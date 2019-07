Río Grande resbalosa: El Hospital atendió unos 60 casos por caídas

Así lo confirmó el Jefe de Guardia del Hospital Regional Río Grande, Dr. Mateo Renk. Puntualizó que las lesiones son “variadas, tanto en miembros superiores, como inferiores”. Además recomendó que “ante la eventual caída de un peatón que no pueda levantarse por sí solo, no intente levantarlo, por el contrario debe activar los sistemas de emergencias idóneos para darle respuesta a ese tipo de siniestro”.

Río Grande.- El Dr. Mateo Renk, Jefe de Guardia del Hospital Regional Río Grande, se refirió al incremento de pacientes que se han registrado en los últimos 15 días producto de las eventualidades climáticas que afectan a la ciudad, y las consecuencias que las mismas producen en la población a raíz de las caídas generadas en función del piso resbaloso producto del hielo.

Por FM Aire Libre señaló que “el clima que estamos viviendo en los últimos quince días tiene consecuencias, y un impacto no solamente desde el punto de vista de los accidentes de tránsito, sino también en los peatones que a través de diferentes caídas han generado distinto tipo de lesiones, siendo que algunas resultan leves, pero otras graves”.

Puntualizó que en la “última semana tuvimos muchos ingresos, de los cuales la mayoría fueron pacientes con grandes caídas, entre los 40 a 70 años, con distinto grado de lesiones, sobre todo fractura en distintas partes del cuerpo, particularmente lo que tiene que ver con miembros inferiores, como cadera, o pelvis, y miembros superiores como brazos o muñecas, además de los accidentes de tránsito en los que los ocupantes han sufrido traumatismos múltiples, los cuales la mayoría de ellos no fueron de gravedad, fueron atendidos por guardia, y posteriormente fueron dado de alta”.

En este sentido refirió que “en lo que respecta a la parte de traumatología, en estos últimos días se ha elevado la media a partir del invierno que estamos teniendo, con el ingreso de pacientes traumatizados a raíz de las condiciones climáticas”, dijo, al tiempo que agregó que “la mayoría de los pacientes que ingresaron con lesiones óseas, son pacientes que tienen la características de una franja etaria de 40 a 80 años, de los cuales la mayoría de los pacientes las lesiones se deben al impacto de su cinemática, y compartiendo características propia de la edad como lo es la artrosis, osteoporosis, y demás, lo cual hace que ante una caída denominada ‘tonta’ termina produciendo lesiones graves como una fractura”.

El profesional indicó que “a lo largo de estos últimos días hemos tenido ingresos entre 25 a 30 pacientes, siendo que la media ronda los 60 pacientes en la última quincena”, dijo, al tiempo que diferenció que “los siniestros de tránsito tienen otro registro de ingreso”.

Además agregó a modo de recomendación que “ante la eventual caída de un peatón que no pueda levantarse por si solo, no intente levantarlo, por el contrario trate de activar los sistemas de emergencias idóneos para darle respuesta a ese tipo de siniestro, y no trate bajo ninguna condición de movilizarlo, dado que hay lesiones que están ocultas, y ante la eventual movilización del paciente, se termina de hacer un daño, por lo cual hay que activar los sistemas de emergencia hasta la llegada de personal idóneo”.