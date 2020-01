Riograndense recibió pena de seis años de prisión por narcotráfico

Se trata de Néstor Iván Tauriani, imputado por tráfico de drogas en Corrientes. El Tribunal Oral Federal de esa provincia dispuso sentencias de 8, 6 y 5 años por tráfico de drogas. Además, multas de hasta setenta y seis mil quinientos pesos a tres personas imputadas por tráfico de drogas en Corrientes.

Corrientes (www.momarandu.com).- El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso sentencias de 8, 6 y 5 años por tráfico de drogas. Además, multas de hasta setenta y seis mil quinientos pesos a tres personas imputadas por tráfico de drogas en esa provincia del norte del país.

La primera, obra sobre la causa Nº FCT 2101/2017/TO1/6 caratulada: “TAURIANI, NESTOR IVAN Y OTROS S/ INFRACCIÓN LEY 23.737” respecto del imputado Juan Rodrigo Dominato, DNI Nº 33.006.309 de nacionalidad argentina, nacido el 02 de abril de 1987, domiciliado en Puerto Madryn, Dpto. Viedma, provincia de Chubut.

En los fundamentos el Tribunal dispone condenarlo a la pena de ocho (8) años de prisión, y multa de pesos setenta y seis mil quinientos ($ 76.500) como coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido por el art. 5 inc. c) de la Ley 23.737 en la modalidad de Transporte de Estupefacientes, con la agravante del artículo 11, inciso c), in fine, del mismo régimen legal, con costas

La segunda, sobre la causa Nº FCT 2101/2017/TO1 caratulada: “TAURIANI, NÉSTOR IVAN Y OTROS S/ INFRACCIÓN LEY 23.737” respecto del imputado Néstor Iván Tauriani, DNI Nº 34.823.874 de nacionalidad argentina, nacido el 25 de enero de 1990, en la ciudad de Pueblo Granaderos, provincia de Santa Fe, con domicilio en Río Grande Tierra del Fuego.

En los fundamentos el Tribunal resuelve condenarlo a seis (6) años de prisión, y multa de setenta y seis mil quinientos ($ 76.500), como coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido por el art. 5 Inc. c) de la Ley 23.737 en la modalidad de Transporte de Estupefacientes, con la agravante del artículo 11, inciso c), in fine, del mismo régimen legal, con costas

La tercera sentencia obra sobre la causa Nº FCT 842/2015/TO1 caratulada: “VERA, RUBEN ALFREDO, SANABRIA LUIS ALBERTO S/ INFRACCIÓN LEY 23.737 (ART. 5 INC. C)” respecto del imputado Rubén Alfredo Vera DNI Nº 20.272.544, de nacionalidad argentina, nacido el 29 de septiembre de 1968, de 49 años de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Posadas.

En los fundamentos el Tribunal resuelve condenarlo a la pena de cinco (5) años de prisión, y multa pesos cinco mil ($ 5.000,00), como coautor penalmente responsable del delito de Transporte de Estupefacientes, previsto y reprimido por el art. 5º) Inc. c) de la Ley 23.737; reincidente por Primera vez (art. 50 C.P.) con accesorias legales y costas.