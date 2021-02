Radicales impulsaron ‘Volvamos a la Escuela’

En el marco de la campaña nacional por la presencialidad denominada ‘Volvamos a la Escuela’, la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio llevaron adelante una manifestación en el boulevard frente a la Escuela 2 de Río Grande.

Río Grande.- Este martes a las 18 horas se llevó adelante una manifestación por la vuelta a clases en el marco de la campaña nacional por la presencialidad llamado ‘Volvamos a la Escuela’ impulsada por la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio.

Fabián Villafañe, presidente de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego, explicó que “esta es una iniciativa que nació del Interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio y por supuesto se ha dado en todo el país, en cada ciudad, pueblo y plaza a la misma hora, una clase pública por la vuelta a clases de nuestros chicos; es un triunfo de la ciudadanía la vuelta a la presencialidad para que nuestros niños no sigan perdiendo el contenido educativo ni la sociabilización”.

Agregó para finalizar que “si bien en este caso es una iniciativa de un partido político, la Unión Cívica Radical, es también un logro de la ciudadanía toda y ahora podemos decir que los chicos vuelven a clases”.

Por su parte Andrea Rodríguez, presidente del Comité Local Río Grande de la UCR destacó que “esta movida es importante sobre todo por los padres, docentes y alumnos. Esta es una iniciativa de Juntos por el Cambio y nosotros como Unión Cívica Radical y siendo parte de esa alianza, organizamos esta clase abierta”.

Agregó que “si bien en Tierra del Fuego hay anuncios donde dicen que el 1 de marzo comenzarían las clases, no ocurre así en todos los distritos del país y la intención es que este año los chicos tengan garantizada la presencialidad a las aulas, obviamente en un contexto saludable y seguro”.

Entendió Andrea Rodríguez que “para eso, tanto el gobierno provincial como nacional, ya tuvieron todo el 2020 para poder ir organizarlo, más allá de la vacuna que por supuesto es fundamental”.

Finalmente, observó que “la virtualidad ha generado una brecha demasiado grande para todos aquellos grupos vulnerables que no tienen acceso a la conectividad y esto se ha visto, ya que muchos niños no han podido acceder a las clases virtuales por no poder acceder a una computadora ni mucho menos tener una conexión a Internet”.