Rabassa advirtió del riesgo sísmico en el Paso Garibaldi

El Dr. Jorge Rabassa planteó la importancia de diseñar mecanismos de prevención y acción ante una eventual emergencia, por el riesgo de derrumbes en la zona del Paso Garibaldi, que hace pocos días permaneció cortado algunas horas luego de una avalancha. Destacó que en Santa Cruz se está realizando una capacitación con la comunidad y las fuerzas de seguridad, y lo mismo ocurre en el lado chileno de la isla, en Porvenir, donde hay señalización que indica dónde concurrir y cómo actuar. Consideró uno de los temas a abordar por la próxima Legislatura.

Río Grande.- El Dr. Jorge Rabassa fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre el evento ocurrido hace pocos días en el Paso Garibaldi, que permaneció cortado algunas horas luego de una avalancha. Explicó que se trata de una zona de riesgo sísmico y, por los desprendimientos que ya se vienen observando desde hace tiempo, dijo que “desde hace muchos años he intentado llamar la atención de las autoridades provinciales, respecto del riesgo que implica para el normal funcionamiento de la provincia que hubiera un derrumbe de ladera y que bloqueara el Paso Garibaldi y la ruta 3 que pasa por allí. Hoy no hay ninguna alternativa viable, salvo la antigua traza, para vehículos adecuados y con mucho cuidado, porque muy pocos vehículos podrían utilizarlo”.

“Si ese acceso se viera bloqueado, la provincia entera quedaría partida en dos, sin ninguna posibilidad de vincularse, salvo por vía aérea o marítima. En la zona existe un riesgo sísmico y también afectaría a los sistemas de transporte de combustible y de gas. Esto implicaría un racionamiento de combustible en el caso de la zona norte. Tolhuin podría ser el más afectado, porque es el que más cerca está de la fractura. El movimiento más importante del que tenemos registro fue en diciembre de 1949, pero el impacto no fue grande porque había dos localidades muy pequeñas. Además las construcciones eran bajas, algunas de piedra, muy estables, y no podemos decir lo mismo en cuanto a la seguridad antisísmica de nuestras ciudades en las condiciones en que hoy se encuentran. La zona de la falla del Fagnano es la más activa de toda la Patagonia”, aseguró.

En un momento se habló de un túnel o un paso alternativo, pero “yo no recuerdo que se haya discutido puntualmente este tema. Eso hace a la seguridad y las condiciones de vida de los habitantes de la isla. Lo que se necesita es que la Legislatura provincial estudie el problema y vote una ley que garantice los recursos no sólo para el estudio de estos fenómenos sísmicos, sino para disponer de fondos para los episodios posteriores a un sismo de importancia, que implica una necesidad de mitigación del daño que se haya causado, y garantizar la seguridad de la gente y de sus bienes, ante la emergencia que esto representaría”, planteó.

“El CONICET y el CADIC tienen una estación sismográfica en Río Grande, y desde allí se controlan los datos que proporciona una red de seis sismógrafos ubicados en la zona de la gran fractura y en otros sectores del norte de la isla. Hoy lleva un registro confiable para tener una información apropiada y tomar decisiones”, afirmó.

En estos días hubo un desprendimiento de nieve en el Paso Garibaldi y permaneció cortado por algunas horas. “Claramente es una avalancha de nieve y hielo típica de los paisajes montañosos alpinos. Allí la acción erosiva de los glaciares generó valles con laderas muy abruptas, se acumula la nieve y llega un momento en que su peso supera la resistencia al movimiento, y allí se produce el deslizamiento, que puede ser solamente una avalancha de nieve, o de nieve, hielo y rocas, que son arrancadas por el movimiento. Estas avalanchas pueden estar vinculadas con sismos o solamente por la acumulación de nieve”, explicó.

Agregó que “toda la costa atlántica de Tierra del Fuego, y eso incluye la ciudad de Río Grande, está sometida al riesgo de un tsunami que podría generarse en la zona de las Islas Sandwich del Sur, que es una de las regiones más activas del planeta. De hecho el CADIC años atrás estudió los depósitos costeros de la región entre Río Grande y Bahía San Sebastián, y hallaron evidencia de que en los últimos milenios había habido al menos tres tsunamis de gran magnitud en la costa atlántica de Tierra del Fuego. Ocurrieron hace miles de años, pero las condiciones son exactamente las mismas ahora”.

Prevención en Santa Cruz

Respecto de su actividad en la provincia vecina, informó que “es una iniciativa de la comunidad de Río Gallegos, impulsada desde la municipalidad y la provincia de Santa Cruz con las fuerzas de seguridad, para estar preparados ante la emergencia sísmica. Han tenido la gentileza de invitarme a sumarme al grupo y se han hecho algunas reuniones para poner en claro de qué se trata y cuáles serían las regiones de Santa Cruz que podrían ser afectadas. Ellos tienen un litoral marítimo muy extenso, donde podrían llegar a producirse tsunamis. En Puerto Loyola están los tanques que almacenan el petróleo líquido y hay un puerto donde se cargan los buques tanques. Eso está en la zona que potencialmente podría ser afectada por un tsunami”, precisó.

“Este trabajo comenzó hace dos años y yo les he hecho algunos comentarios. Personalmente creo que toda la comunidad está preocupada y ansiosa de saber cómo comportarse ante la emergencia. En Porvenir, en el sector chileno de la isla, todo el pueblo está rotulado con indicadores de hacia dónde dirigirse y dónde ubicarse, o qué hacer en caso de un sismo importante, o en caso de un tsunami generado en el Estrecho de Magallanes. Esto demuestra un nivel de conciencia entre los colegas chilenos superior al que nosotros tenemos, teniendo en cuenta que Chile es un país de altísima peligrosidad sísmica. Acá no se ha alcanzado un nivel de compromiso con un mosaico de instituciones, como sucede en Río Gallegos, donde hay un esfuerzo muy grande del municipio para impulsar este tipo de actividades”, concluyó.