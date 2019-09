Realizaron inspecciones a establecimientos rurales

Desde UATRE y RENATRE siguen realizando inspecciones en los establecimientos rurales para detectar situaciones violatorias de la normativa y el convenio. El titular de ambas entidades, Ariel Aguilar, confirmó que pudieron comprobar “una situación deplorable” en al menos dos estancias ubicadas sobre la ruta complementaria A que son de los mismos propietarios. Realizarán las denuncias correspondientes y pedirán intervención al Ministerio de Trabajo.

El secretario General de UATRE y Delegado Regional del RENATRE, Ariel Aguilar, se refirió al resultado del último control que realizaron en establecimientos rurales, advirtiendo que “en esta oportunidad nos dirigimos hacia el oeste, donde fiscalizamos dos establecimientos que son de un mismo propietario. La verdad es que nos encontramos con una situación deplorable, las casas que se caen a pedazos, se trata un poco de esos problemas que venimos denunciando desde el año pasado”, dijo respecto de los dos establecimientos fiscalizados que se encuentran ubicados sobre la ruta complementaria A.

Aguilar comentó que las viviendas de los trabajadores “están en muy mal estado, los baños no están instalados como debe ser, las casas para los trabajadores de esquila no merecen tener ese nombre. La verdad es que no esperábamos encontrar todo en tan mal estado, porque ya lo habíamos recorrido con anterioridad, hicimos recomendaciones; pero indudablemente no tuvieron efecto así que continuaremos con las denuncias que corresponden en el Ministerio de Trabajo”, anticipó.

Precisando las situaciones encontradas en la recorrida, mencionó “paredes abiertas por donde corre el viento, casas no calefaccionadas, lugares que no pueden ser usados como habitación. Hay baños que deberían ser habilitados, dónde solamente hay una bañadera, un lavamanos y donde se habla de las condiciones de habitabilidad de las viviendas, las obligaciones de los propietarios y las condiciones mínimas”.

El titular del RENATRE y la UATRE advirtió que “indudablemente lo que está haciendo falta es un fuerte trabajo del Ministerio de Trabajo de la Provincia, en cuanto a verificar este tipo de situaciones. Nosotros lo hacemos en todas las oportunidades en las que nos encontramos con esto y realizamos las correspondientes denuncias ante el Ministerio, pero falta un trabajo más importante en este sentido”, señaló.

El representante de los trabajadores rurales también mencionó que, a cien metros de la casa de los trabajadores “que está en tan mal estado, hay un importante lodge de pesca con instalaciones fabulosas. Así que indudablemente la estructura existe y es posible terminar de armarla, simplemente hay que invertir en la vivienda de los trabajadores que son quienes están las 24 horas, los siete días de la semana y los 365 del año en el establecimiento generando las ganancias para el dueño”. “Se trata de cuidar un poco a esos trabajadores que se esmeran tanto por una retribución, porque no corresponde que los tengan en esas condiciones inhumanas”, expresó Aguilar.

Sobre los pasos a seguir, el dirigente gremial indicó que formularán “la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, para que puedan enviar a sus inspectores, y obviamente una comunicación con la patronal del establecimiento para que reviertan la situación o ver cuáles son las inquietudes de ellos. Si esto no se revierte hablaremos con legales, para que se intervenga de otra manera”, adelantó.

Para concluir, al ser consultado sobre la situación general con los diferentes establecimientos radicados en la provincia, Ariel Aguilar reconoció que “mayormente tenemos diálogo y se logra revertir este tipo de situaciones. En este caso hasta el momento no hemos tenido una comunicación con la patronal, no son de la zona entonces hay que esperar a que vengan de sus provincias”.

“Pero normalmente tenemos consenso, llegamos a resolver las situaciones y de las inspecciones que realizamos por la esquila principios de año la verdad es que se revirtieron la mayoría de las situaciones. Sabemos que en algún caso no, pero estamos esperando la próxima esquila para fiscalizar nuevamente”, adelantó finalmente el referente de UATRE Y RENATRE.