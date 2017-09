Revocan por cuarta vez sobreseimiento a Francisco Amador

“Yo creo que la jueza no tiene pruebas contundentes para sobreseer al único sospechoso de la causa –Francisco Amador- y quisiera que si el único sospechoso no es el asesino y es inocente, que salga por la puerta grande y sea sobreseído, pero que no nos quede ninguna duda, que hay muchas y hay muchas pruebas que son muy dudosas”, dijo la madre de la joven asesinada, Patricia Zapata.

Revocan el cuarto sobreseimiento a Francisco Amador. Así lo confirmó Patricia Zapata, la mamá de la joven Marianela, quien explicó que la abogada que la representa le informé el revocamiento del cuarto sobreseimiento al único imputado en la causa, Francisco Amador. Asimismo, la madre de la estudiante asesinada, pidió a los medios de comunicación mantener en agenda el caso de su hija. También, agradeció a la comunidad de Tierra del Fuego, que permanentemente manifiestan su apoyo a través de las redes sociales.

“Ayer a la tarde –por el jueves- se comunicó conmigo mi abogada, para informarme que el ultimo sobreseimiento que habían pedido para el único sospechoso de la causa fue revocado” detalló Patricia Zapata, en declaraciones a Canal 13 de Río Grande.

De igual modo, la mujer explicó que “Le hicieron lugar para realizar una serie de pruebas que no se habían investigado y esto para nosotros es importante”.

“Creemos que es importante que Marianela este en los medios, que este en las redes, y es más, la misma abogada me dijo que es el momento en que los medios de comunicación pueden ayudar a esclarecer esto” enfatizó Patricia Zapata.

“Siete años y cuando ya habíamos perdido la fe en la justicia a pesar del tiempo transcurrido, hoy tenemos un haz de luz y ojala se pueda llegar a una conclusión” dijo la madre de Marianela, cargada de nuevas esperanzas.

“Toda la gente que quiera compartir, lo pueden hacer. Sé que la gente de Río Grande, y muchos de Ushuaia y de todo el país, la han compartido, esperamos que esto nos ayude a que podamos encontrar la paz para ella y para nosotros” y agregó “En realidad cuando mataron a Marianela de más de 23 puñaladas, y casi decapitada, también nos mataron a nosotros” detalló Zapata.

Por último, la mujer fue consultada respecto de las causas que motivaron esta decisión por parte de la jueza, y dijo: “Yo creo que la jueza no tiene pruebas contundentes para sobreseer al único sospechoso de la causa –Francisco Amador- y quisiera que si el único sospechoso no es el asesino y es inocente, que salga por la puerta grande y sea sobreseído, pero que no nos quede ninguna duda, que hay muchas y hay muchas pruebas que son muy dudosas”, dijo para concluir, Patricia Zapata.