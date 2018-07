Recchia puso en duda la llegada de las Low Cost a Ushuaia

El secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia opinó que las denominadas líneas áereas de bajo costo ‘Low Cost’ no van a venir nunca a Ushuaia por la falta de logistica e infraestructura. Resaltó que en caso de que se les plante un “avión, no podrán sacar a los pasajeros vía terrestre como sucede en otras provincias del centro del país por una cuestion de lejanía”. Además critico a la empresa Aerolíneas Argentinas por enviar en plena temporada invernal a los aviones Embraer. Por tal motivo sostuvo que la próxima semana tendrá una reunión con la Gerente de la empresa por este tema, y la planificación para el verano”.

Río Grande.- El secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia José Recchia criticó el accionar de la empresa Aerolíneas Argentinas con el destino Ushuaia por estar mandando durante la actual temporada invernal los aviones Embraer, como así también opinó que las empresas denominadas ‘Low Cost’ no “van llegar nunca a la capital provincial por una cuestión de costos”.

En relación a este tema señaló que “este tipo de aerolíneas de bajo costo no van a venir nunca a Ushuaia, donde dos más dos es cuatro, y en los costos, salvo que aparezca algo extraordinario, no van a venir porque son tres horas y media de viaje, porque a nosotros si se clava un avión, no nos pueden mandar vía terrestre en un colectivo porque estamos muy lejos, no nos pueden hacer eso porque no es Córdoba, ni Buenos Aires, por lo cual a mi me parece que no va a ser posible”, dijo Recchia como empresario a Radio Provincia.

Por otro lado señaló que ahora como funcionario tengo que decir que “ojala puedan venir, ojala que puedan operar como se dice, y en beneficio del sector, pero en la realidad sinceramente no se si van a venir acá porque se requiere de una logística, y de tantas horas de vuelo, que tenes que tener una buena espalda para poder hacer eso, y no se si están preparadas las empresas que están funcionando hoy, no solamente en estructura, sino también con respecto a la espalda económica como para poder hacerlo”.

Crítica a Aerolíneas Argentinas por enviar aviones con menos plaza en plena temporada

Cabe remarcar que en lo que va de este invierno los vuelos están llegando a la capital provincial con menos plazas, lo cual representan menos pasajeros transportados por la empresa Aerolíneas Argentinas.

Al respecto Rechhia indicó que la “próxima semana nos reunimos con la Gerente Comercial de la empresa para evaluar la situación, y dentro de este marco poder tener un pantallazo de cara al próximo verano, de cómo estamos con la cantidad de pasajeros, de forma de que no nos pase como en este invierno donde la empresa está enviando aviones Embraer, y sabemos que el peor avión para el invierno es el Embraer porque no tiene capacidad de carga, y el esquiador trae muchos equipos”, reprochó.

Además indicó que durante estos días están “llegando los equipos olímpicos, los cuales traen mucha carga, donde cada esquiador no tiene menos de cinco o seis equipos de tablas cada uno, la carga que se transporta es mucha y grande, entonces eso de que primero venga la gente, después vamos a ver como te enviamos en uno o dos días la carga, no se si pasa eso, pero si lo mandamos en los aviones Embraer, naturalmente va a suceder eso porque no hay capacidad de carga”, reprendió el secretario de Turismo capitalino.

Asimismo resaltó que la llegada de este tipo de aviones nos “sorprendió durante la actual temporada invernal, siendo que el Embraer es para hacer vuelos cortos, como Córdoba- Buenos Aires por ejemplo, no es para enviarlo a Ushuaia, seguramente el consumo que tiene un Embraer lo tiene un poquito más un avión que tenga más de 130 plazas, por lo cual no es una cuestión de costo, tal vez por una ausencia de maquinas, por lo cual la reunión que mantendremos la semana que viene con la Gerente de la empresa es ver cual es el programa que tienen para el verano”, concluyó el funcionario municipal.