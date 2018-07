Randón no descartó ser candidato a intendente por Cambiemos

Así lo marcó el referente de Cambiemos en Río Grande de cara a las elecciones que se darán el próximo año. Aseveró que “seguramente en el 2019 va a haber una propuesta de Cambiemos en la que nosotros vamos a querer ser protagonista”. Remarcó que en “Río Grande hay un equipo de trabajo que va a salir a ofrecer un proyecto de ciudad más inclusiva, pensado a treinta años”. Además indicó que “hoy el trabajo nos ocupa en que Tierra del Fuego vuelva a ser una tierra de oportunidades”.

Río Grande.- El referente de Cambiemos en esta ciudad Fermín Randón no descartó ser candidato a intendente de la ciudad por Cambiemos, y sostuvo que están trabajando con un grupo de personas para volver a tener la ciudad inclusiva de años anteriores.

Por FM del Pueblo manifestó que “estamos trabajando por un proyecto para la ciudad, vamos a ver con el equipo que estamos trabajando, donde aspiramos a que se sume más gente, estamos tratando de pensar a la ciudad en la que queremos que vivan nuestros hijos de acá a veinte o treinta años, que tengan más posibilidades de las que tuvimos nosotros, la verdad que esta ciudad ha sido muy generosa con las personas que vinieron en la década del 80 como mis padres, y tantas otras familias, lo que les permitió tanto a mi papá, como empleado público, y a mi mamá como docente, mandar a sus tres hijos a tener una educación universitaria, y que podamos progresar”, explicó.

En tal sentido manifestó que ese “es nuestro sueño, que Río Grande vuelva a ser una ciudad inclusiva, con muchas oportunidades y posibilidades, pero lo cierto es que para eso hay que tener un buen equipo, contar con mucha gente, y en eso estamos trabajando el proyecto de ciudad, veremos donde lo comenzamos, si lo empezamos en un Ejecutivo o en un Legislativo”, detalló.

Asimismo resaltó que estamos “convencidos que vamos a dar todas las instancias necesarias para que esta ciudad vuelva a ser la ciudad que soñaron nuestros padres, y los pioneros de esta provincia, que era un lugar lleno de oportunidades”.

Si bien Randón no descartó ser candidato a intendente, concejal, o legislador el próximo año, puntualizó que “nosotros hemos asumido el compromiso real de generar una opción alternativa a la política, de poder cambiar el juego, no solamente cambiar los jugadores, queremos ser el cambio que nosotros esperamos, y queremos ser los protagonistas de ese cambio, me parece que hemos asumido una responsabilidad en un momento muy difícil, que dentro de todo hemos estado a la altura de las posibilidades que tenemos, no son lugares muy importantes, pero hemos realizado un trabajo muy comprometido, y el equipo que tenemos es un equipo muy sólido en valores humanos”.

Por otro lado entendió que todos lo que hacemos Cambiemos formamos parte de un “equipo, y si al equipo le sirve, le funciona, y si para el proyecto es necesario estar en determinado lugar, yo voy a estar ahí, y si no tengo que estar porque mi figura o mi rol es estar asesorando a otras personas para que esas personas puedan concretar todo el trabajo que venimos haciendo, también voy a estar ahí”, expuso.

Además indicó que “hoy el trabajo nos ocupa en que Tierra del Fuego vuelva a ser una tierra de oportunidades, también nos ocupa y preocupa que la política no sea el refugio de los delincuentes, o de las personas deshonesta, por lo cual vamos a trabajar para que estas personas no ocupen lugares políticos”.

“La transparencia es algo que la gente está demandando hace mucho tiempo de la política”

En otro orden Randón fue consultado por la investigación que se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires con respecto a los aportantes truchos por parte del PRO, para lo cual Randon sostuvo que “nosotros no venimos a llenarnos de plata con esto, la verdad que si alguien utiliza herramientas o mecanismos que no son lícitos, o que pudiendo ser lícitos están al limite, y que son cuestionables ética o moralmente, seguramente nos va a encontrar del lado de enfrente, sea o no de nuestro espacio político, a nosotros no nos interesa quién debe gobernar, sino que la persona que ocupe el espacio haga las cosas como corresponde, conforme a la ley, y sea honesta, la transparencia es algo que la gente está demandando hace mucho tiempo de la política de Tierra del Fuego, como en nuestro país”.

Por último fue preguntado con relación a los plazos de definición con miras al 2019, para lo cual marcó que “hay dos definiciones importantes, una es que ‘Tito’ Stefani es el líder indiscutible de Cambiemos por una cuestión que la gente así lo decidió en la ultima elección, esto hay que respetarlo porque es de voluntad popular, además de habérselo ganado por trabajo, y por cuestiones que tienen que ver con sus condiciones personales, mientras en segundo lugar en Río Grande hay un equipo de trabajo que va a salir a ofrecer un proyecto para la ciudad, por lo cual ya veremos quienes serán las personas que encabece las listas, o el candidato al Ejecutivo, pero lo que seguramente va a haber en el 2019 es una propuesta de Cambiemos en la que nosotros vamos a querer ser protagonista”, concluyó Randón.