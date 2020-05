Rivarola se refirió al trabajo en la Legislatura

El legislador por FORJA Daniel Rivarola adelantó algunos puntos del proyecto de ley que enviará el Poder Ejecutivo a la Legislatura “entre hoy o a más tardar el lunes”. Mencionó que la demora “obedece a presentar una Ley ordenada, para que no sucedan observaciones como las que hizo el Tribunal de Cuentas al Decreto”. Aclaró que no se comparten dichas observaciones, pero dijo que el proyecto no dará lugar a que se repitan.

En diálogo con FM La Isla, Rivarola planteó “dos realidades distintas en Río Grande y Ushuaia”, dado que en la zona norte “hay una pequeña luz” por la reactivación de las fábricas, pero en Ushuaia “todo se viene complicando por la caída estrepitosa del turismo”. “Por eso se está trabajando en medidas distintas, porque las PyMEs y el monotributista necesitan una mano y que haya presencia del Estado”, remarcó el representante de FORJA.

Después mencionó que tomó conocimiento sobre “los dos proyectos presentados, por la UCR y el MPF, que plantean financiamiento con fondos que no están porque ha caído mucho la recaudación. El FOGADEF tampoco es una caja de ahorro y los fondos están comprometidos como garantía de créditos ya otorgados. Es más fácil de decir que de hacer, la posibilidad de destinar esos fondos al privado”, deslizó el parlamentario.

Después explicó que “Los legisladores oficialistas estamos trabajando muy finito en un proyecto, junto con el gobierno, que estaría ingresando hoy. Incluye el decreto de emergencia administrativa e informática”, anticipó Rivarola.

Asegurando que será “una ley abarcativa, que trataremos de discutir para sacarla lo antes posible, estamos muy preocupados por el sector privado y queremos obtener las herramientas reales que puedan materializar esa ayuda”.

Por otra parte, consultado por este medio sobre el trabajo en la Cámara, indicó que “continuamente tenemos reuniones virtuales los legisladores del bloque y algunas reuniones con otros legisladores. Además se está avanzando en la forma de sesionar y el protocolo correspondiente, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los legisladores quiere sesionar en forma presencial y ya está prácticamente consensuado cómo”, concluyó.