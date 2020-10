Reclamo en Digital Fueguina por el pase a planta permanente

Ayer por la mañana los delegados de Digital Fueguina se manifestaron reclamando el pase a planta permanente del 50% del personal que reviste como PPD. Aseguran que la gerencia pretende “saltear” el listado que se conforma de acuerdo a la antigüedad de los operarios. Los delegados advirtieron que existen “acuerdos tácitos que venimos respetando hace mucho tiempo, para que están cosas no sucedan”.

“Tenemos un acuerdo vigente hoy en día, tendría que pasar a planta permanente el 50% de la dotación de Personal de Prestación Discontinua, pero tenemos problemas con el listado. Venimos trabajando hace años atrás en un listado por antigüedad, ellos hoy en día intentan desconocerlo generando la no conformidad de los compañeros”, comentó Daniel Saldivia, integrante del Cuerpo de Delegados, en declaraciones al portal “Minuto Fueguino”.

Por su parte Gisela Turina, también delegada de los trabajadores, mencionó que “venimos con conversaciones desde hace rato, pero producto de que no hemos llegado a buen puerto es que el cuerpo de delegados decide manifestarse, por lo menos nosotros solos afuera de la planta. Entendemos que esto no debería suceder, pretendemos que se continúe con las efectivizaciones tal y como corresponde, porque no queremos dejar el precedente de que no se respete la antigüedad”, remarcó.

En el mismo sentido señaló que la intención de no respetar la antigüedad refleja “un capricho o algo personal de algún integrante de la jefatura, porque no tenemos otra respuesta. Tenemos que hacer respetar como se viene trabajando durante años con esto, existe un acuerdo firmado entre UOM y AFARTE donde se tiene que pasar el 50% de la totalidad de la planta PPD a planta permanente”, repasó.

Luego indicaron que “hoy en día nuestra totalidad en planta PPD es 55 personas, 28 serían los que tienen que ser efectivizados. De igual forma vienen pasando diversos problemas internos, venimos hace mucho tiempo con suspensiones por falta de materiales y problemas de ventas de la empresa. Anteriormente a esto, a principio de la temporada de trabajo, venimos con problemas de la ropa, ellos se han negado hasta darnos la ropa de trabajo”, agregó por su parte Saldivia.

Finalmente, sobre la continuidad de la medida, adelantaron que “todavía no lo hemos analizado en profundidad, estamos trabajando de a poco. Siempre tratamos de mantener los canales de diálogos que corresponde, pero no descartamos absolutamente nada”, concluyeron.