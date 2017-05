Robo a remisero a punta de cuchillo

En un raid delictivo un asaltante intentó robar a un remisero a punta de cuchillo. A las seis de la mañana había robado a un taxista y antes de ser detenido pretendía abordar a otro remis, quizás también con fines delictivos.

“Estaba trabajando como todos los días, cuando sube una persona en Remicoop hicimos unos 150 metros por Moyano y me dice: recién acabo de robar a un gil. Me clavó un cuchillo en la espalda y me dice que siga nomás, que no haga nada. Pasando la calle Don Bosco me hace parar y me dice que le pase la billetera, se la doy y saca la plata”, relató el remisero víctima del asalto.

El hombre dice que después el ladrón le manifiesta “con vos voy a dejar un mensaje, porque al otro gil le corté la mano nada más. Me dice que siga, vamos por Finocchio y me dice que doble que íbamos a ir para la Margen Sur, yo iba despacito pero no pasaba ningún patrullero, nada”, menciona el chofer damnificado.

Dice que al llegar a la zona bancaria sale un automóvil marcha atrás que lo obliga a detenerse y entonces para el motor del auto estacionando a 45 grados “él me dice que: que te pasa. Yo le contesto que me detuve porque salía alguien. Hago arrancar el auto y cuando paso Perito Moreno me dice que me detenga y que me tire en el asiento”, señaló mencionando que en ese momento vuelve a lastimarlo con el cuchillo.

Finalmente el asaltante comienza a bajarse y “ahí arranqué y lo llevé unos metros colgado de la puerta, después se descolgó y salió corriendo atrás mío. Yo llamé a la agencia y pedí que mandaran a la policía, lo llamé a mi hermano urgente y lo atraparon en la agencia APRAR cuando estaba por tomarse otro coche”, mencionó.

El ladrón fue atrapado en la agencia APRAR y el remisero confirmó que venía “de robar a un taxista a las seis de la mañana. El trabajador del volante confirmó que se viven situaciones de inseguridad de este tipo continuamente y dijo que en esta oportunidad “a mí me sacó entre 800 y 1000 pesos, al taxista no sé”.