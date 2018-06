Recomiendan no viajar por paro en la Aduana

Desde el SUPARA confirmaron el paro del jueves y viernes en la Aduana. Recomiendan a la gente tratar de no viajar al exterior, salvo en “casos de emergencia”. El jueves será con presencia en los puestos de trabajo y el viernes no. Se paralizarán las tareas relacionadas con el comercio exterior y solo habrá una guardia mínima, anticipan demoras en los Pasos Fronterizos.

“El 25 nos integramos, pero después está el paro nacional de Aduanas porque tenemos un calendario ya que seguimos sin ser escuchados. Lamentablemente nos llevan a esta medida del jueves y viernes, el primer día con presencia en los lugares de trabajo pero sin realizar ninguna actividad de comercio exterior y el viernes sin presencia en los lugares de trabajo y también sin realizar ninguna actividad en comercio exterior”, advirtió Silvia Gomis, representante del SUPARA en la provincia, refiriéndose al paro por 48 horas que se realizará en esta semana.

En declaraciones a FM “Aire Libre”, explicó la representante de los trabajadores aduaneros que por la medida “habrá una guardia mínima en la frontera, se atenderán temas emergentes relacionados con productos perecederos –como se hizo en todos los paros- porque si bien nunca hicimos tantos paros, cuando los hicimos nunca hubo inconvenientes con respecto a la sociedad, así que no se deben preocupar porque comestibles habrá”, aseguró la gremialista.

Volviendo a lamentar que “nos llevaron a este extremo, porque seguimos sin ser escuchados. Nos quieren congelar el sueldo, no quieren que tengamos paritarias, y muchas problemáticas que estamos sufriendo desde hace años y seguimos sin ser escuchados”, remarcó.

Gomis señaló que “hace cinco o seis años que no tenemos aumento, el básico nuestro sigue siendo de 8 mil pesos y nos ponen adicionales pero eso no va al sueldo. La persona que se jubila sufre toda esa carencia, porque son sumas que no van al básico. Por eso, si bien sabemos lo que significa para el comercio exterior, tenemos que llegar a esta situación porque nos llevaron a este extremo”, insistió.