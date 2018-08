Randón presentará proyecto para las asignaciones familiares

El titular de la UDAI Río Grande de ANSES, Fermín Randón, adelantó la presentación de una propuesta de modificación del sistema de asignaciones familiares. Aseguró que hoy no hay control del organismo a su cargo, que solamente tiene como función hacer los pagos, y se realizan “maniobras” para cobrar el beneficio cuando no corresponde. Cuestionó a los críticos del decreto presidencial que fue suspendido transitoriamente y los instó a elevar propuestas. Sostuvo que “no pagan un tercio” de lo que paga ANSES ni han dado aumento de sueldos, y deben definir qué quieren para el futuro de la provincia.

Río Grande.- El titular de la UDAI Río Grande de ANSES, Fermín Randón, informó por FM Del Pueblo que se está trabajando en un nuevo proyecto para terminar con supuestos abusos de beneficiarios que superan los topes salariales para acceder al adicional, pero igualmente lo cobran. Explicó que ANSES no efectúa el control, sino que es un ente pagador, y se necesita un sistema “transparente”.

“Cuando salió el decreto decidí personalmente no hacer declaraciones públicas y nos pusimos a trabajar con el equipo de ANSES de Tierra del Fuego para elevar una propuesta. Muy inteligentemente el gobierno nacional abrió una mesa de trabajo de Cambiemos con los referentes de la Patagonia, que nos permitió participar el jueves de una conversación sobre este tema, donde se anunció la suspensión del decreto por el plazo de 30 días corridos. Estaba el ministro jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro del interior Rogelio Frigerio y otras autoridades del gobierno nacional. Son formas de ejercer la función pública, y me preocupa que en Tierra del Fuego haya una dirigencia a la que le resulta más fácil hacer una solicitada o un repudio que generar una propuesta”, cuestionó.

“Nosotros estamos trabajando en una propuesta e invitamos a todos a participar y que se acerque el que tenga dudas, porque muchas cosas que se dijeron no son ciertas. Todavía hay gente que cree que en un momento de crisis, si le va mal al otro le puede ir bien a él. Si le va mal a Bertone, Melella o a Macri, nos va mal a todos los que vivimos en Río Grande, en Tierra del Fuego o en la Argentina”, expresó.

“La gente que protesta está en su derecho, pero cuando uno está en la función pública tiene obligación de generar propuestas superadoras y eso hicimos nosotros”, subrayó.

“En estos días le vamos a proponer al gobierno nacional una visión local de lo que para nosotros tendría que ser el sistema de asignaciones familiares para Tierra del Fuego, que se llama SUAF dentro de ANSES. Eso lo charlamos con Marcos, con Rogelio, estaba Miriam, Liliana, Oscar, Gastón, Joaquín y otros referentes patagónicos de distintas provincias. Vamos a ir en ese sentido porque queremos un sistema transparente que realmente llegue al que más lo necesita. El sistema que tenemos actualmente le permite a algunos generar maniobras para cobrar asignaciones que no les corresponden. Esto viene desde hace mucho. La caja se financia con la contribución de todos los ciudadanos y esto genera que colapse con el tiempo”, argumentó.

“Nosotros hemos generado una buena gestión con ANSES y esto hay que reconocérselo a Emilio (Basavilvaso), porque pareciera que está todo mal, y en ANSES en esta gestión se incorporaron 1.600.000 niños que cobran asignaciones familiares, se incorporó el sistema de asignaciones familiares a los monotributistas y además de eso se ha generado un coeficiente para las mamás que cobran la AUH para la Patagonia. Tenemos prevista una propuesta que no perjudique a los niños, sino que favorezca a los que más lo necesitan, y ese es el espíritu de las asignaciones familiares, que no son un complemento salarial ni sirven para ajustar diferencias salariales de las que se tendría que hacer cargo el empleador, y no el Estado nacional”, remarcó.

Pidió propuestas “a todos los que salieron a quejarse” y en particular apuntó al gobierno, que “paga mil pesos de asignaciones y hace tres años que no aumenta los sueldos. Ahora parece que el error es nuestro, cuando incorporamos la reparación histórica y generamos una pensión universal para adultos mayores. El 55% del presupuesto de este año 2018 está destinado a inversión social, para ANSES y para acción social, porque somos conscientes de que estamos en una crisis”, dijo.

Según Randón, las asignaciones se pueden modificar sin mediar intervención del Congreso: “La asignación familiar siempre se fue pagando con modalidades distintas, porque es a través de un decreto, no es como la zona de los jubilados, que es una ley. Esto es un decreto donde la modalidad de pago y los montos los actualiza y los maneja el Poder Ejecutivo nacional”, sentenció.

Falta de control

El funcionario aclaró que “nosotros no somos un ente de control en ANSS, somos un ente pagador. Los empleadores hacen una declaración en AFIP de lo que ganan los trabajadores y, en base a lo que dicen que ganan, nosotros pagamos. Somos un ente pagador, no de control, y el control lo hace la AFIP; por eso tenemos que tener una normativa que no permita recovecos en beneficio de algunos que no lo necesitan; o bien tenemos que generar una normativa nueva más transparente y sencilla”, planteó, admitiendo fallas de control interno que justificarían el recorte.

Recordó que “los topes para cobrar asignaciones van de los 2.816 pesos a los casi 42.000 pesos. Dentro de ese margen se cobran 3.000, 2.500, 1.800 y mil y pico de pesos, que son los valores que pagamos en Tierra del Fuego. Los que cobran salarios por encima del tope no deberían cobrar asignaciones, pero como se toma una base imponible de la declaración del sueldo, muchas veces terminamos pagando a alguien que no le corresponde porque supera el tope”, afirmó.

“El espíritu de la asignación es ayudar al niño de las familias que menos tienen, no es un complemento salarial”, reiteró el funcionario.

“El control se hace en AFIP, no en ANSES, por eso tenemos que generar una normativa que sea más sencilla de controlar y no permita los recovecos en beneficio de algunos que no lo necesitan. Tenemos que generar una normativa nueva que sea más transparente y de aplicación más sencilla, para que no se genere este tipo de maniobras”, sostuvo.

Zona desfavorable

Randón dijo estar de acuerdo “en que hay que generar un proyecto distinto para la Patagonia. Hay zonas del norte que también cobran zona desfavorable y, cuando se pensó en la zonificación para activos y jubilados, tenía que ver con una idea de soberanía y de poblamiento. Ahora esto ya está poblado y el ejercicio de la soberanía se hace. Lo que tenemos que hacer es generar un proyecto genuino por primera vez, porque no se ha hecho nunca, donde los protagonistas seamos los fueguinos y no los gobiernos centrales”, indicó.

“La economía de Tierra del Fuego se maneja en pos de lo que decide el gobierno central, sea este, el anterior o el que venga. Toda la Patagonia tiene el mismo problema y tenemos que sentirnos protagonistas del cambio que queremos, del proyecto que queremos para la provincia y no estar a merced del gobierno nacional”, propició.

Se preguntó “qué proyecto sale de las provincias patagónicas, porque Santa Cruz está reventada económicamente, en Chubut se robaron todo y no funciona. Tierra del Fuego apenas funciona y hace dos o tres años no le suben el sueldo a los trabajadores, y pagan mil pesos de asignaciones. Yo entiendo que nosotros somos los que más ganamos y vamos a llamar la atención de cualquiera, ahora, ¿qué proyecto hay en Tierra del Fuego, creado por Tierra del Fuego? No me preocupa lo que puedan pensar de nosotros los que no viven en la provincia, sino que los que toman las decisiones en Tierra del Fuego no tienen un proyecto claro de adónde quieren llevar la provincia”, fustigó.

“Yo soy apenas un funcionario administrativo, pero cuando uno asume la responsabilidad de gobernar tiene que tener un proyecto claro y saber adónde quiere ir, en lugar de tercerizar siempre la responsabilidad a un gobierno central. Es cierto que las cosas suben, que la economía está difícil, pero el sueldo no se lo aumentan hace tres años en la provincia. Que cada uno se haga cargo de la parte que le toca. No pueden estar señalando con el dedo lo que hace el otro, y nosotros siempre estuvimos a disposición. De hecho, esta ha sido la provincia más beneficiada con obra pública del gobierno nacional”, subrayó.

“Nosotros no vivimos en una realidad paralela y muchos de nuestros amigos están acá, pasándola muy mal, por eso las asignaciones se tienen que defender y nosotros las vamos a defender, vamos a generar una propuesta para defender las asignaciones y que lleguen donde tienen que llegar. No que por avivadas o por acuerdos al límite cobren los que no tienen que cobrar”, reiteró.

“La asignación debe llegar a los que ganan menos de 41 mil pesos, que son los que lo necesitan y yo me voy a poner a trabajar para defender los intereses de los fueguinos”, garantizó.

Recorte a jubilados

Asimismo, desmintió la quita de la zona a los jubilados. “Hay mucha gente que aprovecha que estamos en un contexto de crisis y recesión económica, para asustar más a la gente y sacar beneficio personal. La zona para los jubilados es una ley, a diferencia de las asignaciones familiares que son un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Al ser una ley, para modificarse o derogarse, tiene que pasar por el Congreso. No es que sale un decreto y lo modifica, por lo tanto, es totalmente distinta a la realidad de las asignaciones que se pagan de acuerdo a un decreto”, dijo.

“No hemos hablado de la zona para los jubilados y no está en discusión. Esperamos que si se da el debate, todos los diputados y senadores patagónicos sepan que cuentan con nosotros para todo lo que podamos acercar. No estamos discutiendo de la zona de los jubilados y no se habló de este tema en la reunión del jueves. Solamente se habló de las asignaciones y de la realidad de Cambiemos en la región patagónica”, ratificó.

Críticas de Vuoto

Consultado sobre la posición del intendente Vuoto frente a la suspensión, que llamó una “distracción”, dijo que “Vuoto puede opinar, pero tendría que tener alguna propuesta, porque el intendente no es un vecino más y no paga ni siquiera un tercio de lo que paga ANSES de asignaciones. Quizás si todos nos ponemos a trabajar para sacar adelante la provincia en esta crisis sea más sencillo para todos, pero algunos creen que si le va mal al gobierno le va bien a ellos”.

Lo cierto es que desde el jueves corren los 30 días para elaborar la propuesta local. “Seguramente se va a elevar a Buenos Aires, y no significa que lo que propongamos sea algo definitivo. Vamos a trabajar para generar un proyecto transparente, que le hace falta a las asignaciones. Si alguno tiene un proyecto, que lo presente, porque no puede ser que los dirigentes políticos de nuestra provincia se sienten a señalar lo que hace mal el otro. La política se tiene que transformar en la dinámica de generar propuestas para solucionar los problemas. Hay gente que cobra un montón de plata en el Estado provincial y municipal, con un montón de asesores, y se tienen que poner a pensar qué soluciones pueden acercar, porque cuando ellos necesitaron ayuda del gobierno nacional, nosotros estuvimos y no nos borramos”, concluyó.