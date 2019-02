Río Grande y Ushuaia se sumaron al Pañuelazo Federal

En el marco del Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto, integrantes de diferentes organizaciones feministas de la ciudad de Ushuaia y Río Grande, se sumaron al Pañuelazo Federal, que se extendió, no solo a lo largo y ancho del país, sino también en Latinoamérica y el mundo.

Río Grande.- En Río Grande, las integrantes de la Colectiva Feminista, llevaron adelante dos acciones concretas a fin de visibilizar el reclamo de Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Una de las acciones, denominada Tejiendo Feminismos, se llevó adelante en el Centro Cultural Alem, lugar en que mujeres, lesbianas, travestis y trans, además de todas las personas que quisieron sumarse, tejieron cuadros de 20 por 20 centímetros, buscando dejar plasmados nombres de mujeres que han sido víctimas de femicidio, o también, frases que tengan relación con el feminismo o la sororidad.

Luego, a las 19 horas, y tal como estaba previsto en todo el país, de manera simultánea, se llevó adelante el Pañuelazo, esta vez en la Torre de Agua de la ciudad de Río Grande.

Ushuaia hizo Pañuelazo en las puertas del Ministerio de Salud

Por su parte, las activistas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la capital fueguina, se manifestaron en las puertas del Ministerio de Salud de la Provincia, teniendo en cuenta que, lo que se busca con este nuevo Pañuelazo Federal es la implementación real en todo el país de la Ley 26.150 de educación sexual integral (ESI) en las escuelas, también la aplicación del “Programa nacional de salud sexual y procreación responsable” y el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (protocolo ILE) para situaciones que se enmarquen en las causales (art. 86 del Código Penal, fallo F. A. L.).

La consigna de la Campaña

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizó este martes 19 de febrero una acción de lucha colectiva en todo el país, en el marco del #19F, Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto; una nueva fecha del calendario feminista de Argentina, Latinoamérica y el mundo.

La fecha conmemora el primer aniversario del pañuelazo llevado a cabo en distintas ciudades en 2018, cuando comenzó un proceso histórico dentro de la lucha por la ampliación de derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Este #19F se realizarán acciones en cada ciudad y se convocará a un pañuelazo federal y simultáneo a las 19 h para exigir la despenalización y legalización del aborto voluntario y la implementación en todo el país de la Ley 26.150 de educación sexual integral (ESI) en las escuelas, el “Programa nacional de salud sexual y procreación responsable” y el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (protocolo ILE) para situaciones que se enmarquen en las causales (art. 86 del Código Penal, fallo F. A. L.).

Con 14 años de recorrido y de trabajo horizontal y federal, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, integrada por más de 500 organizaciones, consiguió no solo instalar en el país el debate por el derecho al aborto, sino también su despenalización social. Tras presentar siete veces un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, en 2018 se logró su tratamiento en el Congreso de la Nación y se obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados.

Con el apoyo de millones de personas nos volvimos marea, y el pañuelo verde se afianzó como ícono del feminismo a nivel internacional y del esfuerzo colectivo para lograr sociedades más justas e igualitarias. La fuerza de la marea verde hizo visible a toda la sociedad la necesidad de avanzar en la garantía de derechos ya adquiridos, como la ESI y la ILE, que siguen siendo vulnerados día tras día, con la complicidad de los distintos poderes del Estado y de dirigentes políticos/as, y con la intromisión de sectores fundamentalistas e instituciones eclesiásticas en el diseño y la implementación de las políticas públicas, lo que atenta contra la laicidad del Estado y la garantía de la libertad de conciencia y de pensamiento.

Este 19 de febrero, la Campaña convocó a toda la sociedad a sumarse al activismo en las redes y en las calles y participar de las actividades organizadas en cada ciudad, que conformarán una gran acción federal en favor de los derechos a la salud, la vida y la autonomía de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Porque no hay democracia posible sin el derecho de todas las personas a decidir sobre el propio cuerpo y sus proyectos de vida. Porque las personas no son instrumentos de reproducción humana, sino sujetos de pleno derecho. Porque no se dará ni un paso atrás en los derechos adquiridos ni en el camino hacia la completa emancipación.

¡Que todo el mundo sepa que los pañuelos verdes seguirán en alto y no se guardarán hasta que el aborto voluntario sea ley!

#SeguimosHaciendoHistoria