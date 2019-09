Ramiro Caballero defendió el subrégimen industrial

A pesar de las críticas efectuadas por el economista Matías Kulfas sobre el subrégimen industrial, el ministro de Industria Ramiro Caballero se mostró confiado en el resultado de las gestiones que prevé emprender con el economista. Asimismo sostuvo que “discutiremos lo que haya que discutir, ya demostramos que logramos mejorar los precios, que hubo reinversión de marcas de tecnología de punta, me parece importante que Kulfas conozca mayor cantidad de datos, si no los tiene, y yo se los voy a ofrecer”, afirmó.

Río Grande.- Por Radio Nacional Ushuaia, Caballero aseguró que “lo conoce hace tiempo y de hecho tuve conversaciones telefónicas con él hace unas semanas, fue subsecretario pyme en 2005 y lo conozco de esa época, siempre los regímenes promocionales son discutidos, esto ocurre en todo el mundo”, sentó como premisa el Ministro de la Producción, tras las declaraciones negativas que realizó Matías Sulfas respecto de la continuidad de la electrónica en Tierra del Fuego y objeciones al resultado de la promoción en sí.

Al respecto señaló que “esas críticas se revierten cuando se conoce el lugar y las potencialidades que tiene ese régimen, las inversiones que existen y cuál es el plan estratégico para mejorarlo y hacerlo más competitivo, cuando hemos tenido alguna crítica, mi trabajo ha sido ir y dar a conocer la situación”, dijo.

En este sentido sostuvo que “yo leí la nota y de hecho hubo industriales que me la mandaron, reveló sobre la preocupación generada en el sector, lo voy a llamar para hablar con él, ya hemos hablado con periodistas muy importantes ante distintas críticas, porque los ataques eran permanentes, y ante esto tenemos que ser muy estratégicos. Yo voy a hablar con Matías y creo que la visión de desarrollo que tiene es clara, porque habla de fortalecer la industria, la petroquímica en Tierra del Fuego, y en el gobierno de Rosana Bertone justamente se dieron las condiciones para tener esta posibilidad. Con el tema electrónico, le voy a presentar a Kulfas el plan estratégico que llevó adelante la provincia para mejorar la competitividad, para diversificar la industria, la reglamentación de la industrialización de recursos naturales, y qué pretendemos del régimen en adelante”, detalló.

Asimismo señaló que “discutiremos lo que haya que discutir, ya demostramos que logramos mejorar los precios, que hubo reinversión de marcas de tecnología de punta, me parece importante que Kulfas conozca mayor cantidad de datos, si no los tiene, y yo se los voy a ofrecer”, afirmó.

“Se lo voy a plantear en los mejores términos y estoy de acuerdo con lo que plantea Kulfas, de mejorar las condiciones productivas y tener una visión más clara de Tierra del Fuego, siempre en pos del desarrollo y la mejora de la industria, y lo vamos a lograr, porque siempre que hemos tenido una situación de este tipo, hemos sabido hacerlo”, confió.

Remarcó que “el gobierno actual tenía la intención de que no hubiera una sola fábrica más en Tierra del Fuego y no lo logró, porque hicimos todos los esfuerzos para ganar esa batalla. Seguramente vamos a estar en mejores condiciones en los próximos años, si hacemos un desarrollo más complementario de la industria nacional”, resaltó.

Consultado su opinión sobre la posibilidad de que Kulfas ocupe un cargo relevante en la política industrial del gobierno de Fernández, respondió que “yo he hablado con muchos de ellos y todavía no está claro, pero ojalá sea así, porque Matías es muy capaz, escucha, dialoga correctamente, lo he visto en su carrera política y profesional desde 2004, más allá de las personas, es alguien con quien uno se puede sentar a desarrollar en forma conjunta, una vez que uno pueda demostrar las potencialidades que tiene Tierra del Fuego, las decisiones van a ser las correctas”, concluyó.