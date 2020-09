Reclaman poder acceder a sus predios

Vecinos que tienen predios en el club de campo “San Justo” están reclamando poder acceder a los mismos. No les permiten llegar porque no pueden atravesar el puesto policial José Menéndez. “Si estuviera 200 metros más adelante nosotros no tendríamos ningún problema, pero el problema se plantea con esta discrecionalidad que tiene el COE”, señalaron. Dicen que ya presentaron un protocolo y aclararon que el pedido es para que solamente el grupo conviviente pueda trasladarse a sus propias viviendas.

“Nuestro predio data del año 2001, está a 78 kilómetros de la Ciudad de Río Grande, son alrededor de 140 vecinos. Algunos tienen cabaña, otros tienen terreno libre y muchos de ellos están con construcciones en algún grado de avance”, relató Gerardo Dahlquist; contador, abogado y administrador del Country Club San Justo, refiriéndose al planteo que están haciendo para pedir que cada grupo familiar propietario de uno de los predios pueda trasladarse a ese lugar, posibilidad que no pueden tener al no poder trasponer el puesto policial José Menéndez.

Dahlquist mencionó que “entre vecino y vecino tenemos distancias de por lo menos 100 metros entre casa y casa, los terrenos son de 70 metros por 70 metros con lo cual el espacio es bastante amplio como para no tener relaciones entre vecinos y no tener encuentros sociales entre nosotros”.

Indicó que se trata “básicamente de casas de fin de semana, muchos vecinos también han adoptado por ir a vivir al predio para tener menos riesgos durante la pandemia, con lo cual se transformó como en una suerte de oasis para nosotros”.

Respecto de la forma de traslado hasta el lugar, explicó que “no tenemos que trasladarnos por la ruta 3 más que 200 metros después de cruzar el puesto José Menéndez, de ahí bajamos a la ruta complementaria D y vamos a nuestro predio. No tenemos una salida alternativa o desvío para ir hacia otro lugar, nosotros subimos nuestras cosas al auto, salimos de acá y llegamos a San Justo. Tenemos un control de firmas, nuestro cuidador desde que empezó la pandemia no tiene contacto con nosotros, nos saluda desde lejos, toma la patente e ingresamos a nuestro predio”, relató.

El administrador del club de campo dijo que desde el inicio de las restricciones no tienen “autorización para pasar el puesto policial, por ejemplo si vamos al caso de estancia María Behety o el Murtillar no tienen que pasar por un puesto policial, entonces pueden ir tranquilamente. Si el puesto José Menéndez estuviera 200 metros más adelante nosotros no tendríamos ningún problema, pero el problema se plantea con esta discrecionalidad que tiene el COE que nos dice: hoy sí pueden ir, pero mañana no pueden ir”, mencionó.

Dahlquist preguntó “¿Por qué nos niegan el acceso a nuestra propiedad? Cuando nosotros presentamos una protocolo la semana pasada, con un pedido de autorización, un protocolo de actuación para cuando vamos al predio. Y el día viernes la Dr. (Adriana) Chaperón nos contesta que como había muchos casos en Ushuaia, no iba a haber permisos para nadie e íbamos a pagar justos por pecadores. Entonces se transformó en algo sumamente discrecional”, destacó.

Comentó que luego de la aparición de diferentes vecinos en los medios “el señor José Díaz, de la Comisión de Enlace, muy amablemente accedió a darnos permiso pero solamente por dos días. Podemos ir el jueves y volver el sábado o ir el viernes y volver el domingo; pero solamente por este fin de semana y el próximo no podés ir. Entonces nos preguntamos que cambia si yo voy este fin de semana, me pregunto por qué no podes ir el siguiente”.

Incluso señaló que dos de los propietarios que son residentes de Ushuaia y pueden ingresar sin inconvenientes, porque no se ven obligados a pasar por el Puesto José Menéndez. “El problema es para quienes vamos desde Río Grande, por esos 200 metros. Entonces ahí es dónde decimos: pongamos un parámetro y si se cumple con el protocolo que nos autoricen a ir”, reclamó.

Aclaró el administrador que el pedido “desde el inicio” fue que solamente el grupo conviviente y titular del predio pueda acceder al mismo, pero señaló que esa alternativa “hoy por hoy está prohibida. No desconocemos que hay una pandemia, lo respetamos, pero si cumplimos con el protocolo no entendemos por qué no nos dejan ir a nuestra casa”, concluyó.