Río Grande define sus obras estructurales y prioritarias

La Secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande adelantó las obras previstas con financiamiento nacional, y aseguró que están avanzadas las tramitaciones para poder comenzar cuanto antes, en especial por el período acotado en el caso del pavimento. Destacó la importancia de la aprobación de la emergencia vial, hídrica, de infraestructura edilicia y equipamiento urbano, que va a permitir “acortar los procesos administrativos para cualquier modalidad de contratación”. Las prioridades pasan por tres ejes: la mejora territorial, el tendido de servicios básicos y obras civiles. Los proyectos ya están cargados y tienen financiamiento garantizado. Reservó para el intendente Martín Pérez el anuncio de la obra del Centenario.

Río Grande.- La secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande, arquitecta Silvina Mónaco, dio detalles por Radio Universidad del plan de obras proyectado con fondos nacionales y propios, que se podrá ejecutar con la modalidad de iniciativa privada, tras la aprobación de la emergencia vial, hídrica, de infraestructura edilicia y equipamiento urbano.

Expresó que esta ordenanza “nos va a ayudar en la planificación y ejecución de las obras, y estamos trabajando en eso para poder hacer las licitaciones. El espíritu de la ordenanza de emergencia vial, hídrica, de infraestructura edilicia y equipamiento urbano no era contraer crédito con los 450 millones, sino tener herramientas como la iniciativa privada, para ejecutar obra a través del financiamiento de empresas. Es una herramienta muy importante en esta situación financiera en que se encuentra el país por la pandemia; y acortar los procesos administrativos para cualquier modalidad de contratación. Para nosotros es fundamental en cierto tipo de obra porque tenemos un tiempo muy acotado para poder ejecutarlas, por ejemplo las que son a la intemperie, como el plan de mejoramiento vial”, expresó.

“Esa era la esencia de la ordenanza, por eso era tan importante la aprobación en conjunto, por unanimidad, así que evidentemente estamos compartiendo la mirada con respecto a la necesidad de obras que tiene la ciudad”, dijo ante el acompañamiento de los concejales.

Dejó a un lado el empréstito de 450 millones como fondo de la cuestión porque “el espíritu de la ordenanza pasaba por este tipo de herramienta, no sólo por el empréstito, para agilizar procesos y utilizar la iniciativa privada como modalidad de contratación para la ejecución de obras con el financiamiento externo. Esto sirve mucho para hacer cuadras de pavimento, porque son muchas y los valores de mercado hoy son muy altos. Estamos encima de los 5 millones de pesos por cuadra, pero son precios de hace dos meses atrás y hoy los valores fluctúan mucho. Tenemos que tener en cuenta las condiciones del suelo, el movimiento que hay que realizar, el cordón cuneta, porque estamos hablando de pavimento, no de asfalto. Siempre hablamos de obras tercerizadas, porque por administración podemos bajar el costo. Como herramienta era fundamental contar con esta emergencia para acelerar los procesos, teniendo en cuenta el tiempo tan corto que tenemos para llevar a cabo algunas obras”, planteó. Si bien pasó el invierno, advirtió que “ahora se fue el frío pero vienen los vientos, las lluvias, y también esto plantea condiciones muy desfavorables para hacer determinados trabajos”.

Las prioridades

Respecto de los ejes marcados por el intendente Martín Pérez para la obra pública, dijo que “los hemos dividido en tres, uno es un plan de mejora territorial, con bacheo, repavimentación, pavimentaciones, consolidaciones de arterias. Vamos a empezar con un plan de remediación porque la ciudad quedó destruida después del invierno que tuvimos. Ese es uno de los pilares más importantes del presupuesto”.

“Después tenemos otro eje vinculado con las obras de servicios básicos, como el saneamiento. El invierno dejó al descubierto los problemas estructurales que tenemos en varios sectores de la ciudad, potenciados en margen sur. Hace dos días que venimos trabajando a pleno con redes y válvulas, y se está trabajando con un troncal para mejorar el flujo”, informó.

“La tercera pata tiene que ver con la obra civil, obra de servicios esenciales, semáforos, cartelería, edificios de salud, edificios públicos, espacios recreativos y obviamente seguir con las obras que teníamos en cartera”, mencionó.

“Hoy tenemos un presupuesto mucho más elevado del que se presentó a principios de año y que de hecho se modificó, teniendo en cuenta el cambio en los valores de mercado por la inflación. Creo que vamos a estar superando los 700 millones de pesos. Seguimos ajustando números, sumando obras, trabajando en prioridades que van surgiendo. El panorama cambió mucho de marzo a octubre y no vamos adaptando a las nuevas necesidades que requiere la ciudad. Hay obras básicas que tenemos que hacer porque las necesitamos. Todo lo que es servicio es una necesidad hoy por sobre toda situación sanitaria”, subrayó.

Proyectos presentados

La arquitecta destacó el avance de la elaboración de los proyectos de obra, que ya están cargados al sistema. “Tenemos pre-cargado ante Nación un paquete de obras muy importante. Hay un intercambio técnico y seguimiento constante con los responsables de las distintas áreas de Nación. El contacto es muy bueno con los representantes de ENOHSA, de Hídricos, y es muy fluido en lo técnico de los proyectos. Hay varias obras civiles, como el entubado de Islas Malvinas. La inversión es importante y requiere de muchas especificaciones técnicas. Esa obra va a resolver la parte de pluviales. Luego tenemos que realizar el by-pass en margen sur; estamos trabajando con obras de cordones, obras de edificios para distintas actividades que brinda el municipio, como salones de usos múltiples, gimnasios. Son varias las obras cargadas y hoy tenemos la posibilidad de contar con los fondos”, celebró.

“Además tenemos los pluviales de Santa Fe. Son obras significativas que permiten trabajar en lugares específicos, porque si no resolvemos el tema de pluviales no podemos avanzar con otro tipo de obras. Hablamos de la doble Santa Fe, pero si antes no direccionamos toda el agua de esa área es imposible trabajar y lo vemos con lo que pasa en el Cono de Sombra”, sostuvo.

“Necesitamos una estación elevadora para descomprimir las redes del casco viejo y alivianar la situación que tenemos en la red de cloacas, que es muy compleja porque con el crecimiento de la ciudad los diámetros quedaron muy chicos. La zona del casco viejo en el tema de cloacas es un problema”, observó.

En cuanto al área de salud, dijo que “ya tenemos un avance muy importante en el centro de salud de Chacra XIII y es una prioridad reforzar el sistema de salud municipal. El centro ya está en obra, también está en carpeta el reacondicionamiento de los centros de salud municipales, y obviamente el nuevo centro para Chacra XI, que es una de las obras cargadas”.

“Nuestro plan de obras claramente supera el presupuesto que se había aprobado en su momento y fue modificado. De acuerdo a la situación sanitaria de la ciudad se han direccionado fondos a otras prioridades que tuvo el municipio, para atender necesidades de la población. Obviamente la obra pasó a otro plano pero hoy nos estamos acomodando, luego de un invierno que nos tuvo en jaque por los problemas estructurales de la ciudad. La Secretaría no paró de trabajar en tareas de remediación y hoy tenemos la necesidad de corregir todos estos problemas”, expuso.

Pavimentación

Consultada sobre la cantidad de cuadras que prevén pavimentar el año próximo, dijo que “para 2021 estamos armando un promedio de unas 15 ó 20 cuadras y esperamos poder llegar de manera tercerizada, para llegar dentro de los plazos que tenemos, porque estamos muy acotados de tiempo. Una parte se hará en verano y otra luego de que se levante la veda el año próximo”.

Obra del Centenario

También se le pidió un adelanto de cuál será la “obra del centenario” de la ciudad, pero reservó el anuncio al intendente. “Me voy a reservar decir cuál va a ser la obra del Centenario y el anuncio le corresponde al intendente, que le va a dar otro marco. Por supuesto vamos a trabajar a pleno para llegar a tiempo”, aseveró.

Relación con Castillo

Por otra parte, se le consultó sobre la relación con la Ministra de Obras Públicas y si cree que puede haber alguna dificultad para autorizar las obras planificadas. “La ministra se encuentra en Río Grande y hemos tenido conversaciones por cuestiones puntuales, tenemos planificados distintos encuentros, si bien hay agendas complicadas de ambos lados. La ministra tiene bien en claro lo que necesita la ciudad y no creo que las autorizaciones sean un problema ni que se pongan en tela de juicio los proyectos que se están trabajando, porque conoce la cartera”, dijo.

“Estamos hablando de obras fundamentales y, si hablamos de servicios básicos, no queda la menor duda de que son necesarios. No creo que sea un tema de discusión”, confió.

Venta de terrenos del CAP

Respecto de la venta de terrenos en la zona histórica de la ciudad, indicó que “se actuó inmediatamente desde el Ejecutivo y se frenó todo tipo de venta, se notificó a la persona que había iniciado las tramitaciones y había generado algunas publicaciones. No tuvimos más novedades sobre la persona que había publicado los lotes, se le notificó que no se puede hacer ninguna publicación ni venta sobre un predio que aparte es patrimonio histórico y no tiene ningún proyecto urbanístico aprobado”.

“Nosotros vamos a pelear por el patrimonio histórico y entre los proyectos que tenemos cargados en Nación, tenemos una puesta en valor la calle del Ovejero. Es fundamental un Estado presente, para que la gente lo conozca”, concluyó.