sentido, a diferencia de los otros dos candidatos, manifestó que “nosotros entendimos que el proyecto debe estar debatido y discutido entre todos los referentes políticos que ocupamos el espacio, por lo tanto vamos a brindarle a Tierra del Fuego la posibilidad de elegir entre dos proyectos Kirchneristas, siendo que para nosotros son dos caras de una misma moneda, y nosotros”.

Resaltó que “Tierra del Fuego tiene las riquezas necesarias para encauzarla nuevamente, pero para esto hay que gobernarla con honestidad, transparencia, siendo equitativo con la distribución de los recursos, y no premiando a sectores particulares e individuales”.

Finalmente indicó que “junto a Fernando (Gliubich) hacemos una combinación muy interesante porque es la mirada del privado que trabaja todos los días, que la lucha todos los días para mantener los puestos de trabajo de su empresa, y la mirada mía que conoce el Estado desde los dos lados, tanto del Ejecutivo, como del Legislativo, por lo cual estamos convencidos de que podemos gobernar esta provincia, y tenemos la capacidad de dialogo y de consenso con el dirigente político, por lo cual podemos hacer una Tierra del Fuego mucho mejor de la que tenemos, por lo cual el 16 de junio algunos piensan debatir entre ellos, pero yo les digo que debatan ahora porque después del 16 de junio van a tener que debatir con nosotros en la segunda vuelta”.

“Si como sociedad no logramos unirnos, será imposible poder resolver esto”

Por su parte el candidato a Vicegobernador Fernando Gliubich manifestó que “tenemos que tenemos que pelear por la nueva Argentina, es una Argentina por la cual tenemos que tener la posibilidad de decir lo que pensamos, de disentir, de ser distinto, y que eso no signifique pelearnos, polarizarnos, y dividirnos como sociedad, por lo cual lo primero es un mensaje de unidad de que todos juntos podemos llevar adelante esta provincia”.

Por otro lado agradeció a la “UCR de que como extra partidario me dio la posibilidad de poder participar en este proceso, y en este proyecto político, principalmente a Pablo Blanco de poder haberme dado esta posibilidad, como así también el agradecimiento a ‘Pipo’, que cuando le mencionaron mi nombre, no dudo en decir que era la persona que debía acompañarlo”, dijo.

Puntualizó que “desde un comienzo nuestra idea era no polarizar más a la sociedad, no criticar lo que teníamos enfrente, sabíamos que enfrentábamos y enfrentamos a dos propuestas que son kirchneristas, pero nuestra idea era proponer un proyecto político diferente al ya existente, y someterlo al análisis de la comunidad fueguina, dado que cuando todos ustedes nos elijan el 16 de junio quieren ver una dirigencia que ejerza un gobierno justo”.

Asimismo recalcó que “cuando asumamos el gobierno de Tierra del Fuego van a ser respetuoso de las autonomías municipales, somos creyentes del desarrollo local, por eso Paulino Rossi tiene todo nuestro apoyo para ser el intendente de la ciudad de Río Grande, y además estoy totalmente convencido que en segunda vuelta vamos a ganar porque esa es la fe que nos tenemos”.

Por último indicó que “si como sociedad no logramos unirnos, será imposible poder resolver esto, dado que tenemos que parar en el país de buscar esa figura salvadora que tiene la solución absolutamente de todo, por el contrario, nosotros tenemos la capacidad de converger en un solo proyecto político, y la mejor manera de predecir nuestro futuro en la provincia de Tierra del Fuego es construirlo juntos, ese es el mensaje de Ser Fueguino, dado que Ser Fueguino es aquellos que nacimos, nos criamos, pero también aquellos que vinieron a Tierra del Fuego ayer, dado que todos los que vivimos en este bendito suelo merecemos ser fueguinos, y merecemos un gobierno justo”.