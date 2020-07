Río Grande construirá finalmente la Doble Santa Fe

El intendente riograndense Martín Pérez anunció una importante obra para la ciudad, con el ensanche de una de las avenidas más importantes y la readecuación de la rotonda. Además, adelantó los proyectos presentados para las obras que financiará el gobierno nacional. La expectativa es “dejar un municipio mejor del que recibí”, dijo, y remarcó la necesidad de discutir seriamente con el gobierno provincial el pago de la deuda. El Jefe comunal y su esposa visitaron a la antigua pobladora Zdinka Mimica Chechuk de Bilbao ‘Coca’ y su hija Marta, en el 99 aniversario de la ciudad de Río Grande.

Río Grande.- El intendente de Río Grande, Martín Pérez, dialogó con Radio Universidad 93.5 en el día del aniversario de la ciudad, con vistas al centenario que lo tendrá al frente como jefe comunal, para lo cual está preparando importantes obras. “Iniciamos la cuenta regresiva hacia el centenario de nuestra ciudad, que debe ser un hito fundante para los próximos cien años que vienen. La idea de la gestión es convocar a todos los actores sociales de la comunidad para que puedan planificar el centenario de Río Grande y que eso nos permita también sentar las bases de una ciudad que crezca de manera ordenada y pueda resolver sus problemas estructurales”, dijo.

“El mayor problema que tenemos hoy es la falta de trabajo, y el desafío hacia adelante es construir una Río Grande con trabajo, que se desarrolle sobre la base de nuevas ideas y proyectos que nos permitan crecer permanentemente”, planteó.

En una jornada especial, rememoró los mejores recuerdos de su niñez, como fueguino nacido en la ciudad: “El mejor recuerdo que tengo de mi infancia es el barrio, yo crecí en el INTEVU, mis padres fueron adjudicatarios de una vivienda en el año ’82 y era un barrio a estrenar en ese momento. Fue una infancia muy linda porque la mayoría de la gente que era adjudicataria tenía hijos chicos, y crecimos todos en un mismo ambiente. Para mí la infancia es el barrio, y estar en verano y en invierno jugando en la calle. Es parte de nuestra identidad y sería bueno que lo pudiéramos recuperar”, expresó.

“El caso de Río Grande es atípico, desde la fundación en 1991, luego hubo un proceso relacionado con el petróleo y el gas, donde se dio la segunda gran oleada de migración, y la ciudad termina de empezar a consolidarse a fines de los ’70 con la promoción industrial. Esto ha hecho que la ciudad esté cruzada por diferentes culturas y formas de vida, y la hace muy rica en ese sentido. Tenemos que fortalecer esa identidad y el arraigo que tenemos los que hemos crecido acá, incluyendo también a la gente que ha llegado. Yo creo en una ciudad con todos y para toda la vida. No creo en una ciudad con fueguinos y con extranjeros, porque todos somos riograndenses, hayamos nacido o no acá. La gran mayoría eligió esta ciudad como su lugar en el mundo y tenemos un gran punto de partida camino al centenario”, manifestó.

Fondos nacionales

Consultado sobre el anuncio del presidente Fernández del giro de fondo para obras en municipios de la Patagonia, consideró que “lo principal es destacar la mirada federal que tiene nuestro presidente, después de cuatro años en que padecimos un gobierno nacional que le dio la espalda a la Patagonia. Hoy tenemos un presidente con otra mirada y es muy bueno que nos permita firmar convenios por cerca de 200 millones de pesos para Río Grande, para obras de infraestructura. Para nosotros es un oasis en medio del desierto, en esta situación que estamos viviendo”, definió.

“Yo le contaba al presidente que no sólo hemos sido golpeados por la pandemia, sino que venimos de una situación de pre-pandemia, porque fueron cuatro años muy duros. Cuando estábamos empezando a salir adelante nos agarró esta situación, ahora nos toca el frío extremo, y esta semana parece que otra vez se viene una ola de 15 grados bajo cero. Estamos acostumbrados a la adversidad y esta ayuda del presidente de la nación nos va a permitir reactivar nuestra economía local. Yo quiero avanzar lo antes posible con los convenios para poder hacer todos los procesos licitatorios necesarios y llevar adelante obras que son prioritarias para la ciudad”, subrayó.

Dentro de las obras planificadas, mencionó que han cargado “todos los proyectos en una plataforma, en los programas Argentina Hace I y II. Luego de que se cargan los proyectos, tienen el visto bueno o no de los equipos técnicos nacionales, y se solicitan mayores precisiones. Hemos presentado 30 obras aproximadamente, de diferente característica, algunas más importantes que otras. Una de ellas se refiere a los pluviales que deberían cruzar la avenida Santa Fe y drenar toda el agua del Cono de Sombra. Hay agua que se acumula producto de la cantidad de viviendas que hay en la zona. No se hicieron los pluviales en su momento y necesitamos drenar toda esa agua y sacarla, por lo que va a ser la segunda vía de la avenida Santa Fe. Si no, vamos a hacer la segunda mano de Santa Fe y, si no tenemos pluviales, va a ser una gran laguna”, advirtió.

A propósito de los pluviales, anunció la decisión de avanzar con la segunda mano de esta avenida. “Este proyecto de los pluviales es uno de los que más avanzado está y es una obra de 70 millones de pesos. Son obras que no se ven pero que nuestra ciudad necesita. No podemos tener el Cono de Sombra inundado cada vez que llueve, y es una zona que podemos aprovechar mucho mejor para la actividad deportiva y recreativa de la ciudad. Luego tenemos la traza de la doble avenida y la finalización de la rotonda de la Plaza de las Américas para adecuarla a la doble avenida. Si nos dan los tiempos, me gustaría inaugurarla el año que viene”, indicó.

Para el Centenario, aspira a contar con la presencia del presidente. “Alberto se ocupa mucho de la Patagonia y por supuesto lo vamos a invitar. Sería un honor poder contar con la presencia del presidente en nuestro centenario, si su agenda se lo permite. Queremos que sea una gran fiesta popular y por otro lado que el centenario nos permita dar vuelta la página en todo punto de vista, empezar a discutir los temas centrales de la ciudad, salir de la situación coyuntural y la pelea innecesaria del día a día, que nada construye y deja solamente campo arrasado”, señaló.

“El gobierno nacional ha planteado trabajar con rapidez, por eso las obras ya están cargadas en las plataformas y en estos seis meses queremos avanzar con los procesos licitatorios. Hay obras que vamos a hacer directamente con el gobierno nacional, otras las vamos a dividir, mitad por administración y mitad con el gobierno nacional. Vamos a tratar de optimizar la mayor cantidad de recursos para acelerar las obras. Más allá de la obra en sí, necesitamos ponerlas en marcha para que todas las empresas de la ciudad puedan trabajar y contratar mano de obra. Es la manera de poder salir adelante”, dijo.

Financiamiento de empresas

Tal como lo implementó el intendente Walter Vuoto en su primera gestión, Martín Pérez tiene previsto acordar con las empresas el financiamiento de pavimento para la ciudad. “Estamos trabajando con propuestas que nos han acercado algunas empresas locales, que nos ofrecen financiamiento para poder hacer pavimentación y cordón cuneta. Los financiamientos son buenos, pero tenemos que enmarcarlos en la ordenanza de iniciativa privada, que ya está aprobada. Si es necesario, pediremos alguna herramienta adicional al Concejo Deliberante. Queremos que luego de este invierno, que va a ser muy duro, podamos poner en condiciones nuestra ciudad para el Centenario y tenemos que empezar a hacerlo rápidamente. Entre los baches, los pozos, los problemas de pluviales, los caños que se congelan, hay una serie de inconvenientes en la ciudad que tenemos que ir resolviendo paulatinamente para poder llegar. En esta batería de obras que presentamos, hay obras de infraestructura social, tenemos un gimnasio en Chacra IV, varios salones de usos múltiples en barrios que lo han solicitado, presentamos el entubado del arroyo que circula paralelamente a Islas Malvinas en Chacra XIII, obras en margen sur. En la medida que podamos obtener los recursos, iremos haciendo estas obras”.

Consultado sobre los 1.300 terrenos en la chacra Raful, ubicada detrás de la Universidad Tecnológica Nacional, condicionó la urbanización a “la inversión que podamos llevar adelante en materia de servicios, porque también presentamos en el Ministerio de Hábitat la posibilidad de financiar servicios para diferentes zonas de la ciudad. Hay situaciones que necesitamos acelerar rápidamente y poner en marcha la obra pública municipal de la mano del gobierno nacional. Como ese proyecto hay muchas iniciativas privadas que se han frenado producto de la crisis y luego de la pandemia. Todo lo que podamos hacer para que se pueda avanzar lo vamos a hacer y tenemos nuestro equipo a disposición en la Secretaría de Planificación”, expuso.

Mercado comunitario

Otro proyecto en carpeta es un mercado comunitario. “Es algo central para nuestra economía local. A nuestro equipo de desarrollo económico lo hemos puesto a trabajar en eso, primero en el vínculo con los productores locales, porque lo que primero necesitábamos hacer era avanzar con el fortalecimiento de nuestros productores. Una de las cosas que hicimos durante la pandemia fue aportar alimentos en gran cantidad para los productores de la ciudad y eso les permitió alivianar su carga de costos fijos que tienen para producir”, indicó.

“Tenemos que llegar con la infraestructura básica a esa zona de la ciudad y es algo que espero trabajar con la nación, porque sin gas y sin agua es muy difícil producir. Además tenemos que iniciar un camino hacia nuestra soberanía alimentaria, porque se hace difícil depender permanentemente de que lleguen alimentos de Buenos Aires. Es un tema trabajoso y es un proceso. Yo estoy en ese camino y ojalá podamos tenerlo listo lo antes posible”, confió.

“Hemos conversado con el ministro Kulfas en una videollamada y le pedimos institucionalmente que el Municipio de Río Grande empiece a participar de las discusiones que se están dando sobre la prórroga de la promoción industrial. La mirada del ministro me pareció muy interesante, porque planteó cómo podemos fortalecer estos sectores, y lo tenemos que trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia. Estamos a disposición para poder trabajar en conjunto, y también hay otros desarrollos para la ciudad, como la industria del conocimiento. Ahí tenemos un aspecto muy potable para desarrollar, que es generador de mano de obra sobre todo para los jóvenes”, apuntó.

“Una de las cosas que sacamos en limpio de la reunión con el ministro fue el apoyo para llevar adelante proyectos que no sólo sean de armado de televisores, celulares o electrodomésticos, sino iniciativas que nos permitan salir de ese molde y desarrollar una nueva industria”, destacó.

Conflicto con el Gobierno provincial

Por último se lo consultó sobre la causa iniciada en la justicia por los municipios de Ushuaia y Río Grande, en reclamo de las deudas de coparticipación del gobierno: “Estamos reclamando lo mismo que el actual gobernador cuando era intendente. Tenemos que lograr un punto de acuerdo y tener la certeza de que Río Grande va a recibir esos fondos en algún momento y no se van a seguir estirando los pagos de distribución de los recursos coparticipables”, dijo.

“Simplemente pedimos que se cumpla el fallo del Superior Tribunal y de eso se trata la presentación. Es algo que realmente necesitamos, no porque nos guste reclamar. Lo cierto es que existe la deuda, incluso previa a la asunción del actual gobernador, y no queremos que se acreciente. La cuenta de inversión 2019 va a cerrar con una deuda flotante de 500 millones de pesos y con un déficit de 350 millones de pesos, y esa es la realidad con que encontramos el municipio. Esto no es un juicio de valor sino la realidad de los números, y quiero encontrar una salida, porque son deudas que recaen en la espalda de todos los vecinos y le tenemos que encontrar una solución”, enfatizó.

“Nosotros tenemos la puerta abierta para dialogar, tanto con la provincia como lo hacemos con el gobierno nacional y todos los intendentes. Lo que menos quiero es estar discutiendo por situaciones que van más de la mano de la política que de la gestión, porque mi cabeza está ocupada a gestionar y llevar adelante las obras que necesita la ciudad. De mi parte siempre va a existir la apertura al diálogo”, garantizó el intendente.

“Si hay una intención real del gobierno de sentarnos a discutir de fondo los temas que nos aquejan a todos, por supuesto estamos abiertos al diálogo, pero queremos discutir en conjunto la situación, no una parte de la deuda, como la tributaria que es menos del 30% de la total; o los definitivos que son un 10% de la deuda total. No podemos seguir con problemas con el resto de la coparticipación y debe haber un planteo serio”, reclamó.

“En esta situación que estamos viviendo no hay lugar para mezquindades, porque es grave y es muy necesario trabajar en resolver los problemas esenciales de la gente del punto de vista sanitario y laboral. En estos tres años y medio que me quedan trataré de sentar las bases y, cuando llegue un intendente distinto, espero que le toque encontrarse con un municipio mejor del que yo me encontré. Eso significa que vamos a ir creciendo y la ciudad se va a ir desarrollando”, concluyó.