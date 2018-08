Remiseros rechazan proyecto del Ejecutivo de trasladarse al servicio de Taxis

En Remis Patagonia se llevó adelante una reunión entre remiseros de diferentes agencias en la cual rechazaron el proyecto del Ejecutivo Municipal por el cual se pretende crear Registro de Titulares de Licencias de Remises con intención voluntaria de trasladarse al Servicio Público de Taxis. Marcelo Bravo, remisero de la ciudad, expuso que el “lunes nos vamos a trasladar al Concejo Deliberante para expresar el rechazo al proyecto, y no vamos a dejar que nuestros derechos sean avasallados”. Manifestó que es un “proyecto tomado muy de los pelos”. Reprochó el accionar del Municipio porque han llamado a las “agencias de forma individual tratando de dividirnos, pero estamos todos juntos”.

Río Grande.- Este jueves se reunieron en Remis Patagonia varios remiseros de distintas agencias de la ciudad en el cual se manifestaron en contra del proyecto que ingreso desde el Ejecutivo al Concejo Deliberante correspondiente a la creación del Registro de Titulares de Licencias de Remises con intención voluntaria de trasladarse al Servicio Público de Taxis, con la mismas exigencias que establece la Ordenanza Municipal N° 2067/05. Además se fija apertura por treinta días corridos del Registro de Titulares de Licencias de Remis con intención voluntaria de trasladarse al Servicio Público de Taxis, cumplido el plazo establecido, quienes no se hayan inscripto en dicho Registro, no podrán solicitar el traslado al Servicio Público de Taxis.

Cabe resaltar que el proyecto también establece que los nuevos titulares de licencia de taxis podrán incorporarse en asociaciones ya existentes, o conformando nuevas asociaciones o cámaras, siempre y cuando cumplan con lo establecido por las legislaciones Municipales, Provinciales y Nacionales, como así también los números de internos de las nuevas licencias que surjan deberán ser correlativos al listado de inscripción en el registro.

También queda establecido que las Licencias de Remises que se trasladen de forma voluntaria al Servicio Público de Taxis, no serán reemplazadas por nuevas habilitaciones.

Al respecto Marcelo Bravo, remisero de la ciudad, señaló que “nosotros hemos trabajado durante muchísimos años en la ordenanza 1351 del año 2000 donde establecíamos una modificación en nuestra tarifa porque nosotros somos un servicio privado de pasajeros, y les informamos al ejecutivo Municipal sobre los aumentos de las tarifas”.

Recordó que el año pasado sin el “consentimiento de la mayoría de la mayoría las agencias se modificó esa ordenanza donde se establece la utilización de un reloj, con las mismas condiciones de los taxistas, que es un servicio público, y no privado, siendo que esto se realizó de manera inconsulta, y ahora estamos viendo con los abogados para presentar un recurso de amparo, después manejarlo en la parte política para volver a modificar esa ordenanza”.

Asimismo indicó que el día lunes nos vamos a “movilizar hacia el Concejo Deliberante porque estamos en contra del nuevo proyecto que ha enviado el Ejecutivo al Concejo, donde quieren crear un registro para que los remiseros pasen a ser taxistas, y donde quieren que los remiseros utilicen un reloj homologado por el INTI, donde van a tener la misma tarifa que los taxistas, pero esto no es así, no estamos para nada de acuerdo”, detalló.

Por tal motivo manifestó que nos parece que es un “proyecto tomado muy de los pelos, desde el Ejecutivo Municipal”, dijo, al tiempo que reprochó el accionar del Municipio porque han llamado a las “agencias de forma individual tratando de dividir, pero estamos todos juntos, vamos a ir en contra de esto, nos vamos a movilizar y nos vamos a hacer escuchar porque no vamos a dejar que nuestros derechos sean avasallados”.

Entendió que la “situación reinante no solamente en nuestra ciudad, sino en la provincia y en el país hace que nosotros podamos aunar esfuerzos y luchar por lo que creemos que nos pertenece”.

Si bien desde el Municipio se quiere igualar la tarifa con el taxis, Bravo manifestó que “el trabajo sería distinto, nosotros no tendríamos a ingresar al aeropuerto a buscar pasajes, ni la utilización de manitos como si tienen los taxis, nosotros nacimos como un servicio privado, hemos luchado mucho para llegar a la situación en la que hoy estamos, y no vamos a entregar ninguno de los derechos que hemos conquistado, por eso estamos en alerta y movilización, vamos a ir al Concejo, vamos a tratar de explicar cual es nuestra posición, y que es lo que realmente se tiene que cambiar, no nos vamos a dejar imponer nada, no vamos a dejar que nos impongan nada, porque lo que tenemos es porque lo tenemos ganado por derecho”.

Puntualizó que si los “relojes están comprados, es un tema que tendrán que ver ellos, no por eso nos van a poner a nosotros relojes, que realmente no nos tienen que poner ningún tipo de reloj homologado porque eso es para un servicio publico, nosotros somos un servicio privado”.

Si bien indicó que esto no nos “perjudicaría”, pero si “molestaría a los taxistas, hoy por hoy nosotros trabajamos distintos a ellos, trabajamos con relojes, pero nuestra tarifa es más económica, nuestro trabajo se ve, y si realmente llegamos en un futuro a hacer lo que el Ejecutivo quiere que hagamos, muchos se mirarían la cara por la falta de trabajo y de competencia que se habría en el mercado”.

También resaltó desconocer realmente que hay “detrás de todo esto porque si la idea es sacar al servicio de remis, nadie nos da garantía de que el día de mañana habiliten UBER, no sabemos que hay detrás de esto, pero la verdad es que estamos sorprendidos, esto lo intentaron hacer anteriormente, no lograron hacerlo, y vuelven a avanzar sobre la misma temática”.

Por ultimo indicó que el “cien por ciento de los remises estamos en desacuerdo con esta postura, el día lunes nos vamos a estar movilizando al Concejo, no queremos ser taxistas, y no estamos de acuerdo con este registro que quieren abrir, como así tampoco con la homologación del reloj, dado que nosotros somos servicio privado, comunicamos al Ejecutivo cuando hacemos alguna modificación a las tarifas, como nosotros tenemos la tarifa más accesible , hoy nos quieren llegar a equiparar con el servicio público de taxis”.

Municipio aclara que solamente es la apertura de un registro de migración al taxi

El subsecretario de Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, Daniel Facio, aclaró que “el proyecto presentado al Concejo Deliberante prevé la apertura de un registro de remiseros que deseen migrar al servicio de taxi, pero que es absolutamente espontáneo y voluntario”.

“Hemos dialogado y tratado esta medida con los sectores, en el marco de un proceso trabajado con todos ellos ya desde el año pasado, con reuniones tanto en el Concejo Deliberante cómo en el Ejecutivo Municipal”, dijo el funcionario, y continuó “De hecho, producto de ese proceso, se logró la aprobación de una ordenanza donde se consensuaron varios aspectos en aquel momento, como la menor cilindrada en el remis, la fijación de una tarifa única, entre otras más“.

En este sentido, aseguró que “este proyecto sería el segundo paso de lo que se venía trabajando, dado que hay remiseros que nos han manifestado su voluntad de acogerse a esta propuesta, pero aquellos que no lo quieran hacer, seguirán como hasta ahora sin ningún inconveniente, adecuándose por supuesto a la Ordenanza 3673 que fue aprobada el año pasado”.

“Es importante aclarar que aquel que no quiera inscribirse, no modifica en nada su situación, por ser algo totalmente libre y voluntario. El que lo desee se podrá inscribir y el que no, no”, subrayó.

Finalmente, el funcionario dijo que “igualmente resta continuar seguramente un trabajo de consensos, que es en lo que seguiremos abocados estos días. Por ahora es una propuesta”.

“Lo que se persigue a la hora de hablar de estos temas es tomar los planteos de uno y de otro lugar, y frente a ello, plasmarlos en un proyecto para proponerlo”, concluyó.