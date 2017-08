Reclaman que Bertone los atienda

Patricia Blanco, referente de “Jubilados Autoconvocados” de Tierra del Fuego, reiteró el pedido de audiencia a la gobernadora Rosana Bertone “como venimos haciendo desde el inicio de su mandato, para tratar temas como volver al 82 por ciento móvil y cesar con el aporte solidario; entre otros temas”, señaló la representante de los jubilados.

La jubilada mencionó que “a los pocos días que asumió la Gobernadora, nosotros solicitamos una audiencia. Nunca se nos respondió; esperamos que pase un tiempo, volvimos a solicitarla y tampoco nos respondió. Ahora hacemos un nuevo intento, porque la hemos escuchado decir que ella es dialoguista, que atiende a todo el mundo”, remarcó.

Sobre los reclamos, en declaraciones a FM “Aire Libre” dijo que “nuestra inquietud es cómo se va a recuperar el 82% móvil, de qué manera y hasta cuándo. Qué va a pasar a fin de año con el famoso aporte solidario, porque uno ve que a los jubilados le siguen achicando, pero el achique no se ve en todos lados lo mismo”, dijo respecto del descuento que les aplica el Gobierno para destinarlo a solventar la crisis de la caja previsional.

Blanco además indicó que “Uno ve lo que se gasta en esta provincia, me parece bárbaro que traigan espectáculos para la gente, pero me gustaría también que el gasto sea un poco más equitativo y que el ajuste sea más equitativo”, insistió.

Luego advirtió que “hay un gran silencio de muchos sectores que, con gobiernos anteriores, con este tipo de cosas seguramente estarían tocando el bombo en Casa de Gobierno, pero ahora no hablan”. “Yo no escucho a los sectores gremiales que se quejen; la gente se queja pero quienes representan a esa gente no salen a hablar, porque uno tiene que ser portavoz de la gente que tiene atrás”, reclamó la representante de los jubilados.

Señalando además que “Nosotros desde el sector de los pasivos vamos a seguir hablando y diciendo que el ajuste que le hacen a los jubilados no es justo”.

Volviendo sobre el pedido de audiencia a Bertone expresó: “no nos han contestado ni por si ni por no, nos gustaría que por lo menos nos contesten una nota diciendo que no nos quieren recibir, eso es suficiente, pero el derecho lo tenemos”, remató.