Reclaman bono extraordinario para trabajadores de seguridad

Río Grande – Los trabajadores que se desempeñan como seguridad privada en los supermercados, enrolados en SUTCAPRA, están reclamando un bono extraordinario por las actividades que deben desarrollar a raíz de las medidas dispuestas por el Covid -19, que están fuera de las que habitualmente realizan. Se refieren a la colocación de sanitizantes en carros y clientes, el control de números de patentes y DNI, entre otras.

En ese sentido señaló el titular del sindicato que representa a los vigiladores, Matías Garro, que hubo un pedido a las empresas “pero hasta ayer (por el martes) no tuvimos respuesta, nos pidieron que les diéramos una semana más porque las empresas están en tratativas con los clientes porque somos empresas tercerizadas. Se está negociando un porcentaje en paritarias, por ese lado lo entendemos, así que vamos a estar esperando una semana más”, indicó.

En declaraciones a FM Aire Libre dijo que debe separarse “la tarea que hace alguien de seguridad en un supermercado, de la que realiza alguien en otro lugar como por ejemplo en una planta fabril. Son distintas, por eso nosotros inicialmente estamos tratando la situación de los compañeros que se desempeñan en los comercios y luego nos vamos a extender al resto”, aseveró.

Mencionó que por este conflicto estuvieron con quite de colaboración, sin realizar tareas como “el control de la temperatura, no sanitizamos los carros, no pusimos alcohol en gel; aunque todo estaba a disposición de los clientes. Tampoco entregamos los turnos como se entregan ahora en algunos supermercados, por WhatsApp, tampoco se controló el DNI o la patente, todo como medida de retención”, explicó al contar las medidas que tomaron y finalmente fueron suspendidas, al abrirse las negociaciones.

El dirigente del SUTCAPRA dijo que les piden colaboración, pero luego hay resistencia cuando se solicita “una mayor remuneración por lo que hacemos, hay que recordarles que a mayor trabajo mayor remuneración”, expresó y reclamó “que el trabajo del compañero sea reconocido”. Confirmó que esperarán hasta el próximo miércoles 30, cuando se comprometieron a darles una respuesta, para saber si se destraba finalmente la situación atendiendo el reclamo.