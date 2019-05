Reclaman por el estado de los terrenos en el San Martín Norte

Vecinos que compraron terrenos en el Fideicomiso San Martín Norte, explicaron los inconvenientes que tienen para ocupar los mismos a pesar que muchos ya completaron el pago. No se instalaron los servicios como se había anunciado en su momento, las calles son inaccesibles y hay grandes desniveles en los terrenos. Solo lograron que el Gobierno llame a licitación para instalar la red de gas. “Sentimos como que nos entregaron a esta empresa y ellos hacen lo que quieren”, manifestaron.

Ariel Brizuela, Luis Suárez y Pablo Di Consoli, tres vecinos de Río Grande que compraron terrenos en el Fideicomiso San Martín Norte, relataron una serie de padecimientos que sufren a partir del incumplimiento del compromiso de entregarles los terrenos con todos los servicios en puerta, además de la inaccesibilidad a los mismos por el estado de las calles y otros inconvenientes que están sufriendo quienes adquirieron dichos terrenos.

En una entrevista durante el programa radial “Desde las Bases”, los vecinos expresaron su deseo de “plantear un problema que tenemos desde los primeros días en los que nos sumamos a este fideicomiso”. Luego señalaron que “En un primer momento el municipio nos exigía estar inscriptos en Tierras Fiscales, para poder adquirir este tipo de terrenos. Se trataba supuestamente de un proyecto nuevo con el cual íbamos a tener los servicios en puerta al día de hoy, cuando se había anunciado que los primeros terrenos iban a estar a fines de 2016”. “Pero pasó 2016, 2017, 2018, estamos casi a mitad de 2019 y todavía de los servicios que iban a estar en puerta no tenemos ninguno”, remarcaron.

Indicaron que “no está ni siquiera el troncal de las cloacas, no tenemos servicio de gas, en algunos terrenos tenemos agua y luz porque los que están sobre la avenida de circunvalación son los que están más avanzados. Pero los que están cerca de Chacra IV están en la nada, recién se esté iniciando el cordón cuneta y a esta fecha no tenemos ninguna novedad”, indicaron. Vale mencionar que, después de emitida esta entrevista por Radio Universidad, desde el Gobierno de la Provincia se convocó a licitación para luego avanzar con la ampliación de la red de gas natural para dicha urbanización.

Los vecinos continuaron con su relato manifestando que al momento de concretar la compra “nos hicieron firmar un papel en los cuales se da como que aceptábamos los terrenos, pero lo firmamos sin verlos. La distribución de los terrenos también fue algo azaroso, no fueron elegidos por los vecinos. Muchos de los vecinos que están con su terreno ubicado sobre la zona de Chacra IV no pueden ni siquiera llegar, porque las calles son intransitables”, advirtieron.

Insistiendo en denunciar que los terrenos actualmente “no tienen servicios, no hay absolutamente nada”; recordaron que “esto se acordó en su momento con la Municipalidad, nosotros lo que vemos es que el municipio acordó esto con BC Ushuaia pero resulta ser que la empresa dejó de cumplir y los entes que tendrían que controlarla no lo hacen”.

Dijeron que “si uno hace una pequeña mejora en su casa, cae la municipalidad si no está declarada y viene la multa. Si no está el cartel de obra te intiman y sin embargo acá – a la fecha que estamos- nadie les exige que cumplan con lo que se había firmado”. “Somos cerca de 1500 vecinos, en mi caso yo lo adquirí en septiembre de 2015 y en esa época el terreno salía unos 160.000 $ Hoy en día al precio dólar habría que ver cuánto sería el costo, además son terrenos más pequeños que lo habitual, de 9 × 20”, remarcaron.

De igual forma señalaron que los terrenos “los vendían como que los iban a entregar con los servicios enterrados, que no se iban a ver los cables colgando. Después nos enteramos que no se dejaron ni siquiera preparados como para que pasen los cables bajo tierra, no sé como lo harán ahora -si habrá alguna modificación- pero eso tampoco lo dejaron preparado”, relató uno de los vecinos.

Aunque aclarando que “de todas maneras lo más grave es el tema de los servicios, eso es lo que estamos reclamando. Teníamos otra promesa que era la ampliación y la apertura de la avenida San Martín, pero ahora no sabemos por qué problema -si es por una disputa con el dueño de las tierras que están más adelante- pero lo cierto es que hasta ahora la avenida San Martín sigue cerrada desde Chacra IV hasta circunvalación, tampoco se abrió”, confirmaron.

Los vecinos explicaron que solamente cuentan con “el acceso por la ruta de circunvalación y eso las primeras cinco cuadras, porque encima bloquearon ahora con montículos de tierra para que no pasemos para la parte atrás. Los cierto es que la mayoría de los vecinos ni siquiera pueden ingresar a su terreno. Yo intente llegar a mi terreno y me quedé con el coche encajado”, mencionó uno de los entrevistados.

Las tierras incluso tienen marcados desniveles, por ese motivo dicen que “hay terrenos que están 1 metro y medio más arriba del nivel de las calles y otros que están 1 metro y medio más abajo del nivel. No pueden entregar esos terrenos así, más allá de que uno después se haga cargo de rellenarlos”, remarcaron.

Aclararon los vecinos entrevistados que no tienen “nada que ver con la cuestión política, lo que queremos es una solución venga de donde venga. No hay una fecha de finalización de obra, querían hacer una entrega masiva e hicieron un acto para anunciar la firma del fideicomiso pero ahora nadie se hace cargo”, indicaron.

Comentaron también que “tienen desde la empresa nuestro correo electrónico, pero no nos informan nada. Sí llegan ahí las intimaciones, cuando algún vecino se atrasa en el pago de la cuota. Algunos hemos hechos reclamos judiciales y hay otros que están concurriendo a la empresa y a la municipalidad para manifestar su reclamo. De a poco nos estamos organizando”, destacaron.

Manifestado finalmente que “hay gente que ya está viviendo, pero en estas condiciones sin ningún tipo de servicio. Pagamos nuestro terreno, muchos ya completamos el pago y estamos viviendo igual que si hubiéramos ido a usurpar una tierra sin servicios. Tenemos vecinos que todavía están pagando y tienen cuotas de 12 o 14.000 $ porque el costo de la cuota se calcula de acuerdo a los costos de los materiales de construcción, entonces como los materiales siguen subiendo la cuota también”.

“Lo único que se hizo en su momento fue un acto político en el gimnasio Margalot, entregando las posesiones de los terrenos. Pero a partir de ahí no tenemos nada, sentimos como que nos entregaron a esta empresa y ellos hacen lo que quieren”, concluyeron.