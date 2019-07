Reclamos por falta de agua y calefacción en escuelas y edificios públicos

Desde ATE por la situación planteada en edificios públicos y establecimientos escolares, donde se tuvieron que interrumpir las actividades por inconvenientes con la provisión de agua y la calefacción. También pidieron que los empleados no tengan que desempeñar tareas en esos lugares, hasta que se resuelvan los inconvenientes.

El secretario General de ATE Seccional Río Grande, Marcelo Córdoba, comentó distintas situaciones planteadas en escuelas de la ciudad, que llevaron a la suspensión de clases por problemas edilicios. También reclamó que no solamente se suspendan las clases por esta circunstancia, sino que se resuelvan los inconvenientes y que los trabajadores no deban prestar servicio en esos lugares hasta que las escuelas se encuentren en condiciones.

En ese sentido indicó que “lamentablemente lunes y martes estuvimos con problemas en el colegio Antártida Argentina del Barrio Austral, en la Escuela 21 y la 32 por inconvenientes con la calefacción y el agua”. Además el dirigente estatal señaló que “lamentablemente en la Escuela 21 no pudo funcionar la cocina porque el agua sale semicongelada y no se puede lavar, no se puede hacer absolutamente nada en la cocina”, remarcó.

Indicó que “lo mismo está ocurriendo en otros establecimientos” y mencionó que no están “dando abasto para atender la problemática y el reclamo de los compañeros”. El titular de ATE Río Grande dijo que es “una pena, porque con este frío no se debería dejar de dar un plato de comida a los chicos”, refiriéndose al no funcionamiento del comedor escolar.

Consultado sobre las manifestaciones de funcionarios refiriéndose a posibles atentados, indicó que no se puede “aseverar nada, porque a nosotros nos llaman los compañeros para que intervengamos cuando las condiciones no son las adecuadas. Pero específicamente no podemos confirmar esa versión”. “Lo cierto es que varios edificios escolares y algunos edificios públicos, están teniendo problemas importantes con la calefacción y el agua sale semicongelada. Por lo cual no se puede utilizar agua para la limpieza o las tareas de la cocina”, insistió.

Córdoba dijo que las instalaciones deberían estar preparadas para soportar las temperaturas invernales de la zona, mencionando también que “con la tecnología que tenemos hoy se prevé la temporada de frio, de viento o de lluvia. Entonces evidentemente el sector que tienen esa responsabilidad no ha estado a la altura de las circunstancias, eso es claro”, aseveró.

Dijo que por eso están haciendo “actas por los sectores, porque los compañeros no pueden estar en medio de la mugre y en muchos casos no pueden realizar tareas. Esperamos que el Gobierno desde Infraestructura y Educación puedan resolver este problema de forma inmediata, porque los chicos van a la escuela y se tienen que volver. Con semejante temporal no pueden andar con los papás deambulando por las calles y encima el piso está horrible para caminar”, advirtió.

Desde el sindicato dijo que se hacen “todos los esfuerzos que podemos, pero a veces no alcanza”. También reclamó por los trabajadores que muchas veces deben quedarse a cumplir horario en los edificios sin agua ni calefacción, señalando que “ese es el inconveniente que encontramos en la escuela Antártida Argentina, donde los chicos se fueron a sus casas como correspondía porque los baños no se podían usar. Pero pareciera ser que los empleados son de madera o de goma, porque se tienen que quedar en esas condiciones cuando la escuela debería ser cerrada hasta que esté en condiciones para resguardar las condiciones de seguridad e higiene. Por eso nosotros vamos a ir a exigir que liberen a los compañeros y que no tengan que trabajar en condiciones que no son dignas”, concluyó.