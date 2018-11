Remiseros consiguieron un principio de acuerdo

Luego de una extensa reunión entre los concejales y remiseros de las diferentes agencias de la ciudad, se habría logrado un principio de acuerdo para que en la sesión del próximo martes se suspenda temporalmente la ordenanza 3673/17, la cual establecía una igualdad de condiciones de trabajo tanto para los remises como para los taxis. Cabe recordar que por la mañana los remiseros también se reunieron con el subsecretario de Participación y Gestión ciudadana del Municipio Daniel Facio.

Río Grande.- Este miércoles los concejales Raúl von der Thusen, Miriam Mora, Verónica González y Paulino Rossi llevaron adelante una reunión con el sector de los remises de diferentes agencias de la ciudad a fin de atender los reclamos de este sector de los trabajadores del volante, previamente se habían reunidos con funcionarios del Municipio.

En principio se habría establecido un acuerdo para que en la sesión del próximo día martes se suspenda temporalmente la ordenanza 3673/17, la cual establecía igualdad de condiciones de trabajo tanto a los remises como a los taxis.

Tras la reunión, el concejal Raúl von der Thusen manifestó que “se plantearon muchísimas situaciones como lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, no es de ahora, siendo que es la única manera de llegar a un acuerdo con este sector de trabajadores del remis, hoy a la mañana tuvieron al parecer un principio de acuerdo con el Municipio, y que va de la mano con el proyecto que había presentado en su momento que tiene que ver con la suspensión de la ordenanza 3673/17, lo cual va a permitir que los remises puedan ser habilitados para el próximo año, y seguir trabajando con normalidad”.

Asimismo resaltó que voy a “seguir trabajando con este sector en la modificación de la ordenanza que regula a este servicio, de manera de ver si en la sesión del día martes podemos darle una solución al servicio del remis en Río Grande”.

El edil recordó que la “ordenanza 3673 unifica las tarifa de taxis y remises, lo cual creo que la unificación de la tarifa es inconstitucional porque el estado no puede regular la tarifa de un servicio privado, pero si lo puede hacer con el servicio público como lo es con los colectivos, o con el servicio de taxis, pero no con los remises, como no se le ocurriría a nadie traer a este Concejo un proyecto de ordenanza regulando por ejemplo la tarifa de lo que cobra el transporte escolar, es un transporte privado, la Municipalidad lo que hace es controlar su funcionamiento, y darle su habilitación, pero no puede regular la tarifa, lo cual esto sería un puntapié inicial para que los remises sigan manteniendo su tarifa, que es una tarifa un poco más económica que la que tienen los taxis, pero no porque no estén cumpliendo los remises, sino que los que no están cumpliendo son los taxis”.

Al respecto explicó que la ordenanza señala que la “espera se va a cobrar luego de los 60 segundos de espera, esto es lo que cumple el remis, y el reloj del remis, pero el reloj del taxis no cumple con esta ordenanza porque la espera es cada 20 o 30 segundos, por eso es la diferencia de tarifa entre taxis y remises, entonces no es porque el remis esté cobrando mal, sino porque hay un error en los relojes de los taxis, y no en lo de los remises”.

Con respecto de la homologación del reloj del remis, Von der Thusen indicó que “la homologación no es el tema principal para ver cómo se desarrolla el servicio de taxi o de remis, sino que acá la diferencia se va a dar en el cumplimiento o no de la ordenanza 3673, que es la que regula las tarifas, por lo cual espero tener el acompañamiento el día martes de mis pares en la suspensión de esta ordenanza en tres de sus artículos, de manera de darle un corte definitivo a esta situación, y poder seguir avanzando, dado que el problema que hay entre el servicio del taxi y del remis viene de décadas en Río Grande, y hoy tenemos la oportunidad histórica de ponerle fin a este inconveniente, donde cada uno realice el trabajo como lo tiene que realizar”.

También puntualizó que es importante que estos servicios no “se unifiquen porque es importante tener una sana competencia entre taxis y remises, de lo contrario se convertiría en un monopolio, y es a lo que el estado se debe comprometer para que no suceda”.

Finalmente manifestó que a lo largo de la reunión se “observó un acta que se firmó esta mañana en el Municipio con una agencia de remis, donde planteaba la necesidad de pedir al Concejo Deliberante de que se suspenda o se prorrogue la instancia esta para que los remis se puedan habilitar, por lo cual es el mismo espíritu de mi proyecto que tengo presentado hace un par de meses, por lo cual esperamos que el día martes se trate en el recinto, y creo que vamos a tener el acompañamiento de mis pares para aprobar la suspensión de la ordenanza”.

“Lo que menos queremos tener es más desocupados, por lo cual vamos a seguir trabajando en la suspensión de la ordenanza”

Por su parte, la concejal Miriam Mora recordó que la “ordenanza 3673/17 fue aprobada hace 18 meses, este año los remiseros han manifestado la disconformidad con la ordenanza, y después de varias reuniones se ha llegado a un principio de acuerdo para suspender esta ordenanza en la sesión de la próxima semana, atendiendo el reclamo de los remiseros, y entendiendo para que puedan seguir trabajando”.

Con respecto a los beneficios que tendrían los remiseros en relación a la suspensión de la ordenanza, Mora indicó que lo “primero sería con el tema del reloj, donde manifiestan que no existe un reloj para remises, siendo que existe uno que está homologado como corresponde por el INTI, pero es una discusión que ya lleva 18 meses desde que la ordenanza fue aprobada, hay que habilitar los vehículos para el año que viene para que puedan seguir trabajando, pero si no cumplen con esta ordenanza no pueden seguir haciéndolo, sabiendo que la situación está muy compleja, la crisis económica y la desocupación es muy grande, lo que menos queremos tener es más desocupados, por lo cual vamos a seguir trabajando en conjunto con el Municipio, y los remiseros esta suspensión de la ordenanza para que no sea inmediato todos los cambios que se solicitan en la ordenanza 3673”, concluyó la edil.

Facio hizo un repaso de la reunión con representantes de los remiseros

El subsecretario de Participación y Gestión ciudadana del Municipio de Río Grande, Daniel Facio hizo un repaso de la reunión que este miércoles tuvo con representantes de los remiseros de Río Grande.

El funcionario municipal indicó que en la reunión “seguimos avanzando para tratar de generar los espacios de legalidad que es utilizar los elementos que establece la Ley Nacional 19511 que impone que todos los elementos que se utilicen, para cobrar en la vía pública, como una balanza, o un surtidor, tienen que tener todas las autorizaciones que dispone la Ley y tienen que estar homologados”.

Por lo cual “de estas discusiones surge que se puede avanzar en cuanto a homologar elementos que utilizan pero tiene un plazo y los elementos tiene que estar garantizados por la homologación que entrega el INTI”.

Facio aseguró, que en la actualidad “los remiseros se niegan a utilizar un reloj que está homologado que es el reloj taxímetro que es el que utilizan los taxistas”. Además reveló que en el Municipio “tenemos un informe de un ingeniero del INTI especializado en relojes que nos dio las explicaciones correspondientes” y en tal sentido precisó que en provincias como “Salta o Córdoba los mismos remiseros utilizan relojes taxímetros porque no existe un reloj que esté homologado para un servicio de remis”.

Por lo tanto “nos encontramos con una intransigencia por parte del sector que no quiere utilizar un sector que está homologado” aunque mencionó que “hay una agencia que reconoció que hay una Ley que cumplir y avanzaron en un acuerdo”, por lo cual Facio sentenció que si los remiseros no cuentan con un reloj homologado por el INTI, “no se los puede habilitar”.

Además remarcó que se trata de una disposición establecida mediante una Ley nacional por lo que no es un decisión solo de la ciudad de Río Grande” por lo cual el funcionario municipal insistió en que “los remiseros no quieren utilizar un reloj que está homologado para los taxis”.

Por lo tanto ratificó que desde el Municipio “como Estado no podemos avalar que se esté al margen de la Ley” y puso como ejemplo que similar actitud se tomaría con la carnicería que “no tenga la balanza homologada por el INTI”.

Además recordó que en la actualidad los remiseros están trabajando con el reloj que no está homologado pero la ordenanza sancionada el año pasado “vino a traer claridad a una situación que era irregular porque estaban condicionados, como se les notificó en agosto, que en la próxima habilitación, debían tener los elemento de medición homologados a nivel nacional”, recordando que esa habilitación es la que actualmente se está tramitando.

Por lo tanto “no es que se enteraron ayer de que debían cambiar los relojes” ya que “la ordenanza ya tiene un año de vigencia” y si bien implica un gasto para los trabajadores del volante, Facio también recordó que desde el Municipio “hay ´para todos los emprendedores de la ciudad, que quieran llevar adelante un emprendimiento de baja inversión, cuenta con una línea crediticia a partir de la presentación y la solicitud que se les ha ofrecido también a los remiseros”.

Por lo que insistió la predisposición del Municipio “al diálogo y a otorgar todo tipo de posibilidades” aunque “en agosto se les notificó que para esta habilitación debían contar con los elemento homologados porque además el Concejo avanzó para darle claridad a estos elementos y se estableció que debe utilizarse un reloj acorde a la reglamentación vigente”.