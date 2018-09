Río Grande junta de firmas en rechazo al acuerdo Foradori Duncan

La propuesta se lleva adelante a través de la plataforma digital change.org. El Intendente Gustavo Melella anunció además la realización de los 3eros “Diálogos de Río Grande” para discutir la cuestión Malvinas con expertos del orden nacional e internacional. El Intendente marcó “este acuerdo Foradori – Duncan es entregarle nuestros recursos naturales y nuestra soberanía a Gran Bretaña”. Veteranos de guerra acompañaron la presentación y a la vez anunciaron que se movilizarán este jueves a las 20 en la zona de los monumentos a los caídos en Malvinas.

Río Grande.- El Intendente de la Ciudad, Prof. Gustavo Melella, presentó este martes una campaña de junta de firmas para rechazar el llamado acuerdo Foradori Duncan y solicitar que el mismo sea discutido en el Congreso de la Nación. La iniciativa se llevará adelante a través de la plataforma change.org a través de la cual podrán participar todos los que deseen adherir en cualquier parte del mundo.

Acompañaron al Intendente la Secretaria de Modernización e Innovación, Prof. Laura Rojo el Subsecretario de esa área, Lic. Andrés Dachary, el Presidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas, Roma Alancay y el Director de Veteranos de Guerra, José Salas. Estuvieron presentes también la Concejal Miriam Mora, Secretarios y Subsecretarios del Gabinete Municipal, representantes del Tribunal de Cuentas Municipal, autoridades sindicales, representantes de diversas cámaras y organizaciones civiles y representantes de trabajadores de Taxis y Remises entre otras instituciones.

Melella destacó el acompañamiento de distintas fuerzas sociales, asociaciones sindicales de trabajadores, sectores productivos, veteranos de guerra, instituciones y autoridades públicas, “pronunciándose en contra de lo que nosotros creemos es el avance del Reino Unido sobre nuestra soberanía en el Atlántico Sur y por otro lado la entrega –a través de distintas formas- del Gobierno nacional sobre esta soberanía”.

El Intendente marcó “un punto claro que venimos discutiendo y que sentamos nuestra postura siempre, es este acuerdo Foradori – Duncan que lo único que hace es poner sobre el tapete y en palabras este acuerdo de la política exterior argentina con Gran Bretaña de entregarle nuestros recursos naturales y la entrega de nuestra soberanía”.

Justamente Carlos Foradori, ex Vicecanciller durante la gestión de Susana Malcorra fue el encargado de suscribir el polémico acuerdo con Alan Duncan del Foreign & Commonwealth Office británico y para Melella “en pocas palabras este acuerdo lo que dice es que Argentina va a remover cualquier obstáculo para que justamente Gran Bretaña se pueda desarrollar en el Atlántico Sur, en nuestro propio territorio, en nuestras Islas Malvinas y con nuestros propios recursos naturales”.

Agregó el Jefe comunal que “ese es el camino que desde distintos puntos viene avanzando el Gobierno nacional con los ingleses. A pocos días de cumplirse dos años de este lamentable acuerdo, reafirmamos la postura de nuestra ciudad -porque somos los vecinos de Río Grande- de oponernos firmemente a este acuerdo y nos manifestamos por la defensa de la soberanía argentina sobre nuestros archipiélagos y desde la gestión junto a los vecinos lo hacemos acompañando cada 1 de abril a la Vigilia de nuestros veteranos, con los actos del 2 de abril, con la Maratón por Malvinas que desde la paz pedimos por nuestra soberanía; con los Diálogos por Malvinas y lo hacemos todos los días porque los riograndenses tienen en suma consideración a nuestras islas”.

Detalles de la campaña

El intendente Melella detalló algunos aspectos de esta campaña ‘Todos somos Malvinas’ y dijo que “necesitamos salir más allá de nuestras fronteras y me refiero salir más allá de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestro país. La manera más efectiva y rápida para hacerlo son las redes sociales y es por eso que a partir de hoy, de una manera más fuerte y con el acompañamiento de distintas instituciones que están presentes es que hagamos fuerza y nos acompañemos entre todos en esta campaña que tiene como consigna que ‘Todos somos Malvinas’ y que no estamos a favor de este acuerdo Foradori – Duncan y pedimos que diputados y senadores, de la manera que corresponda, deroguen este acuerdo porque tendría que haber pasado por el Congreso y no se hizo”.

Justamente la gestión de Melella impulsa la recolección de firmas en la página www.changue.org para que se debata el acuerdo “porque es una causa justa y por eso vamos a promocionar esta firma digital de todos los argentinos, pero también de otros países del mundo que quieran acompañarnos desde la paz, en este reclamo”, dijo el Jefe comunal.

Quienes deseen adherir con su firma podrán realizarlo a través del siguiente link https://chn.ge/2Min2ON

También podrán ingresar a www.change.org y buscar el tópico “Debatamos el Acuerdo” o escanear con el celular el código QR que estará disponible en afiches en distintas instituciones y comercios de la ciudad.

Melella entendió que “es ahora donde tenemos que decir con mucha fuerza sí a la soberanía, sí a Malvinas, pero que también le decimos no a este acuerdo que tiene que ver con la entrega a los ingleses de lo que tanto defendemos porque este acuerdo es darle entidad a Gran Bretaña en el Atlántico Sur, es avalar su presencia y aclaro que esto no es una cuestión política del Intendente de Río Grande o del Presidente del Centro de Veteranos de Guerra, sino una postura pacífica y justa de todo el pueblo de Río Grande que observa que Malvinas es una Política de Estado y que ésta ha cambiado porque ve que el Gobierno nacional está haciendo concesiones y un reconocimiento al Reino Unido que es un imperio que si le das dos, te va a sacar doscientos porque está acostumbrado a quitar lo que no le corresponde”.

Fundamentó que “es responsabilidad nuestra porque es nuestro territorio, nuestra provincia, nuestro suelo riograndense y por eso tenemos que defender la Causa Malvinas”. Por ello, el Intendente pidió el acompañamiento al comercio, al transporte y a los vecinos en general para que tanto en las vidrieras, en los vehículos y en las redes sociales coloquen el cartel con la consigna de la campaña “porque esto va a sumar muchísimas voluntades”.

Veteranos convocan a manifestación

El presidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas de esta ciudad, Roma Alancay, anunció en el marco del lanzamiento de la campaña ‘Todos somos Malvinas’ que hizo el intendente Gustavo Melella, que “este jueves 13 –a dos años de la firma del acuerdo Foradori – Duncan, invitamos a toda la ciudadanía de Río Grande a marchar a la zona de los monumentos de nuestra ciudad con una Bandera argentina, porque esto no es político partidario, sino una causa nacional”.

Consideró Alancay que “como veteranos de guerra creemos que nos debemos manifestar y hacer escuchar nuestras voces hacia el interior del país, a sus cuatro puntos cardinales”.

Dijo que “sabemos que este acuerdo Foradori – Duncan, en estos dos años, nos trae a mal traer, como decimos siempre, porque el Gobierno nacional brindó concesiones al Reino Unido y por eso nuestra soberanía está en jaque”.

La convocatoria es para las 20 horas de este jueves, “donde vamos a cantar el Himno nacional y la marcha de las Malvinas, pedimos que lleven una Bandera argentina, allí seguramente escucharemos palabras de los veteranos de guerra”, dijo finalmente Roma Alancay, quien agradeció al intendente Gustavo Melella por el apoyo institucional a esta movilización.