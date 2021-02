Reencontrándonos reclama asistencia del Municipio de Río Grande

La presidente de la asociación civil Reencontrándonos se reunió con el presidente del Concejo Deliberante de Río Grande con el fin de plantear la necesidad de que se cumpla la ordenanza vigente desde 2014 y prevé un subsidio del municipio para poder dar atención a personas sin obra social. Destacó que desde hace años reciben ayuda del Municipio de Ushuaia y también un subsidio del gobierno, pero no así de la zona norte, donde también hay demanda de atención. Con la obra social estatal la situación es complicada porque, además de bajar el convenio por las cápitas el año pasado, “no nos paga desde noviembre”, dijo. Aseguró que se observa un aumento del consumo de alcohol en los jóvenes, también de distintas sustancias, y han recibido pacientes desde los 13 hasta más de 60 años.

Río Grande.- La presidente de la asociación civil Reencontrándonos, Stella Lavenia, expuso por FM Aire Libre la necesidad de recibir ayuda del Municipio de Río Grande, tema que fue planteado esta semana al presidente del Concejo Deliberante, Raúl Von der Thusen, dado que cada vez son más las personas que requieren asistencia y no tienen obra social.

Sobre el trabajo en la pandemia, dijo que “en la sede de Río Grande hubo complicaciones. Hemos tenido que tomar una nueva modalidad, que es un trabajo remoto. Se ha trabajado como se puede en esa línea, las obras sociales nos han aceptado a todas las instituciones que atendíamos pacientes ambulatorios. La sede de Ushuaia siguió con la modalidad presencial porque hay pacientes ambulatorios y pacientes internados. Fue difícil el año pasado, con una gran alegría, que fue la entrega del edificio propio en Ushuaia, pero con las dificultades por el COVID en la sede de Río Grande, donde no pudo haber atención presencial”, señaló.

“No se trabaja mal porque la gente del equipo ha logrado un trabajo bien hecho y se siguió adelante como se pudo. En lo que respecta a la Municipalidad de Río Grande venimos desde hace más de un año con algunas intenciones de ayuda que no fueron concretadas. Estuvimos con el presidente del Concejo Deliberante Raúl Von der Thusen, que está comprometido con nosotros desde su anterior gestión como concejal. Siempre hemos hablado con él de la necesidad de que la Municipalidad de Río Grande pueda ayudarnos a través de una ordenanza que viene de 2014, pero nunca logramos que se cumpla”, dijo.

“Hace muchísimos años nos ayuda la Municipalidad de Ushuaia y eso nos permite ampliar nuestro servicio y brindarlo a personas que no tienen obra social. Lo hacemos en la medida que podemos y la idea es que todos tengan igualdad de derechos, y que uno pueda asistir a la gente con el servicio que ellos eligen. Necesitamos la ayuda de los gobiernos, porque el deterioro social se siente, cada vez llegan más pacientes que no tienen obra social y necesitamos más recursos estatales para asistirlos”, sostuvo.

En cuanto a la ayuda del gobierno, dijo que “nosotros tenemos un subsidio que viene del anterior gobierno, de la Jefatura de Gabinete. Había una cápita de OSEF que era muy importante y lamentablemente las nuevas autoridades nos la sacaron. Eso nos imposibilitó seguir y tuvimos que recurrir a un aumento del subsidio del gobierno, que otorgó la Jefatura de Gabinete. Eso está estancado hace un año y estamos viendo cómo seguimos adelante con ese tema. Seguimos con los subsidios de la ayuda de la Municipalidad de Ushuaia y con eso sostenemos las necesidades de la sede de Río Grande”, manifestó.

“El miércoles volvimos a hablar con el presidente del Concejo de Río Grande para exponer la situación, dado que no tenemos ningún tipo de ayuda. La Municipalidad de Ushuaia nos da un subsidio desde hace mucho tiempo pero en Río Grande no es así, aunque hay una ordenanza vigente. A veces los tiempos administrativos y políticos no son los tiempos que la gente necesita y los que necesitamos nosotros como institución”, expresó.

Deudas de OSEF

La situación con la obra social estatal es complicada, porque “con OSEF teníamos una cápita por diez camas en la gestión anterior, que siempre estaban vacías y ellos las podían utilizar. Si se pasaban de las diez camas, se facturaba por paciente. Con el nuevo gobierno de la provincia en un momento se decidió que eso no siguiera y perdimos esa entrada fija, con lo que eso significa. Ahora enviamos a OSEF nuestro pedido, ellos nos hacen el requerimiento de documentación y ahí nos pagan. El tema es que OSEF todavía no nos pagó noviembre”, alertó.

“Hacía cuatro años que OSEF no había actualizado los costos de las cápitas. El último año, cuando se hizo el nuevo convenio, se firmó con el aumento normal del último año. Perdimos tres años de costos, cuando están igual o por debajo de una institución como la nuestra en Capital Federal. Ahora se está actualizando con el ritmo habitual de todos los prestadores. Nosotros hace 20 años que estamos conveniados con OSEF pero todavía no cobramos noviembre”, reiteró Lavenia.

Advirtió que “la necesidad no ha bajado, las personas siguen llegando con consumo de sustancias. No tenemos ningún estudio hecho, pero vemos un gran crecimiento del consumo de alcohol. Las otras sustancias se siguen consumiendo pero es mucho mayor el consumo de alcohol y hay un gran deterioro, incluso de jóvenes. Antes esto no se veía tanto y ahora viene creciendo ese consumo. Además todos los días vemos consumo de otras sustancias y también recibimos esos casos”.

“Hemos tenido pacientes de 13 años hasta más de 60, con distinto deterioro por el consumo de diferentes sustancias”, concluyó.