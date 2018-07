Reforma electoral: “No debería ser efectuado en las elecciones del 2019”

La Legisladora del Movimiento Popular Fueguino manifestó que “todavía falta mucho por analizar por eso debería tener una implementación gradual del sistema para evitar suspicacias”. Resaltó que a lo largo de la disertación nos “dijeron que ningún sistema puede garantizar la seguridad, que en realidad debemos trabajar sobre la confianza que debe generar el ciudadano, y los diferentes candidatos, esto es precisamente a lo que uno se opone porque hay que tener la plena seguridad”. También destacó que el “sufragio es un derecho, entonces nosotros como bloque político, y partido político decimos que no nos oponemos a la implementación de tecnología, pero el voto debe de resguardar la total seguridad”. Además criticó al Frente para la Victoria por no querer tratar dentro de los diferentes proyectos existentes el “financiamiento del sistema”.

Río Grande.- Dentro del marco de la Comisión N° 1 de Legislación General de la Legislatura Provincial se realizó este miércoles en el Centro Cultural Yaganes una reunión con respecto al análisis que se está llevando sobre los proyectos de la llamada reforma electoral.

Al respecto la Legisladora Mónica Urquiza señaló que “hay varios proyectos en danza que tienen que ver con la reforma de la Ley 201que es la Ley electoral, la 470 que es de los partidos políticos, y la implementación de tecnología en los procesos electorales, es decir en la emisión del voto, que es la se refirió la charla que se está hoy en Río Grande, y mañana en la ciudad de Ushuaia”.

Resaltó que en el seno de la comisión hace varios “meses que se viene charlando, donde se ha invitado a los diferentes partidos políticos, al Juez Electoral, como para escuchar las distintas opiniones y posturas, y en el día de hoy hemos sido convocados para escuchar distintas opiniones, ya de actores que no están directamente relacionados con la provincia, incluso para tener la muestra de algunos de los dispositivos que podrían llegar a ser utilizado en el caso de la implementación de la tecnología”.

La parlamentaría confío que hay “varios sistemas en lo que respecta a la implementación de tecnología, por ejemplo el oficialismo, o sea el Frente para la Victoria a través de la gobernadora Bertone ha presentado un proyecto que tiene que ver con la implementación de tecnologías, mientras que el bloque de la UCR-Cambiemos ha presentado un proyecto que tiene que ver con la utilización de la boleta electrónica, que son ambas cosas distintas”.

En tal sentido manifestó que por un “lado el voto electrónico tiene una urna electrónica que comienza la discusión con el software que pueda tener, si tiene completo el padrón dentro de esa máquina, si va a tener comprobante en boleta de papel, o no lo va a tener, mientras que la boleta electrónica es otra cosa, es la boleta como la tomamos de la mesa, tiene un chip, y esta boleta que se introduce en la máquina, que no es una urna, sino es la que nos permite obtener el voto, esto se imprime en la boleta, se le carga el dato en un chip, y esto es lo que se deposita en la urna”, diferenció la Legisladora entre voto electrónico y boleta electrónica.

En otro orden la Legisladora dijo que a lo largo de la charla nos dijeron que “ningún sistema puede garantizar la seguridad, que en realidad debemos trabajar sobre la confianza que debe generar el ciudadano, y que deben generar los diferentes candidatos, esto es precisamente a lo que uno se opone porque hay que tener la plena seguridad, y tal cual se manifestó a lo largo de la charla el sufragio es un derecho, incluso se lo ha puesto dentro de los derechos humanos, entonces nosotros como bloque político, y partido político, incluso la Convención se ha expresado que no nos oponemos a las tecnologías, porque también se puede aplicar tecnologías en diversos momentos de lo que es el acto eleccionario, como por ejemplo que en muchos países se utiliza la tecnología para la transmisión de los datos a los centros de control, no en el momento de la emisión del voto, es decir cuando el ciudadano ingresa al cuarto oscuro, elige a quien va a votar, y lo pone en la urna, justamente es este momento el que está más discutido la implementación de las tecnologías”, explicó.

Por tal motivo puntualizó que nosotros como “Partido Político decimos que no nos oponemos a la implementación de tecnología, pero el voto debe de resguardar la total seguridad”.

Asimismo puntualizó que dentro del partido decidimos que esto no “debería ser implementado dentro de la próxima elección, que no sea inmediato, o que se comience más adelante, que la implementación sea gradual como para evitar todas estás suspicacias, por lo cual pensamos que debe ser implementado en los próximos procesos electorales”.

Consultada respecto de que este proceso se lleve adelante en las próximas elecciones, como se financiaría este sistema, teniendo en cuenta que hoy no existe un proyecto dentro del seno de la Legislatura en relación a los fondos para la adquisición del sistema.

Al respecto indicó que este es otro “tema importante que se debe tratar junto con esto, pero que el oficialismo no lo está queriendo tratar, es decir es uno de los temas que también se cuestionó en oportunidad de haber recibido a los distintos partidos políticos, pero el oficialismo que preside la comisión, maneja los tiempos y los invitados, lo que planteó primero fue este análisis, y ver posteriormente el tema de los costos”.

En cuanto al costo que significa las urnas electrónicas, el costo sería “muy importante, teniendo en cuenta que habría alternativa de alquiler, de préstamo de las máquinas, de adquisición de las máquinas, por lo cual todavía falta mucho por analizar, por eso decimos que hay muchos temas importantes en la provincia, que afectan decididamente a los ciudadanos, y ha sido una decisión del oficialismo continuar con este análisis, pero no debemos dejar lado otros temas, por eso decimos que analicémonos gradualmente, con la seriedad que corresponde, poniendo todos los temas adentro, y que no sea de aplicación para las próximas elecciones que estamos a menos de un año, por lo cual debemos trabajarlo para futuros actos eleccionarios, sabiendo que uno no se opone a estas cosas, ni a la discusión, precisamente estamos en una casa política, a esto nos debemos, lo debemos aplaudir, lo reclamamos permanentemente en todos los temas, el oficialismo lo decidió en este tema, perfecto, nosotros también estamos en este tema, pero necesita de un abordaje mucho más amplio, y el económico es fundamental”.