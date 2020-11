Realizan campaña de concientización y prevención sobre diabetes

El Servicio de Diabetes y Metabolísmo del Hospital Regional Río Grande y el Programa de Diabetes de la Provincia adhieren a la Campaña Latinoamericana de Concientización y Prevención del Pie Diabético. Es parte de las actividades de cara al Día Mundial de la Diabetes que se conmemora el 14 de noviembre. Advierten sobre el crecimiento de la enfermedad con datos preocupantes.

“Desde el Servicio de Diabetes y Metabolísmo del Hospital Regional Río Grande y desde el Programa de Diabetes de la Provincia se adhiere a esta Campaña Latinoamericana de Concientización y Prevención del Pie Diabético, que arrancó el primero de noviembre con el Día Latinoamericano”, explicó el Dr. Julio Torres.

Dijo que desde esa fecha comenzaron con “consejos diarios y con muchas tareas de promoción y prevención de lesiones del pie, que van a culminar el día 14 de noviembre que es el Día Mundial de la Diabetes y este año tiene el lema de la enfermería y la Diabetes; porque obviamente la enfermería está muy relacionada en la prevención y el seguimiento de este tipo de patología”, indicó el especialista.

Luego recordó que “hay un crecimiento paulatino de la prevalencia de diabetes a nivel mundial, tal es así que en el año 2006 que -es el año en el cual yo llegué a Río Grande- la prevalencia en la Argentina rondaba el 7% y hoy está cerca del 12%, o sea que prácticamente se duplicó en 14 años. La diabetes es la enfermedad crónica, no infecciosa, que se comporta como si fuera una pandemia porque se va propagando día a día y va creciendo”, advirtió Torres.

Mencionó que “esto tiene que ver con el tema del sedentarismo, con el tema de la obesidad, de la mala alimentación y en Tierra del fuego tenemos lamentablemente que decir que somos el lugar dónde hay mayor porcentaje de obesidad infantil a nivel nacional; esto es muy importante porque los chicos de hoy que tienen sobrepeso de obesidad son quienes mañana muy probablemente van a tener diabetes porque ese es uno de los factores de riesgo”, repasó.

El Dr. Julio Torres relacionó esta situación con el hecho de que “antes los chicos eran mucho más activos, hoy las pantallas han venido para instalarse en la vida familiar y teléfonos, tablets, computadoras, PlayStation, televisores, hacen que los chicos ya no salgan a jugar y el sedentarismo más la mala alimentación, la comida chatarra; predispone a que aumente la obesidad y aparezcan factores de riego, en algunos casos potenciados por antecedentes genéticos”, expresó el diabetólogo.

Por otro lado se refirió a la razón por la cual se hace hincapié en el cuidado específico del pie como medida preventiva, comentando que personalmente pertenece al “Comité de Pie Diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes, y el pie es una zona olvidada del cuerpo. Generalmente todas las personas lavan los pies en el baño cuando el agua cae al bañarse, sin un dedicarse a limpiar el pie”.

En el caso de las personas con diabetes señaló que “esto es un problema, porque hay una mayor sequedad en la piel de los pies, hay una mayor predisposición a tener micromicosis, hongos en las uñas a los que no se les da importancia porque generalmente no duele y no molesta. Pero esta puede ser una puerta de entrada para una infección. La sequedad en la planta de los pies que hace que la piel se agriete y los pacientes con diabetes tienen una mayor sequedad, porque hay una deshidratación a este nivel por lo que llamamos una polineuropatía diabética que hace que las glándulas sudoríparas estén denervadas y que no haya transpiración en las piernas resecándolas y potenciando la aparición de infecciones”, detalló Torres.

Advirtió que esa situación pude terminar “con un pie diabético y hasta una probable amputación, por eso queremos traer a la palestra algo que está tan olvidado para que la gente lo tenga en cuenta y que todos los días se revisen los pies, que todos los días usen un calzado cómodo, que no se camine descalzo, que se haga una consulta frecuente a un podólogo acostumbrado a atender pacientes con diabetes, no cortarse las uñas al ras ni en punta, a no fumar porque el cigarrillo es un factor de riesgo para que se tapen las arterias de las piernas y esto profundiza el riesgo de tener un pie diabético y un montón de consejos que vamos dando día a día para que la gente los vaya teniendo en cuenta, porque si se cumplen es menor el riesgo de tener una complicación en el pie”, concluyó.