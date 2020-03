Rivarola pidió responsabilidad ante la pandemia

El legislador por FORJA, Daniel Rivarola, insistió en la necesidad de canalizar las diferencias y cuestionamientos que puedan tener algunos referentes políticos respecto de las políticas que se resuelven para salir al cruce de la pandemia COVID 19. Dijo que debe hacerse dentro del marco institucional, evitando caer en cruces mediáticos o en las redes sociales, para no generar incertidumbre en la sociedad. Reconociendo que “debe ser el gobernador Gustavo Melella quien conduzca la crisis en el marco de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

En ese sentido señaló Rivarola que “es triste ver como algunos referentes políticos se apuran a salir con cuestionamientos en las redes, cuando si actuaran con madurez deberían manifestar sus diferencias en el marco institucional y –a pesar de ellas- deberían ponerse a disposición de las políticas que se resuelven provincialmente”.

Mencionó que “parece ser que les resulta grato ser noticia y proponer en los medios las medidas que el Gobierno debería tomar, pero lo hacen desconociendo si las mismas son viables o si existen los medios para concretarlas”, afirmó el legislador fueguino.

Rivarola además remarcó que “ya existen ocho Recursos de Amparo en la Justicia Federal por falta de medicamentos, que llegaban en los aviones que hoy no vienen a la provincia”. También recordó que “hay muchos fueguinos varados en Buenos Aires, lejos de sus familias y con recursos escasos. Son vecinos nuestros que no se fueron a Brasil o Europa de vacaciones, incluso la mayoría de ellos tuvieron que viajar por derivaciones y controles para enfermedades que no se realizan en la Isla”.

El parlamentario remarcó que “hoy el gobernador Gustavo Melella está haciendo todos los esfuerzos para resolverles la situación a esos fueguinos que están varados, pero parece que hay referentes políticos locales que por su lado hacen múltiples esfuerzos para poner todos los palos posibles en la rueda y son una usina permanente de complicaciones”.

Indicó que “en este marco las obras sociales deben seguir proveyendo de insulina y medicamentos a sus afiliados, por ejemplo para los pacientes oncológicos y de otras patologías graves”. Recomendando “que algunos, en vez de organizar un bocinazo levanten el teléfono y propongan ideas. Aunque parece que les resulta más fácil decir lo que el otro debe hacer, antes que concretar lo que ellos tienen la responsabilidad de realizar cumpliendo con la obligación de aportar en medio de esta crisis”.

Para concluir, el parlamentario por FORJA reclamo “empatía y solidaridad, si es que realmente están convencidos que la Patria es el otro y si les importa la salud y la vida de las fueguinas y los fueguinos”.