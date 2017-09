Renacer se reúne hoy con funcionarios de Aduana

Hoy habrá una reunión en la Aduana, donde los trabajadores de Renacer esperan seguir superando escollos para poder producir los televisores para Walmart. Esperan encontrar “cierto grado de acompañamiento”, porque entienden que “el estado no nos puede poner en pie de igualdad con grandes empresas”.

“En realidad nos convocó (el Ministro de Producción) Ramiro Caballero, después al llegar a la reunión nos atendió José Luis Artaza, el secretario de PyMEs y Fabián Goya. En esa reunión nosotros insistimos con nuestra premura, porque estamos esperando el arribo de nuestros insumos, y ellos nos plantean que es una decisión tomada por parte del Ejecutivo solicitarnos nacionalizar las placas, eso tiene un costo y obviamente ahora nos vamos a interiorizar bien con el despachante y la Aduana en qué consisten los honorarios, y los tiempos que lleva la nacionalización”; señaló Mónica Acosta, presidenta de la Cooperativa Renacer, al ser consultada sobre la situación en la que se encuentra la posibilidad que tiene la mencionada cooperativa de producir una importante cantidad de televisores para la firma Walmart.

Acosta dijo que no se les presenta “otra opción” y remarcó que la Cooperativa Renacer tiene “un solo norte, que es cumplir con el cliente, asegurar parte de una estabilidad que hoy no tenemos y hacer frente a los compromisos que tenemos asumidos. Porque tomamos créditos por 25 millones de pesos y hay que devolver 29. Además invertimos 5 millones de pesos de nuestras ventas locales, que también pusimos en valor y en riesgo, dado que al momento de producirse la compra fue el pico más alto del dólar”, remarcó.

La presidenta de la cooperativa mencionó también que tienen “un ocho por ciento que pagarle al concesionario de la marca Crown Mustang y, obviamente, para las expectativas que nosotros teníamos no nos va a quedar un gran margen dentro del negocio”, señaló.

Dijo incluso que, en este marco, ese pequeño margen de ganancia “prácticamente no va a existir”. Por eso en la reunión que tienen prevista para hoy en la Aduana pretenden acceder a “una especie de seguro de caución o algo que le garantice a la Aduana que le vamos a pagar al final y no al principio, teniendo en cuenta que esos recursos no los tenemos en estos momentos”, admitió.

Con este panorama, la intención es “acelerar lo más que se pueda” todo el proceso, para optimizar el rendimiento de la venta. En ese camino las trabajadoras y los trabajadores de Renacer se plantean jornada de 12 horas de producción, para mejorar la rentabilidad.

“Suplimos las deficiencias aumentando las horas de trabajo”, reconoció Mónica Acosta. Esperando encontrar en los funcionarios de la Aduana “cierto grado de acompañamiento”, porque entienden que “el estado no nos puede poner en pie de igualdad con grandes empresas”.