Rechazo al nuevo aumento de la tarifa del gas

Hoy se desarrolló una nueva audiencia pública para trata el nuevo incremento en la tarifa de gas, que podría llegar a un 38 por ciento. En Río Grande Moises Solorza se pronunció en contra del aumento pretendido. En una audiencia que se desarrolló en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires, la concejal Miriam “Laly” Mora lo hizo en similar sentido.

“La idea es plantear estricta y directamente la falta de razonabilidad, la falta de previsibilidad que tienen las tarifas públicas y el incremento abultado de las tarifas por los servicios públicos; en este caso donde claramente han faltado a lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en su momento, sobre que se debe guardar algún tipo de relación con los salarios e ingresos familiares”, señaló Moises Solorza, especialista en temas energéticos, quien se pronunció desde Río Grande en el marco de la audiencia que se desarrolló en el día de hoy para tratar el nuevo incremento en las tarifas.

Aseguró que “los aumentos desde 2016 a la fecha no han guardado ningún tipo de relación, con respecto ningún tipo de paritaria donde el incremento ha sido exponencial y ya va en el orden de los 1800 o 1900%”, advirtió Solorza. Señalando que esa fue la posición que resolvió plantear porque esa política tarifaria “no es posible, y mucho menos en una provincia como Tierra del Fuego donde tenemos un suministro de gas que abastece a casi todo el país”.

En el mismo sentido expresó que antes de la actual gestión “era impensado tener un esquema de esta naturaleza en Tierra del Fuego, no porque no se haya pagado o porque hayan sido baratas las tarifas, pero se tenía un esquema que se estaba diseñado para que las familias no sufrieran este apriete y este ajuste que se termina convirtiendo en un ajuste salarial”.

Explicó Solorza que “si tenemos en cuenta que para la tarifa eléctrica y la tarifa de gas, una familia tipo necesita el 25% de su salario para dárselo a petroleras o energéticas, la verdad es que es un sistema abusivo con la población. Este esquema está diseñado para que ganen las grandes energéticas en el país, quienes evidentemente son amigos del poder real que maneja la Argentina”, señaló el especialista.

Vale señalar que, en el marco de la audiencia en Río Grande, se manifestaron sectores como el SOEM de Ushuaia, AFEP, ANUSATE, la Multisectorial por la Soberanía, fuerzas políticas y dirigentes barriales.