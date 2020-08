Reclaman la intervención del gobernador

El secretario General de ATE a nivel provincial, Carlos Córdoba, se refirió a la malograda paritaria del IPVyH. Le apunto a quienes acompañaban al vicepresidente de la institución, Alejandro Ramb, asegurando que fueron quienes fogonearon las diferencias para malograr la negociación. “Lo mandaban, lo atropellaban, le decían un montón de cosas y por supuesto que a nosotros nos iba calentando porque el vicepresidente quería negociar y los caraduras de allá salían, se reían, se burlaban y de una forma u otra habían calentar a los compañeros”, indicó el dirigente estatal.

“A nosotros nos convocó el ejecutivo a una primera reunión, donde no hubo acuerdo. Después nos enteramos por los compañeros paritarios de Río Grande que sí hubo una reunión con la presidenta (Leticia Hernández), quien ahora está aceptando que los compañeros necesitan un aumento salarial”; indicó Carlos Córdoba, secretario General de ATE, refiriéndose a las negociaciones que se llevaban adelante por el tema salarial en el IPVyH, las cuales fueron cerradas por las autoridades del ente con un aumento por decreto, luego de los incidentes del sábado pasado.

En declaraciones a Radio Provincia, el dirigente estatal continuó refiriéndose a la presidenta del IPVyH recordando que “hace un mes atrás o un poco más, ella decía que si no había paritarias no iba a hablar con los trabajadores”. Después indicó que “con el tiempo”, se había acordado el inicio de las paritarias; pero advirtió Córdoba que no lograban hablar con la presidenta “entonces nos atendía el vicepresidente”.

Sobre lo sucedido en el final de la semana pasada, mencionó que la reunión “el día viernes terminó bastante mal, con muchos altibajos, pero la verdad es que el gran problema que tiene el vicepresidente (Alejandro Ramb) es que tiene inservibles allá en Río Grande, la gente que han puesto para atender, ayudar o colaborar con el vicepresidente, parecía tener más autoridad que él. Lo mandaban, lo atropellaban, le decían un montón de cosas y por supuesto que a nosotros nos iba calentando porque el vicepresidente quería negociar y los caraduras de allá salían, se reían, se burlaban y de una forma u otra hacían calentar a los compañeros para que saltaran”, indicó Córdoba.

El titular de ATE Provincial cuestionó a quienes acompañaron al vicepresidente a la reunión con los paritarios, asegurando que “lo único que hicieron fue querer romper la relación entre trabajador y empleador, no hubo ningún contexto de discusión. El vicepresidente por ahí quería negociar, pero estos tipos le decían todo el tiempo: vos sabés bien que no hay más plata y le ponían mil trabas. Tanto que en un momento le dijimos: pero maestro usted es el vicepresidente, los que están allá son colaboradores”, remarcó.

Carlos Córdoba dijo que recurrirán a la figura del gobernador Gustavo Melella, pidiendo su intervención “para ver de qué manera se lleva adelante la paritaria, como realmente corresponde”. El dirigente estatal dijo que en esta situación desconoce “como el Gobierno provincial va a hacer para poder sostener y mantener la tranquilidad entre los compañeros, para que puedan trabajar; porque hay muchísimos problemas y los compañeros quieren explicaciones”.

Recordó que los trabajadores “hace cinco años que no tienen un aumento salarial” y aseguró que durante la reunión “hubo mucho fogoneo, desde los propios representantes del Gobierno, en contra del vicepresidente”. Negó que existieran agresiones físicas, por parte de los trabajadores, en contra del vicepresidente o de quienes lo acompañaban. “Quizás lo habrán insultado en algún momento, pero no lo escupieron como dicen, no le pagaron, ni siquiera lo tocaron”, aseguró.

Para finalizar manifestó que “el señor gobernador tiene que entender que a su gente le dio el 90% de aumento salarial de una, todo junto. Dicen que sí, que necesitaba dar aumento salarial a su gente porque no tenía para poner ministros, secretarios y está todo bien, está perfecto. Pero también tiene que acordarse de que acá hay gente que come, que vive y que necesita vivir cada día un poco mejor, como decía la propaganda de ellos”; concluyó.