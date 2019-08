Retomaron las clases en el IPES Paulo Freire

Dirigentes del Centro de Estudiantes del IPES Paulo Freire dieron detalles de la situación que se planteó con la presencia de roedores en la institución. Señalaron que debieron recurrir a medidas como para llevar a los medios el tema, porque no encontraban respuesta en las autoridades. Finalmente ayer se retomaron las clases.

Elizabeth Uribe, integrante del Centro de Estudiantes del IPES Paulo Freire de Río Grande, en declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, se refirió a la problemática que estuvieron atravesando por la presencia de roedores en la institución. Comenzó señalando que dicha situación “pudo ser visible gracias a la movilización interna que hicimos para quejarnos y visibilizar todo esto, a través de los medios que nos ayudaron a gestionar una solución”.

Mencionó que “la promesa es que van a desratizar el Instituto, así que esperamos que esto se resuelva definitivamente”. Contó que el problema viene “desde antes de las vacaciones de invierno, cuando ya habíamos tenido una suspensión de clases porque iban a desratizar supuestamente. Pero ahora el 20 de agosto retomamos las clases y la situación era la misma; en el sector donde trabajamos como Centro de Estudiantes había excremento de ratas, limpiamos todo y al otro día estaba todo igual”, remarcó.

Dijo que se lo plantearon “a las autoridades del Instituto, ellos estaban al tanto y la verdad es que no nos dan una solución. Nos quejábamos, mostrábamos fotos, los llevábamos para que lo vieran y nos decían que informaban al Ministerio pero que no venían para resolver la situación. Nosotros les decíamos que al Instituto no sólo vamos nosotros como alumnos, sino que muchas veces llevamos a nuestros hijos. Entonces había bebés, niños pequeños, por eso reclamamos algún tipo de respuesta, pero hasta que la situación no trascendió a través de los medios y de nuestras asambleas no apareció ningún tipo de solución”, insistió la estudiante.

Uribe comento que entonces en las asambleas decidieron “pedir que suspendieran las clases y que desratizaran. Eso fue lo que se decidió mayoritariamente, notamos como Centro de Estudiantes que también en el lugar hay un kiosco donde se elaboran sándwiches, se cortan fiambres y era probable que los roedores llegaran hasta ese lugar sin ningún tipo de control”, advirtió.

En el mismo sentido expresó que “como alumnos pedimos que hagan todas las desinfecciones que tengan que hacer, pero que esto se solucione. El Jardín Nº 12, que está al lado de nuestra institución, también estuvo cerrado por la presencia de roedores y la situación se va extendiendo. Nadie quiere perder clases, nosotros estamos en un profesorado y no nos da ninguna gracia perdernos clases, pero somos conscientes de que no podemos estar así tampoco y hacer como que no pasa nada”.

La dirigente estudiantil finalmente, y en otro orden, comentó que “en general el instituto está bien y funcionando, a excepción de lo que sucede hace algún tipo tiempo atrás cuando se perdió la carrera de inglés. Aunque como Centro de Estudiantes tenemos reclamos internos, hay cuestiones en las que no estamos de acuerdo porque nos parece que hay muchas cosas que son burocráticas”, reconoció.

Indicó que “no se flexibiliza la normativa con la cual funciona el Instituto, entonces muchos compañeros tienen problemas con su cursada. No hay contemplación para casos particulares y compañeros que por ahí están en su etapa final, terminan dejando las carreras. Notamos cierta contradicción entre el nombre del Instituto Paulo Freire y esta cuestión tan burocrática y cerrada respecto de la normativa que se impone a los alumnos”.

“Este es un planteo que hacemos permanentemente, tratando de resolver la situación de los compañeros que se ven afectados pero cuando la respuesta que nos dan es recortar el texto de la normativa y mostrárnoslo, sin tener en cuenta las situaciones puntuales, particulares o extraordinarias, nos parece que es lamentable. Porque muchos compañeros y compañeras terminan abandonando o se les estira la carrera por muchos años más, por estas situaciones”, concluyó la dirigente estudiantil.