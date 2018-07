Reunión con Trabajo e Industria por la situación en las fábricas

El secretario General de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, confirmó que el próximo martes hay una reunión con los ministros de Trabajo y de Producción de la Nación. También estarán los representantes de las empresas y se invitaría al Gobierno de la Provincia. Dicen que servirá para debatir la situación “de la industria en general” y “obviamente un punto fundamental es la situación de Audivic como lo hemos manifestado en la charla con la asociación empresaria y también con la Unión Obrera Metalúrgica” a nivel nacional.

“Lamentablemente fracasó la posibilidad de reunirnos con la empresa y el exministro de Gobierno y gestor de buenos oficios que tenía Audivic, atento a que no pudo viajar el intendente y era condición que él participara para poder llevarla a cabo. Sin embargo mantuvimos una discusión con la cámara empresaria y también podemos anunciar que, atento a la solicitud que habíamos realizado hace un tiempo y que habíamos comunicado oportunamente a través de los medios; tenemos confirmación de una reunión con los ministros (de Trabajo Jorge) Triaca y (de Producción Dante) Sica; el día martes próximo a las 14 horas”, afirmó el secretario General de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, confirmando la cita.

Luego mencionó que lo decía “porque hay algunos o algunas que se están adjudicando una convocatoria que no se ajusta para nada la realidad, porque la urgencia la había planteado la Unión Obrera Metalúrgica hace algunas semanas y no había podido llevarse adelante en principio porque el ministro no estaba en el país y, después cuando regresó, porque nosotros no pudimos concurrir”, aclaró el dirigente metalúrgico.

Señalando que en este encuentro “posiblemente estén presentes las representaciones de todos los establecimientos fabriles, con la organización gremial y muy posiblemente sea convocado el Gobierno también”, remarcó. Ratificando que dicho encuentro “fue solicitado oportunamente por la Unión Obrera Metalúrgica y AFARTE”.

Martínez indicó además que la reunión servirá para debatir la situación “de la industria en general” y recordó que dentro de “las condiciones que venimos discutiendo con el sector empresario, obviamente un punto fundamental es la situación de Audivic como lo hemos manifestado en la charla con la asociación empresaria y también con la Unión Obrera Metalúrgica”.

También dijo que podrán debatir “otras alternativas que habrá que buscar, para el conjunto de los trabajadores en materia de garantías y de no afectación de derechos”. “Nosotros permanente y cotidianamente estamos discutiendo con las empresas, intentando que cumplan lo que ellos firmaron. No dejamos de manifestar que más allá de la existencia de un acuerdo nuestra organización rechazó su homologación y por lo tanto no lo defendemos como tal, pero sí creemos que los empresarios que lo han firmado y que lo ponen de manifiesto cada vez que pueden, deben hacerse cargo de cumplir con lo que se han comprometido”.

Además indicó que “no por voluntad de los empresarios, sino porque la organización se los exigió, se han podido revertir algunos casos como en su momento el de IATEC. Retroceder en despidos o por lo menos reemplazar a los trabajadores que decidieron no continuar y llevar adelante acciones legales”.

Sobre la intervención de la gobernadora Rosana Bertone y sus recientes declaraciones, manifestó el titular de la UOM Río Grande que “preocupa sobremanera que la intervención sea con un criterio solamente de carácter eleccionario o pretendiendo mantenerse en el poder. Y lo decimos con angustia y bronca, porque la situación que tuvimos en la última audiencia en el Ministerio de Trabajo en Río Grande generó absolutas dudas”, aseguró Martínez.

Comentando que “el día anterior nos comunicó el propio Ministro de Trabajo (Claudio Carrera) que ya la empresa, o el apoderado de Audivic, tenía los valores para presentar en la audiencia. Situación que notablemente se modificó después que se hizo pública la reunión que habíamos mantenido con el intendente (Gustavo Melella), donde habíamos tratando de avanzar en presentar alguna alternativa que tuviera en cuenta la necesidad más importante que tienen los trabajadores de Audivic, que pasa por tener al menos una parte del dinero que les adeudan porque su situación es desesperante”, remarcó.

Señalando que también les llamó la atención “haber escuchado alguna propuesta de conciliación obligatoria, algo que no compartimos y cuestionamos profundamente. Eso y vernos sorprendidos en la instancia de la audiencia nos genera todas las dudas y creemos que hubo una mano detrás de esto, intentando que no se avance en la solución del conflicto de Audivic, vaya a saber por qué interés político”, concluyó.