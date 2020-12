Reclaman efectivización de contratados

Los delegados de la UOM se manifiestan en la puerta de ingreso a la planta de Iatec, empresa perteneciente al Grupo Mirgor, para reclamar la efectivización de trabajadores que se encuentran contratados desde hace cinco años. Aseguran que están dispuestos a “pasar la Navidad” en ese lugar, de no tener una respuesta favorable. Piden que “los políticos que hablan en campaña” se involucren en el tema.

“Esto arranca desde hace muchísimo tiempo, en la última instancia tuvimos un conflicto con la empresa en el mes de agosto, cuando nosotros planteamos algunos puntos y uno de ellos era la situación de las compañeras y los compañeros que hace cinco años vienen contratados, con contratos a plazo fijo de 30 días, de 15 días. A través de ese conflicto se generaron algunas discusiones, dónde la respuesta que dio la fábrica fue empeorar la situación porque hicieron contratos eventuales que son peores que los de plazo fijo”, explicó Ángel Gordillo, secretario de Organización de la UOM Seccional Río Grande y delegado gremial en Iatec.

Dijo, en declaraciones a Radio Provincia, que en ese momento la empresa incluso inició acciones judiciales contra los delegados, “por eso estamos procesados ya que pretenden avanzar con el levantamiento de la tutela sindical y nuestro despido, por reclamar por el derecho de los trabajadores. Pero más allá de eso seguimos reclamando constantemente, tuvimos varias charlas, presentamos notas; pero lamentablemente el día viernes recibimos una nota por parte de la empresa donde plantean que están analizando la situación de las compañeras y los compañeros que vienen produciendo hace cinco años con contratos eventuales. Por esa razón el día domingo nos reunimos con los compañeros en el gimnasio de calle Moyano, tomando la decisión de manifestarnos acá”.

Mencionó que lo hicieron “porque los compañeros entienden que el Grupo Mirgor sigue creciendo, porque ha adquirido otras empresas –algo que nos pone contentos porque se generan nuevos puestos de trabajo para compañeros que no lo tienen- pero lamentablemente, puertas adentro, las compañeras y los compañeros entienden que no han crecido nada porque no pueden tener previsibilidad en sus vidas, no pueden proyectar nada, ni siquiera planificar unas vacaciones”, indicó el dirigente metalúrgico.

Recordó que “la empresa está trabajando a full, en los tres turnos, nosotros nos estamos manifestando en la salida de cada uno de los turnos y los compañeros se quedan para acompañarnos. La idea es permanecer acá hasta que la empresa se haga cargo, porque esta situación ya es insostenible. Las compañeras y los compañeros están todo el tiempo viendo si siguen trabajando o no, ahora trabajan hasta el 18 de diciembre y después quedan afuera. Dijeron de palabra que volverían el 4 y el 11 de enero, pero no sabemos hasta cuándo porque no sabemos si van a trabajar 15, 20 o 30 días, la realidad es que no lo sabemos”, insistió Gordillo.

Por otra parte expresó la necesidad de que “se apliquen las soluciones que se habían planteado en su momento, porque incluso la ex gobernadora que hoy es diputada nacional (NdeR: por Rosana Bertone) a través del Ministerio de Trabajo de la Nación con el señor (Claudio) Carreras, sacaron una resolución cuando ella era gobernadora dónde se planteaba que no iban a existir más esta clase de contratos, que no iban a existir más los PPD (Personal de Prestación Discontinua), pero lamentablemente eso no resultó y las fábricas utilizan esto para generar una situación de incertidumbre a las compañeras y los compañeros”, indicó.

Finalmente reclamo la intervención de “todos esos dirigentes políticos que en campaña salieron de atrás de un escritorio a plantear o hablar en contra de los contratos basura o la modalidad PPD, a quienes ahora les decimos que acá están las compañeras y los compañeros para que ellos se hagan presentes y que lo que dijeron con la boca lo banquen con el lomo. Que vengan a tratar de buscar la mejor alternativa y que hablen con el Grupo Mirgor, para que se hagan cargo de todas estas familias”.