Rivarola pidió trabajar «con seriedad y sin chicanas»

El legislador Daniel Rivarola (FORJA) se refirió a “la tarea de quienes tenemos responsabilidades ejecutivas y legislativas en estos tiempos, en los cuales la ciudadanía está pidiendo responsabilidad y preocupación por la positiva por parte de quienes debemos definir las medidas que se toman, como para pasar de la mejor manera y con las mínimas consecuencias posibles esta pandemia”.

En el mismo sentido indicó que “no son tiempos de organizar caminatas o paseos para mostrarnos a través de las cámaras de televisión, los medios o las redes sociales; es época de trabajar con seriedad y sin chicanas”.

El parlamentario señaló que “cuando la gente ve a jefes comunales, concejales, legisladores, senadores, recorriendo las calles para inaugurar obras –incluso poniendo en riesgo a vecinos y trabajadores de prensa que los acompañan- sabe que se trata de un acto político y no de un acto de gestión”.

“Nuestro gobernador, cuando se desempeñó como intendente y ahora como primer mandatario, siempre dijo que lo importante era que las obras se pongan en funcionamiento y al servicio de los vecinos, no la foto o el corte de cinta. Ese espíritu es el que tenemos que rescatar, mucho más en estos tiempos”, sentenció Rivarola.

Indicando además que “tenemos vecinos que están a punto de perder su vehículo y hacer frente a algún tipo de sanción, por salir quizás a comprar algún artículo de primera necesidad, mientras quienes tienen un cargo circulan bajo una excusa inapropiada”. “No discutimos aquellas tareas que son fundamentadas por la gestión y la necesidad de proteger a los vecinos, pero si las innecesarias. Por eso señalamos que las restricciones y las penalidades para quienes no las respetan deben estar, pero las leyes y las ordenanzas deben ser parejas para todos”, remarcó.

Por otra parte indicó que “algunos y algunas ahora quieren figurar, reclamando trabajo legislativo mediante video conferencia, cuando es algo en lo que ya se viene trabajando desde la propia presidencia de la Legislatura por impulso de la presidenta de la Cámara, Mónica Urquiza. No hace falta que inventen la pólvora porque ya está inventada, es hora que empiecen a preocuparse más por la institucionalidad, que por publicar las ideas que ya tuvieron otros en sus redes sociales”.

“El trabajo legislativo nunca dejamos de hacerlo, nosotros no nos fuimos de vacaciones. Incluso con la participación del gobernador y de parte de su gabinete. Así que no quieran hacer creer que no estamos preocupados y ocupándonos de lo que nos corresponde”, concluyó el legislador.