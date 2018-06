Rivarola le respondió al vicepresidente de la Cámara

El secretario Adjunto del CEC, Daniel Rivarola, se refirió a las declaraciones del vicepresidente de la Cámara de Comercio, quien cuestionó la oportunidad del paro del lunes y habló de una “dirigencia mediocre”. Afirmó que “la mediocridad la tiene él con sus palabras, al tratar de tapar el sol con la mano diciendo que la medida de fuerza no era necesaria y que el paro no fue contundente”. Lo acusó de sostener “un discurso negador”.

“Leí con sorpresa lo que manifestó el vicepresidente (de la Cámara de Comercio de Río Grande José Luis) Iglesias con respecto a la medida de fuerza, donde dice lo natural que puede decir un empresario, pero después habla de la dirigencia y veo que apunta a la dirigencia local. Es la persona con la que normalmente tenemos reuniones para hablar de salario y, si ese es su pensamiento, tengo que decir que la mediocridad la tiene él con sus palabras, al tratar de tapar el sol con la mano diciendo que la medida de fuerza no era necesaria y que el paro no fue contundente”; señaló molesto Daniel Rivarola, secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio, refiriéndose a las declaraciones del representante de los comerciantes, quien cuestionó la oportunidad del paro del lunes y habló de “la mediocridad” de la dirigencia en general.

Rivarola dijo que los dichos de Iglesias reflejan “un discurso negador, cuando la realidad es que el paro fue exitoso independientemente de lo que él diga. No sabe lo que pasó en los supermercados porque seguramente estaba en su casa, y la medida de fuerza fue necesaria. Ellos siempre hablan de plata, y la realidad es que la medida de fuerza fue una manera de decirle al Gobierno que el pueblo está enojado”; advirtió el representante del CEC.

Pero dijo que las declaraciones del representante de la Cámara de Comercio “llaman más la atención, porque ellos también están enojados con este Gobierno, entendiendo que la política económica ha perjudicado directamente a las PyMEs, a las industrias y en forma indirecta al comercio en general”.

“Él ve la cantidad de despidos, él sabe la cantidad de negocios que vienen a esta entidad gremial a tratar de discutir modalidades nuevas de trabajo para tratar de sostener el empleo sin despidos; entonces sorprenden y duelen esas declaraciones porque uno entendía que había otro tipo de relación. No de amistad porque somos entidades opuestas, pero sí de buen diálogo”, manifestó Rivarola.

De todas maneras señaló que “no se puede esperar otra cosa de un sector empresario, que en lo único que piensa es en el dinero, y en adelante van a tener que ver que las medidas pueden profundizarse”, alerto. Mencionando que “el Gobierno nacional tomó nota bien clarita que la medida fue contundente, el provincial también pudo haber medido lo contundente de la medida de fuerza, ya que pocas veces en Tierra del Fuego hubo tan poca actividad”, señaló.

Reconociendo que “en el comercio fue dispar, porque hubo patrones que aprietan, que obligaron, que amenazaron no solo con descontar el día sino con sancionar. Entonces cuesta llevar adelante una medida de fuerza así, pero deben entender que la medida que pasó y las que posiblemente vengan no son contra el empresariado; son contra la política económica nacional que a ellos también les afecta. Pero algún día abrirán un poco más la cabeza, se pondrán un poco más en el rol de dirigentes y ahí van a comprender que hay que acompañar al trabajador que es quien les abre el negocio todos los días”, dijo Rivarola.

El secretario Adjunto del CEC también comparó la actitud con la adoptada por “la Cámara de PyMEs en Buenos Aires, que invitó a bajar las persianas a los efectos de acompañar y liberar a los trabajadores”. Pero también señaló que Iglesias “lo debe ignorar, pero en nuestra ciudad hubo comerciantes que no abrieron y acompañaron la medida” y le pidió al comerciante “que empiece a hablar un poco más con los trabajadores de los comercios que él dice que representa, para que conozca mejor la realidad y que entienda el porqué de la medida”.

En otro orden, consultado sobre la presentación de un preventivo de crisis por parte de la cadena de supermercados Carrefour y el cierre de sucursales que se está dando en otras provincias, Daniel Rivarola dijo que es una situación que “preocupa como a todo dirigente le preocupa la pérdida de puestos de trabajo”.

Aunque señaló que “hasta ahora Carrefour Tierra del Fuego no ha manifestado ningún tipo de cierre, pero estas son cosas sorpresivas. Porque también se negaba en principio este tipo de acuerdo que se iba a dar la presentación de un procedimiento preventivo de crisis y, de pronto, apareció de un día para el otro”.

Explicó que “los gerentes locales, por lo general, no tienen toda la información y por eso estamos alertas. Tierra del Fuego posiblemente no esté exenta de algún tipo de acuerdo, de algún tipo de achique, porque la situación económica de la provincia es compleja”, advirtió. Recordando que “el sector comercial es un sector cautivo, acá no tenemos clientes de paso y vivimos del mercado local”, pero el mercado se va restringiendo por la “pérdida de puestos de trabajo” en otros rubros como la industria, recordó el dirigente mercantil.

Finalmente, refiriéndose a la situación general en el comercio, comentó que “tenemos algunos comercios que se han acercado para, justamente antes que tener que despedir, tratar de firmar acuerdos de reducción”. Dijo que esas situaciones están para analizarse y volvió a reiterar que los mercantiles “vivimos del Estado y de los sueldos del sector industrial, si eso se sigue achicando, obviamente el comercio se va a seguir achicando”, alertó por último Rivarola.