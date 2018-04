Reclaman por docentes que no cobran sus haberes

La Asociación Trabajadores del Estado se manifestó esta mañana frente a la Delegación del Ministerio de Educación, para reclamar por los docentes que no percibieron sus haberes. Dicen que hay quienes no vienen cobrando “desde hace dos y tres meses e incluso algunos desde el año pasado”. Si no hay solución la semana próxima habilitan una mesa para impulsar los reclamos administrativos.

“El motivo puntual de hoy es venir a exigir y reclamar para que se les pague a los compañeros a quienes le están adeudando os sueldos desde febrero y a otros desde el año pasado, porque octubre y noviembre le están debiendo a algunos compañeros docentes, en todos los niveles”, comentó Luis Córdoba, quien representa a la Asociación Trabajadores del Estado en paritarias.

También indicó que “hay muchos compañeros que han tomado cargos en enero y febrero a quienes no les han abonado el salario, cuando tiene carácter alimentario”. El representante de ATE dentro del sector docente indicó que “los compañeros han hecho los papeles como corresponde, las planillas están, el Ministerio las firmó, han sido giradas en bolsines a Recursos Humanos y ahí quedaron varadas”, confirmó Luis Córdoba.

Señalando que “las bajas están al día, pero para las altas y para que le abonen a los compañeros lo que le deben hace tres meses no hay nada”, comparó. Indicando que “hay una decisión política, o del Ministerio de Economía, que no quiere pagar lo que los compañeros han trabajado”.

Adelantando que “si no tenemos respuesta para este viernes, ya tenemos resuelto habilitar una mesa el día lunes en la sede de ATE, para que los compañeros hagan el reclamo administrativo legal que les corresponde, que es un amparo; porque el salario tiene carácter alimentario”.

Además indicó que habilitarán “a los compañeros a que hagan la retención de servicio que corresponde, porque cuando la patronal cumple nosotros tenemos este derecho. Porque cuando hacemos paro o alguna medida, ellos nos descuentan como se les ocurre”, aseveró.

Recordando por último que está situación está agravada al no obtener una recomposición salarial para el sector, y manifestando que por eso se encuentran “reclamando que se reabra la paritaria, porque no pueden no destinar ni un centavo para el sector”, exigió finalmente Córdoba.