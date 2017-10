Reclamo por despido en comercio de Río Grande

El Centro Empleados de Comercio de Río Grande se manifestó frente al comercio ZAS3 ubicado en la Av. Belgrano al 400 de Río Grande. La medida fue por el despido de un trabajador. “En este local hace tiempo hay problemas laborales, persecuciones por parte del dueño, y ahora por un despido”, denunció el secretario Adjunto del gremio, Daniel Rivarola.

“Vinimos porque en este local hace tiempo hay problemas laborales, persecuciones por parte del dueño y ahora por un despido efectuado durante la jornada de ayer, el cual responde a supuestas causas económicas”, explicó el secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio, Daniel Rivarola. En declaraciones al portal “Minutofueguino” el gremialista advirtió luego que “el compañero que fue despedido colaboraba con la delegada, que se pudo elegir después de mucho tiempo”.

El dirigente mercantil manifestó más adelante que “ingresamos una nueva denuncia por persecución gremial, no le permiten tratar con sus compañeros para que no les trasladen sus problemas. Esta persona fue trasladada a la sucursal de Thorne, para que no tenga contacto con sus otros compañeros. Tuvimos que acceder a darle un permiso gremial para que pueda ver a sus compañeros, ya que no le deja hablar y le descuentan las horas que no está en su puesto de trabajo”, explicó.

Finalmente indicó Rivarola que desde el gremio reclaman “que no tomen más acciones contra los trabajadores, el dueño tiene que dejar que los trabajadores dialoguen con su delegado para transmitir los problemas”, concluyó el secretario Adjunto del CEC.