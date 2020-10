Reclaman respuestas al presidente de la Caja de Previsión

La representante del sector pasivo en la Caja de Previsión de la Provincia, Patricia Blanco, se refirió a los perjuicios que tienen jubiladas y jubilados, a raíz de las medidas que se vienen llevando adelante por los reclamos de los trabajadores de la Caja. Pidió respuestas al Director del organismo “respetando los derechos de reclamo” pero sin “desconocer los derechos del sector pasivo” y “siempre teniendo en cuenta que los beneficios previsionales son de carácter alimentario”.

La carta que Patricia Blanco dirigió al presidente de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego (CPSTDF), Leonardo Gómez, comienza expresando que “en mi carácter de vocal electa por los pasivos, me dirijo a usted en el marco de conflicto existente en la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego, en el cual el único rehén de esta problemática es el sector pasivo al que represento”.

Más adelante dice la nota que “de más está enunciar los trámites pendientes de solución, cómo: Las movilidades por aplicar. Pago de la suma extraordinaria correspondiente al Decreto 1014. Trámites pendientes de cumplimentar tanto de Jubilación como Pensión. Trámites de inicio de Jubilación y Pensión. Determinación del haber Previsional definitivo”, puntualizó Blanco.

Reclamando luego “definir la modalidad del pago de la suma extraordinaria, que no la percibieron por tener un haber provisorio, pero corresponde el pago de los mismos una vez determinado su haber definitivo”, asegura la representante de jubilados y jubiladas de la provincia.

Finalmente expresa “seguro, se me están pasando otros temas previsionales, pero a través de este medio es que solicito una respuesta, para ver de qué manera podemos ir solucionando los problemas antes detallados. Siempre he respetado sus derechos de reclamo cómo empleados, pero también digo que no hay que desconocer los derechos del sector pasivo, y siempre teniendo en cuenta que los beneficios previsionales son de carácter alimentario”, concluye el escrito.