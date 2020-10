Renunció Sager a la conducción de la AOT

Rogelio Sajer renunció a su cargo como secretario General de la Asociación Obrera Textil (AOT) Delegación Tierra del Fuego. Formalizó la renuncia mediante una Carta Documento envida al Secretariado Nacional de la AOTRA fechada este martes 6 de octubre. Lo socializó mediante un video que circula en grupos de WhatsApp, dónde Sager además informa que sigue en funciones el resto de la Comisión Directiva.

La Carta Documento va dirigida a Hugo Benítez, secretario General de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA), y allí Sager indica que presenta su “formal renuncia al cargo de secretario General de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Obrera Textil Delegación Tierra del Fuego a partir del día de la fecha (06-10-20) la cual es por motivos estrictamente personales”.

Por otra parte, en el mensaje enviado a grupos de WhatsApp, Sager expresa: “quiero informar que en el día de la fecha, 06-10-2020, remití mediante Carta Documento al Secretario General de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina, y por su intermedio a la Comisión Directiva Nacional, mi renuncia como Secretario General de la Asociación Obrera Textil Delegación Tierra del Fuego”.

Luego menciona que “esta decisión está relacionada a que hace tiempo mi familia me pedía que me apartara del sindicato por los problemas de salud que vengo teniendo, en un par de oportunidades solicité al gremio central mi apartamiento del cargo, pero ellos me pedían que continuara hasta la finalización del mandato del año 2022”.

Agrega más adelante que “las agresiones sufridas por parte de un pequeño grupo de personas que quieren hacerse cargo del sindicato por la fuerza y no de la manera democrática que establece la ley para las asociaciones sindicales, que están presentando una lista para competir por la Comisión Ejecutiva de esta Delegación, han llevado a que mi familia -muy angustiada- me solicitara que dé un paso al costado. Es por eso que a esta altura, después de haber dejado muchos años de la vida en la lucha por los compañeros obreros textiles, tomé la decisión de priorizar a mi familia y por lo tanto presentar mi renuncia”, asegura el renunciante Rogelio Sager.

En el tramo final del mensaje aclara que “siguiendo con lo que manda el Estatuto Sindical de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina, la Comisión Directiva nacional le ha solicitado a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de esta Delegación que continúen en cabeza de ésta, quienes se harán cargo de la misma a partir del día de mañana hasta la finalización de sus mandato. Para terminar, quiero agradecer a todos los compañeros trabajadores, Cuerpo de Delegados y Comisión Directiva, que me han acompañado en todos estos años que estuve al frente del sindicato”.

Vale recordar que desde el pasado viernes, en principio en el interior de la sede gremial y luego en la parte externa, delegados y trabajadores textiles de diferentes plantas se venían manifestando, reclamando la renuncia de Rogelio Sager y del conjunto de la Comisión directiva; argumentando la inacción del gremio frente a los últimos conflictos que atravesó el sector.

Foto: Gremiales del Sur