Recchia cifró expectativas en la generación de nuevos puestos de trabajo

El Director de Turismo del Municipio de Ushuaia puntualizó el interés en dos proyectos para desarrollar con los fondos comprometidos por el gobierno nacional, por un lado el polo antártico, y por otro la disposición final de residuos de las bases. Destacó que toda inversión en turismo genera fuentes de trabajo y derrama en toda la provincia, particularmente en Ushuaia. Además dio a conocer la capacitación permanente que se realiza a los operadores de distintas partes del mundo, para estar listos cuando se retome la actividad. El proyecto de helipuerto está siendo analizado y “tiene el guiño” del intendente, dijo.

Río Grande.- El director de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, José “Pepe” Recchia, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre los proyectos a desarrollar con los fondos comprometidos por el gobierno nacional para infraestructura turística. El anuncio plantea la inversión de 1.200 millones, de los cuales a Tierra del Fuego le corresponden 52. “Esto lo adelantó el ministro Matías Lammens hace un mes y medio, cuando tuvimos una reunión junto al intendente Walter Vuoto y el senador Matías Rodríguez. Todo lo que se haga con vistas al turismo se derrama a la provincia en general y de la ciudad de Ushuaia en particular, porque estamos hablando de más fuentes de trabajo que se pueden generar. Está pendiente la ampliación del puerto y hay embarcaciones grandes que han venido en los últimos dos años. El polo antártico es algo pendiente también, para el abastecimiento a las bases y el manejo de los residuos”, señaló.

“Estos fondos nos permiten pensar en diferentes alternativas para el manejo de la basura, del aceite. Hay varios temas dando vueltas en la agenda pública y privada. Estamos justamente en una bisagra para pensar en grande como provincia”, afirmó.

“Ahora estamos con una campaña a través de la Agencia de Desarrollo, que también integra la municipalidad, para la concientización de lo que significa el turismo en la ciudad. Eso va a conllevar a cuidar el lugar, cuidar la materia prima, el manejo de la basura, la prolijidad de las casas, porque no solamente viene turismo de afuera sino que hacemos turismo los que vivimos en la provincia. El turismo se puede hacer en la misma ciudad y esto es una concientización que tenemos que tomar todos. Estamos haciendo una rueda con periodistas locales para que comenten lo que realmente significa el turismo. Hoy no vienen los aviones y en este parate lamentablemente tomamos conciencia de lo que significa para cada una de las ciudades. Hay un mea culpa de los que nos dedicamos al turismo, porque no hemos dado la información suficiente para que la gente sepa lo que significa. Mucha gente cree que no les llega o no les derrama, pero les llega a todos. No es para dos o tres como comúnmente se dice”, sostuvo.

Capacitación permanente

Además dio a conocer que “hay un trabajo permanente de capacitación de operadores de distintas partes del mundo, a quienes comentamos sobre las actividades de nuestro destino. El otro día hicimos una comunicación con el INFUETUR y el ministro Lammens puso a disposición la base de datos de su ministerio. Participaron casi 500 operadores de México hacia abajo, a un costo cero. Permanentemente estamos capacitando operadores, generando videos y material, para que estén listos para cuando se reactive la actividad”, destacó.

Polo antártico

Recchia apuntó al polo antártico como prioridad al momento de invertir los fondos nacionales. “Es uno de los proyectos de los que venimos hablando y lo tenemos en agenda permanentemente. No lo podemos postergar porque tal vez algún puerto vecino lo puede hacer antes que nosotros. También pensamos en la basura, porque es algo para solucionar en todas las ciudades”, expresó.

Proyecto de helipuerto

Por otra parte aseguró que el proyecto de helipuerto que se había presentado hace años atrás “tiene el guiño” del intendente y se está terminando de analizar la localización. “El propietario de la empresa participa activamente de las cámaras, presentó el proyecto al municipio y hay un espacio en la costa, también hay otro espacio para el lado sur de la ciudad. Se está evaluando esa posibilidad de llevar adelante el proyecto de helipuerto, y la empresa por ahora está operando desde el aeropuerto viejo de la ciudad”, recordó.

“El intendente tiene muy claro que la posibilidad de que invierta un privado derrama trabajo en la ciudad inmediatamente. De hecho fuimos con el intendente a recorrer el lugar y está el guiño y la posibilidad de hacerlo. Ahora hay que presentar los planos y realizar las tramitaciones para poder instalar el helipuerto en la costa de la ciudad”, concluyó.