Reforma provisional: Barretta aseguró que “la lucha no se acabó”

José Barreta, referente de Agrupación Gremial 1° Mayo e integrante de la Comisión Directiva del SECASFPI-ANSES, la aprobación de la llamada “reforma previsional” y aseguró que “es una vergüenza la aprobación de esta ley”. Dijo que con la medida “se sentaron las bases para la destrucción del sistema previsional, para su desfinanciamiento y el retorno de las AFJP”.

“La ajustadora serial Rosana Bertone endeudó en el presupuesto provincial en 7 veces más que su antecesora Fabiana Ríos”, señaló José Barretta, comenzando con sus críticas hacia las políticas del Gobierno nacional y también de la Provincia.

Luego, en declaraciones al portal “Gremiales del Sur”, señaló que “Esta ley aprobada en Diputados y Senadores, sigue los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para modificar la fórmula a la baja, disminuir el haber inicial para futuras jubilaciones, para subir la edad jubilatoria y desfinanciar el sistema para tener el pretexto en un futuro no muy lejano del retorno de las AFJP”.

El representante de los trabajadores de ANSES indicó además que “Lo que ha buscado el Gobierno con este proyecto es ver de dónde podía obtener cien mil millones de pesos de la fiesta financiera y encontró en los jubilados la receta más sencilla”.

Después agregó que “esta reforma es un saqueo institucionalizado por la política ejecutada por el Gobierno de Macri, que endeudó al país con la bicicleta financiera de las LEBAC, también se endeudó externamente y esta fiesta financiera la pagaran los trabajadores y los jubilados. Esto perjudicará a los Jubilados que hoy están cobrando, como a los trabajadores en el futuro; por eso las manifestaciones masivas, en las provincias, en el Congreso y los cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires”, puntualizó Barreta.

Manifestando luego que “sentimos desde el gremio que represento que la lucha no acaba con la sanción nefasta, vamos a salir a denunciar a cada legislador, diputado, senador y gobernador en cada provincia que han sido cómplices de este saqueo orquestado”.

Barreta recordó que “nuestra representación es nacional, por eso tenemos el conocimiento de lo que pasa en cada lugar, y somos conscientes de este atropello a la seguridad social. Retrocedimos más de 20 años por que el perjuicio económico con el saqueo se llevará los fondos de garantía de sustentabilidad, para pagar los intereses de la deuda y la fiesta financiera creada por ellos mismos”, sentenció.

Mencionando también que “Un capítulo aparte es la vergonzosa firma de los gobernadores provinciales que no tuvieron la dignidad de velar por el futuro, sino que copian las mismas recetas del gobierno central. Un ejemplo es la mejor alumna de Mauricio Macri, la ajustadora serial Rosana Bertone, que endeudó en el presupuesto provincial en 7 veces más que su antecesora Fabiana Ríos”, destacó.

Señalando que la mandataria provincial “pidió plata en el exterior a las petroleras, comprometiendo las regalías para la administración en el futuro. Realiza el ajuste más feroz que otras provincias y comprometió la Caja de jubilación provincial, dando un tiro de gracia en la última propuesta aprobada en la Legislatura. Una Legislatura del ajuste cómplice, la ciudadanía debería grabarse esos nombres por que le van a modificar la vida a miles de trabajadores en la provincia”, remarcó José Barretta

El representante del SECASFPI enfatizó, que “no puedo dejar pasar tampoco, como dirigente peronista, hacer una denuncia a los que habiendo estado en el ANSES utilizaron políticamente este lugar para saltar a la política y hoy son cómplices, algunos desde el silencio, como es el caso (Juan Carlos) Arcando y Miriam Martínez, y otros ejecutores con el apoyo a esta ley como el senador José Ojeda y el debutante Ddputado Héctor “Tito” Stefani, este último es lógico por la concepción ideológica a quien representa que es el Gobierno de Macri, pero no salgo de mi asombro de como perdieron las raíces desde donde vinieron y a quien representan”, se quejó.

En el mismo sentido indicó “se dicen peronistas pero actúan como brazo ejecutor del ajuste más atroz que lo va tener en la historia de la provincia y de la nación, porque saben lo que significa reforma previsional, laboral y tributaria. Se llamaron al silencio, no se puede entender que cuando llegan a ese lugar de privilegio, en vez de servir al bien común, se conviertan en títeres. Como me habría gustado que la gobernadora hubiera tenido la dignidad, como la tuvo el gobernador de San Luis, o la defensa que hicieron los senadores y diputados de San Luis dando lucha al federalismo y no a la entrega y la sumisión del poder central, pero eso es otra historia”.

Finalmente, Barretta dijo que “la fiesta provincial y nacional tienen nombres y apellidos, por eso nunca más esta raza de políticos que aplican las mismas recetas desde hace décadas, por ejemplo la reforma previsional en la Argentina, o mejor dicho el saqueo a los jubilados se realizó en 3 oportunidades anteriores, 1969 en el Gobierno de Ongania, 1976 con Martínez de Hoz en la dictadura, y 1994 con el Gobierno de Menem con Cavallo como Ministro de Economía. Como esta película ya la vimos, muchos compañeros sabemos cómo terminan las políticas neoliberales, se sostienen con represión, por eso la dirigencia política está en deuda con cada argentino, porque con esta ley sentaron las bases para la destrucción de la seguridad social argentina”.

“Nuestro secretario General Carlos Ortega, desde que asumió Mauricio Macri, reclamó y denuncia estas maniobras que describo en una perfecta síntesis, -este Gobierno generó la crisis financiera para apropiarse de los fondos de ANSES de cada jubilado y trabajador argentino-. El compañero Carlos Ortega es referente en la Corriente Federal donde somos parte activa y militante, donde estamos trabajando para que cada ciudadano tome conciencia que este cambio lleva a la exclusión del sistema previsional, y la reforma laboral a precarización del empleo y sumisión de derechos laborales”, concluyó Barreta.