Recibieron propuesta para volver a producir

Los trabajadores de Ambassador Fueguina aseguran que tienen una propuesta para producir a fasón 5 mil televisores. Serían para una empresa de Río Grande que no puede cumplir son ese pedido, por la paralización de la producción en esa ciudad a raíz del rebrote de casos de COVID 19. Solo falta la aprobación del propietario de Ambassador, para lo cual solicitaron la mediación del gobernador Gustavo Melella. “Sería una muy buena oportunidad, ya que él tiene una importante deuda con nosotros de siete meses de salarios caídos y un montón de deudas más. Entonces esto generaría una gran oportunidad para ambas partes”, destacaron los trabajadores.

“Hace unos días hemos recibido una propuesta desde la ciudad de Río Grande, para producir por fasón ensamblando –en principio- unos 5 mil televisores de 30 y 55 pulgadas”, confirmó Sandra Ragusa, trabajadora de la empresa Ambassador Fueguina. Dijo que ésta “es una de las muy buenas propuestas, porque ya que cómo es de público conocimiento en esa ciudad están todas las plantas cerradas por el rebrote de COVID y no pueden cumplir con los plazos que tienen establecidos para la entrega de sus productos”, señaló la operaria.

Por eso entendió que algunas empresas de Río Grande “pensaron en nosotros y hemos recibido algunas propuestas, a través de la legisladora Mónica Acosta”, mencionó, en referencia a las gestiones que realizó la parlamentaria. Sobre la situación de la fábrica explicó que “la planta está habilitada, hace un mes atrás hicimos un fasón para New San y la planta quedó habilitada y en condiciones de poder seguir operando”.

Después indicó que se encuentran “esperando que el dueño de la empresa o el presidente, que es el representante, acceda a darnos el permiso para seguir trabajando. Sería una muy buena oportunidad, ya que él tiene una importante deuda con nosotros de siete meses de salarios caídos y un montón de deudas más. Entonces esto generaría una gran oportunidad para ambas partes, para nuestras 57 familias y para él también como empresario”, expresó la trabajadora de Ambassador.

Con el propietario de la empresa mencionó que la semana pasada tuvieron “una audiencia en Casa de Gobierno, junto con el ministro de Trabajo y el abogado del Ministerio de Trabajo, de la cual participó el representante de la empresa vía Zoom. Nosotros le llevábamos justamente esta propuesta, pero no quiso dialogar con nosotros porque la UOM de Ushuaia no estaba presente, aunque el gremio no nos representa desde hace varios meses”, aclaró Ragusa.

Comentó que, ante la imposibilidad de dialogar sobre la propuesta con el dueño de Ambassador Fueguina, le solicitaron “al gobernador Gustavo Melella que pueda destrabar este conflicto, llamando a negociar y ver que requiere para darnos esa autorización”, indicó respecto del pedido que le hicieron al primer Mandatario para que trate de interceder ante el dueño de la compañía.

Sandra Ragusa reconoció que hay funcionarios del Gobierno que están gestionando para destrabar la situación, incluso expresó que “varias personas están con toda la buena voluntad, como el viceministro de Producción, la ministra Sonia Castiglione. Sabemos que están todos trabajando en eso, faltaría lo principal para este hombre entre en razón si se puede sentar el gobernador a charlan con él”.

“Sabemos que el gobernador está muy ocupado y preocupado por la situación de Río Grande, pero bueno en el medio de todo esto va nuestro pedido hacia él”, manifestó la trabajadora de Ambassador. Recordó que mientras las empresas de Río Grande no pueden trabajar por el rebrote del COVID 19, en Ushuaia está la planta de Ambassador inactiva y manifestó que “eso es lo que pensamos, que en esta situación tan triste y complicada de pandemia aparece esta oportunidad y no la podemos desaprovechar”, remarcó.

Para concluir indicó que con la UOM Seccional Ushuaia no tienen “ningún tipo de contacto” y dijo que ahora siguen esperando el resultado de las gestiones del Gobierno con la empresa, y “tener paciencia, ya hemos hecho lo correspondiente, las denuncias al Ministerio de Trabajo, nuestra deuda está judicializada; entonces lo único que queda es esperar que se destrabe la situación para no perder esta importante propuesta”.