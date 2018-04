Reforma Política: Para Álvarez el tema requiere de la mayor celeridad posible

Así lo expuso el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia José Luis Álvarez, luego de la reunión mantenida con los legisladores. Resaltó que de “aprobarse la reforma, la provincia tendría que adquirir los equipos, y generar toda la confianza en la sociedad, en los actores políticos, y la capacitación correspondiente”. Además adelantó que las “PASO se realizaran durante el mes de marzo”. También se mostró abierto a convocar “al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) o algún otro organismo técnico respecto de la programación de los distintos regimenes electorales que se dan en Tierra del Fuego.

Río Grande.- Tras la reunión en la Legislatura de la comisión de Legislación General, donde dio comienzo el debate de los proyectos sobre la reforma constitucional, electoral y política, el Ministro de Gobierno y Justicia provincial José Luís Álvarez brindó detalles luego del encuentro con los legisladores sobre lo actuado.

Por FM Aire Libre manifestó que fue una “reunión muy positiva, donde por un lado presentamos la implementación de la tecnología en el proceso electoral, o comúnmente llamada boleta electrónica, y por otro lado el tema de las PASO para los estamentos provinciales, por lo cual hemos podido dejar plasmado todo el trabajo que venimos realizando desde el año 2016, teniendo en cuenta que es un proyecto que ya había presentado la gobernadora durante ese año, tendiente a modernizar y a generar un proceso de agilización del proceso electoral, aplicando para el momento de la emisión del voto y del escrutinio provisorio un sistema de boleta única electrónica, que permitirá agilizar el proceso eleccionario, y sobre todo el tema del escrutinio provisorio que facilitaría muchísimo el control de la elección”.

En tal sentido sostuvo que “hemos llevado información de lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires y Salta, donde en esta última provincia han comprado las máquinas, mientras que en la ciudad de Buenos Aires las han alquilado, con lo cual también tenemos que ver el costo beneficio de este sistema”.

El funcionario provincial también hizo hincapié en el “gran costo que tienen los partidos políticos con respecto a la impresión de las boletas, y el tema del papel, que es un tema porque también tenemos que pensar en los recursos naturales, sabiendo que el papel es un recurso que afecta a los árboles del país, así que realmente también es un tema que tiene que ver con la sustentabilidad de los recursos naturales, por lo cual solicitamos que se nos convoque nuevamente para ver cuanto sería la implementación en consonancia con el Juzgado Electoral, que es quien se tiene que encargar de llevar adelante todo este proceso”.

Álvarez puntualizó que la “tarea que me encomendó la gobernadora es la defensa de ambos proyectos, hace dos años que venimos trabajando con los dos proyectos, por lo cual estamos con los dos temas en la agenda”.

Resaltó que ambos proyectos se resuelven con la “simple mayoría de la Legislatura”, dijo, al tiempo que agregó que “ambas iniciativas fueron muy recibidas, sobre todo el tema de la boleta única electrónica, hemos podido dejar certeza respecto del tema que quiere implementar la provincia, lo que garantiza la voluntad del elector y la certeza de cual es su voto porque permitiría la impresión en papel de ese voto que se realiza en la urna electrónica”.

Por lo cual mantuvo que durante el encuentro les “brindamos claridad a los legisladores, a pesar de que planteaban una cuestión de desconfianza respecto de lo que es el sistema, el software, el contenido, el control, y sobre todo que no se vulnere la voluntad del elector, así que hemos traído las experiencias y dejado plasmado que las observaciones que se hicieron en países europeos como Alemania o Bélgica en realidad se referían a observaciones de los sistemas de voto electrónico directo, donde se vota en una máquina, pero no tiene el control soporte en papel, algo que en la provincia no queremos implementar”, detalló.

Indicó que también hemos implementado las experiencias en otras “jurisdicciones que aplicaron el voto por boleta electrónica, como Salta y la ciudad de Buenos Aires, como así también hemos tenido presente las sugerencias y observaciones que hizo el CONICET para garantizar la transparencia, sobre todo la posibilidad de auditar el sistema antes de la elección, durante la elección, y con posterioridad a la elección”.

Los tiempos de la definición

Consultado respecto de la urgencia con la cual se debería estar definiendo estos temas, el funcionario provincial aseguró que “tenemos una elección bastante cerca en el mes de junio por calendario electoral en principio, con lo cual de aprobarse este proyecto las elecciones PASO se adelantarían para el mes de marzo de 2019, por lo cual tenemos una premura porque se requiere hacer la adquisición de los equipos, y generar toda la confianza en la sociedad, en los actores políticos, y la capacitación correspondiente”.

En relación a los niveles de inversión que debería de realizar la provincia para la adquirir los equipos, manifestó que “este tema quedó pendiente para la reunión que vamos a tener con la comisión de Presupuesto, pero los legisladores me comentaron que antes de hablar de presupuesto, querían saber si existía la voluntad política de cambiar el sistema”, dijo.

Resaltó que “tampoco queremos pedir presupuesto a la empresa, dado que puede generarse algún tipo de expectativa, y generar alguna duda que fue lo que planteó el bloque del MPF respecto de la intervención del Poder Ejecutivo en la contratación”.

Tiempos en los que se sabrían los resultados concluida la elección

En otro orden se refirió a la agilización de la utilización de un sistema de voto electrónico señalando que los “resultados de una mesa posterior al cierre de los comicios se sabrían en una hora”, indicó, al tiempo que agregó que el “sistema es inviolable, los legisladores me han pedido la asistencia de técnicos, para lo cual en un nuevo encuentro concurriremos con ellos para que expliquen la invulnerabilidad del voto secreto”.

Por último dijo que la “Legislatura es la que maneja los tiempos, nosotros estamos a disposición para debatir todas las veces que sea necesario, pero es la Legislatura la que decide los tiempos, pero la celeridad es importante, pero también es importante dar todas las discusiones que sean necesarias en este corto tiempo que dura el debate, sabiendo que una fecha probable para que salgan ambos proyectos puede ser el mes de mayo, pero son tiempos que la Legislatura lo marca”, concluyó.